ஆட்டோவில் பார்சல் பார்சலாக சிக்கிய கஞ்சா ; 84 கிலோ பறிமுதல், 4 பேர் கைது - தாம்பரத்தில் போலீசார் அதிரடி
போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனையை முற்றிலும் ஒழிக்க காவல்துறை உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருவதாகவும், போதைப்பொருள் குற்றங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் நடவடிக்கைகள் மேலும் தீவிரப்படுத்தப்படும் என்றும் தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 25, 2026 at 10:08 AM IST
சென்னை: தாம்பரத்தில் ஆட்டோவில் மறைத்து கடத்தப்பட்ட 84 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதுதொடர்பாக 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
தாம்பரம் மாநகர காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் போதைப்பொருள் கடத்தலை முற்றிலும் ஒழிக்கவும் ரவுடிகளின் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளைக் கட்டுப்படுத்தவும் தீவிர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதையொட்டி காவல்துறைக்கு கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் போதைப்பொருள் கடத்தலைத் தடுக்க போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் ஜாமில் ஹோடா உத்தரவின்பேரில் செம்மஞ்சேரி காவல் உதவி ஆணையர் கந்தன் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு போதைப்பொருள் கடத்தல் தொடர்பாக கண்காணிக்கப்பட்டு வந்தது.
இதன் தொடர்ச்சியாக செம்மஞ்சேரி காவல் உதவி ஆய்வாளர் சந்தோஷ் குமார், முதல் நிலைக் காவலர் மனோகரன், காவலர் கர்ணேஷ் மற்றும் ஊர்க்காவல் படை வீரர் சூர்யா ஆகியோர் அடங்கிய தனிப்படையினர், பெரும்பாக்கம் வனப்பகுதி அருகே வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது அந்த வழியாக ஆட்டோ மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நான்கு பேரை சந்தேகத்தின் பேரில் தடுத்து நிறுத்தி சோதனை செய்தனர். இதில் ஆட்டோவில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 84 கிலோ கஞ்சா இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து கஞ்சாவை போலீசார் பறிமுதல் செய்து அதைக் கடத்தி வந்த நான்கு பேரையும் கைது செய்தனர்.
போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், கைது செய்யப்பட்டவர்கள் கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் இருந்து கஞ்சாவைக் கடத்தி வந்து விற்பனை செய்ய முயன்றது தெரியவந்தது. இதையடுத்து இந்தக் கடத்தல் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய சரண்ராஜ் (20), கௌதம் (21), ஹேமந்த்குமார் (32), ஜேசுராஜ் (38) ஆகிய நான்கு பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
மேலும் கஞ்சா கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆட்டோவும், இருசக்கர வாகனமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதுதொடர்பாக போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின் NDPS Act பிரிவுகளான 8(c), 20(b)(ii)(C), 29(1) மற்றும் 25 ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தாம்பரம் மாநகர காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனையை முற்றிலும் ஒழிக்க காவல்துறை உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருவதாகவும், போதைப்பொருள் குற்றங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் நடவடிக்கைகள் மேலும் தீவிரப்படுத்தப்படும் என்றும் தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார்.