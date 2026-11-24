கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்.எல்.ஏ வழக்கு - உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அளித்த புகாரின்பேரில், தவெக எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.
Published : November 24, 2026 at 12:52 PM IST
சென்னை : கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக தவெக எம்.எல்.ஏ மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ஐஜி நேரடியாக கண்காணித்து நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதிமுக வழக்கறிஞர் திரிசூழி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், "கள்ளக்குறிஞ்சி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் நவம்பர் 10 ஆம் தேதி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாசமான குறுஞ்செய்தியை அனுப்பியதாக செய்திகள் வெளியாகின.
இது குறித்து, தேசிய மகளிர் ஆணைய தலைவர் ரேவதி ரஹத்கர் தாமாக முன்வந்து, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக எந்தவித அரசியல் தலையீடும் இல்லாமல் விசாரணை நடத்தி அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு காவல்துறை இயக்குநருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஒரு குற்றம் தொடர்பாக புகார் அளித்த பின்பு தான் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்க வேண்டும் என இல்லாமல், பி.என்.எஸ்.எஸ் பிரிவு 173(3)ன் படி காவல்துறை முதற்கட்ட விசாரணையை தொடங்கலாம். அதற்கு யாரும் புகார் அளிக்க வேண்டியது இல்லை. அதனால், தனது கோரிக்கை மனு அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த காவல்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
நீதிபதி சரமாரி கேள்வி
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் முன்பு நேற்று விசாரணைக்கு வந்த போது, ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியால் தன்னைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாதா? மாவட்ட ஆட்சியரே புகார் அளிக்காத நிலையில், காவல் துறை எப்படி நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என கேள்வி எழுப்பி இருந்தார்.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரி காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் புகார் அளித்துள்ளதாகவும், அதன் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதற்கு, வழக்குப்பதிவு செய்த பின்பும் காவல் துறை தனது இணையதளத்தில் ஏன் பதிவிடவில்லை? என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார். அப்போது காவல்துறை தரப்பில், சில காரணங்களுக்காக இணையதளத்தில் பதிவேற்றவில்லை. பத்திரிக்கைகளில் தகவல் கசிந்து விடக்கூடாது என பதிவிடவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டது.
"கண்ணியம் காக்கப்பட வேண்டும்"
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த காவல் துறை தரப்பில் ஏதாவது குழு அமைக்கப்பட்டதா? ஏன் இதுவரை அமைக்கவில்லை? பாதிக்கப்பட்டவர் தலைமைச் செயலாளராகவோ? தூய்மைப் பணியாளராகவோ? இருந்தாலும் அவரின் கண்ணியம் காக்கப்பட வேண்டும்.
இந்த புகார் தொடர்பாக மாநில அளவிலான குழு விசாரித்தால் தான் சரியாக இருக்கும் என நீதிமன்றம் கருதுகிறது. ஏனெனில், எந்த நடவடிக்கையும் இதுவரை காவல் துறை எடுத்ததாக தெரியவில்லை.
டிசம்பர் 22 ஆம் தேதிக்கு விசாரணை ஒத்திவைப்பு
அந்த விவகாரத்தில் அரசை தர்மசங்கடமான ஒரு நிலைக்கு தள்ள நீதிமன்றம் விரும்பவில்லை. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தேவையற்ற எந்த பதிவுகளும் இணையதளத்தில் வராமல் தடுக்க சைபர் கிரைம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மாவட்ட ஆட்சியரின் புகார் மீது கள்ளக்குறிச்சி காவல் கண்காணிப்பாளரின் விசாரணையை ஒரு ஐஜி கண்காணிக்க வேண்டும். இந்த வழக்கில் யாரும் அரசியல் செய்ய வேண்டாம். வழக்கின் விசாரணை டிசம்பர் 22-க்கு ஒத்திவைப்பதாக நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.