ETV Bharat / state

போலி இருமல் மருந்து சர்ச்சை: மருந்து கடைகளில் பொதுமக்கள் புகார் அளிக்க புதிய வசதி

மருந்துகள் உட்கொண்ட பின் எதிர்வினைகள் ஏற்பட்டாலோ அல்லது போலி மருந்துகள் உள்ளிட்டவை விற்பனை செய்தாலோ மருந்தகங்களில் ஒட்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய க்யூஆர் ஸ்கேன் மூலம் புகார் அளிக்கலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 23, 2025 at 7:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை:அனைத்து மருந்து கடைகளிலும் பொதுமக்கள் புகார் அளிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம் உருவாக்கிய க்யூஆர் ஸ்கேன் கூடிய ஸ்டிக்கரை ஒட்ட வேண்டும் என தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு போலி இருமல் மருந்து விற்கப்பட்ட விவகாரத்தில், தமிழ்நாடு மருத்துக் கட்டுப்பாட்டுத்துறை அந்த நிறுவனத்தின் மீது கடும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டது. மருந்து நிறுவனம் மூடப்பட்டு, சம்மந்தப்பட்ட இருமல் மருந்து தடை செய்யப்பட்டது.

இதை போலவே புதுச்சேரியில் கடந்த மாதம் பிரபல நிறுவனத்தின் பெயரை பயன்படுத்தி, போலியான மருந்துகள் விற்பனை செய்யப்பட்டதை கண்டறிந்து சம்பந்தப்பட்ட நபர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து அந்த மருந்துகள் தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்பதை கண்டறிந்து, அந்த குறிப்பிட்ட பேட்ச் மருந்துகளை தடை செய்ய வேண்டும் என மத்திய மருந்துக் கட்டுப்பாட்டுத்துறை உத்தரவு வழங்கியிருந்தது.

இந்நிலையில் பல்வேறு பகுதிகளில் போலி மருந்துகள் விற்கப்பட்டு வருவதாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம் புதிய செயலியை உருவாக்கி, அதில் புகார் அளிக்கலாம் என்று தெரிவித்துள்ளது. அதில், குறிப்பாக மருந்துகள் உட்கொண்ட பின் எதிர்வினைகள் ஏற்பட்டாலோ அல்லது போலி மருந்துகள் உள்ளிட்டவை விற்பனை செய்தாலோ மருந்தகங்களில் ஒட்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய க்யூஆர் ஸ்கேன் மூலம் புகார்கள் அளிக்கலாம் என்று தெரிவித்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: சென்னை ஐஐடியில் மார்பக புற்றுநோய் மருந்துக்கு நானோ ஊசி முறை ஆராய்ச்சி; பேராசிரியர் விளக்கம்

மேலும், தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம் உருவாக்கிய இந்த க்யூஆர் ஸ்கேன் கொண்ட ஸ்டிக்கரை தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மருந்து கடைகளிலும் ஓட்ட வேண்டும் என்று மருந்து கடையின் உரிமையாளர்களுக்கு தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம் உருவாக்கியுள்ள க்யூஆர் ஸ்கேன்
தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம் உருவாக்கியுள்ள க்யூஆர் ஸ்கேன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் சளி, காய்ச்சலால் பாதிக்கபட்ட குழந்தைகளுக்கு மருத்துவர்கள் தமிழகத்தில் தயாரான கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்தை பரிந்துரை செய்துள்ளனர். இந்த இருமல் மருந்தை குடித்த 22 குழந்தைகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இந்த விவகாரம் இந்திய அளவில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது. இதனையடுத்து கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்தை தயாரித்த ஸ்ரீசன் பார்மா நிறுவன உரிமையாளரை மத்திய பிரதேச காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.

TAGGED:

போலி இருமல் மருந்து
மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம்
COUGH SYRUP ISSUE
TAMILNADU FAKE MEDICINES ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.