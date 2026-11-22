சுமூகமாக முடிந்த பேச்சுவார்த்தை ; சென்னை காசிமேடு மீனவர்கள் போராட்டம் வாபஸ்
மீனவர் சங்க நிர்வாகிகளுடன் காசிமேட்டில் உள்ள மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தில், நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
Published : November 22, 2026 at 5:07 PM IST
சென்னை : சென்னை காசிமேடு மீனவர்களின் போராட்டம் 4 நாட்களுக்கு பின் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. அரசின் சாதகமான முடிவுகளை தொடர்ந்து போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக மீனவர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.
கோரிக்கைகள் என்னென்ன?
முரசு புயலின் போது கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு 20 லட்ச ரூபாய் நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டும், உயிரிழந்த குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும், ஆந்திர மாநிலத்தில் சிறைபிடிக்கப்பட்ட 8 விசைப்படகுகளை மீட்டு தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி காசிமேடு மீனவர்கள் கடலுக்குள் மீன் பிடிக்க செல்லாமல் காலவரையற்ற போராட்டம் நடத்தினர்.
அமைச்சர் பேச்சுவார்த்தை
இதனால் எப்போதும் பரபரப்பாக இருக்கும், காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகம் கடந்த 4 நாட்களாக மீன் வரத்து இல்லாமல் வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. இந்த நிலையில், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் மீனவர் சங்க நிர்வாகிகளுடன் காசிமேட்டில் உள்ள மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தில், நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
இதன்பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன், "காசிமேடு மீனவர்களின் தொடர் வேலைநிறுத்த கோரிக்கைகள் தொடர்பாக முதலமைச்சர் வழிகாட்டுதலின்படி மீனவர் சங்கப் பிரதிநிதிகளுடன் அரசுத் தரப்பில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில் மீனவர்களின் முக்கியக் கோரிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டு, பல்வேறு முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
மேலும் "ஆந்திர மாநிலக் கடல் பகுதியில் மீன்பிடிக்கச் சென்றபோது 6 மாதங்களாக சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ள 8 மீன்பிடிப் படகுகளை மீட்டுத் தர வேண்டும் என்று மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். ஆந்திராவில் தேர்தல் நடைபெற்று வருவதால், விரைவில் இதுதொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று கூறினார்.
"கூடுதல் நிவாரணம் வழங்க ஏற்பாடு"
"புயலால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்த மீனவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.20 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே ரூ.2 லட்சம் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், வரும் செவ்வாய்க்கிழமை காசிமேடு வருகை தரும் அமைச்சர் மூலம் ரூ.4 லட்சம் முதல் ரூ.5 லட்சம் வரை கூடுதல் நிவாரணம் வழங்கப்பட உள்ளதாகவும், மீதமுள்ள நிவாரணத் தொகை விரைவில் பரிசீலனை செய்து அறிவிக்கப்படும்" என்று கூறினார்.
"கோரிக்கைகள் முதலமைச்சர் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படும்"
அதேபோல் "படகு உரிமையாளர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள முதல் தகவல் அறிக்கைகள் (FIR) மற்றும் குற்றவியல் நடவடிக்கைகளைக் கைவிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்தார். மேலும், "பாதிக்கப்பட்ட மீனவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முதலமைச்சரின் கவனத்திற்குக் கொண்டு சென்று நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றும் கூறினார்.
"ஹெலிகாப்டர் ஆம்புலன்ஸ் திட்டம் குறித்து ஆய்வு"
மீனவர்களின் உயிர் மற்றும் உடைமைகளைப் பாதுகாப்பது தொடர்பாக முதலமைச்சர் தலைமையில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றதாக தெரிவித்த அமைச்சர் மரிய வில்சன், இந்தக் கூட்டத்தில் ஆந்திர மாநிலத்தில் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகள் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது. கடலில் அவசர நிலை ஏற்படும்போது மீனவர்களை மீட்க ஹெலிகாப்டர் ஆம்புலன்ஸ் சேவையை ஏற்படுத்துவது, கடலோரக் கண்காணிப்புப் பணிகளை அதிகரிப்பது, முகத்துவாரப் பகுதியில் சங்கிலித் தடுப்பு அமைப்பது உள்ளிட்ட திட்டங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது" அவர் கூறினார்.
"மீனவர்கள் விவகாரத்தில் அரசியல் செய்வதா?"
மேலும், "தற்போதுள்ள மீன்பிடித் தடைக் காலத்தை நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்ற மீனவர்களின் கோரிக்கையும் அரசின் கவனத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
இதனிடையே, கரூரில் உயிரிழந்தவருக்கு மட்டும் 20 லட்சம் கொடுக்கப்படுகிறது, மீனவர்களுக்கு இல்லையா என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த, நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன், மூத்த அரசியல் தலைவர் இந்த விவகாரத்தில் அரசியல் செய்யக்கூடாது அவருடைய கோரிக்கைகள் என்னவோ அதை கூறலாம்" என தெரிவித்தார்.
போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்ற மீனவர்கள்
இந்த நிலையில், அரசுத் தரப்பில் சாதகமான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து, காசிமேட்டில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த மீனவர்கள் தங்களுடைய போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக அறிவித்துள்ளனர். அடுத்தகட்டமாக கடலுக்கு செல்லும் பணியில் இறங்கி உள்ளனர்.