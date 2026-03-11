புற்றுநோய் குறித்த புள்ளிவிபரங்களை அறிய பிரத்யேக இணையதள வசதி; தமிழக அரசின் புதிய முன்னெடுப்பு
இந்த தரவுகளின் மூலம் புற்றுநோய் பாதிப்பு குறித்த பரிசோதனைகளை செய்யவும், பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளவும் முடியும் என அடையாறு புற்றுநோய் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் இயக்குநர் கல்பனா பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மாவட்டவாரியாக புற்றுநோய் பாதிப்பு குறித்த புள்ளிவிபரங்களை ஆன்லைனில் அறிவதற்தான பிரத்யேக இணையதளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை அடையாறு புற்றுநோய் நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாடு - புற்றுநோய் பதிவேடு புள்ளிவிவரங்கள் (TN-CReSt) என்ற இணையதளத்தினை மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை கூடுதல் தலைமை செயலாளர் செந்தில்குமார் தொடங்கி வைத்தார். இதில் தேசிய நல்வாழ்வுக் குழுமத்தின் திட்ட இயக்குநர் அருண் தம்புராஜ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது பேசிய செந்தில்குமார், “தமிழ்நாடு அரசின் புற்றுநோய் பாதிப்பிற்கான பல்வேறு திட்டங்களுக்கு உதவும் அடையாறு புற்றுநோய் நிறுவனத்திற்கு நன்றி. புற்றுநோய் பதிவேடு (TN-CReSt) என்பது மிகவும் முக்கியமானது. நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பின்னர் தொற்றுநோய்கள் தான் முன்னுரிமையில் இருந்தது. வாழ்க்கை முறையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் காரணமாக, தற்போது தாெற்றா நோய்களுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஆராய்ச்சிக்கு மட்டுமல்ல சிகிச்சைக்கும் உதவும்
அரசும் மக்களை தேடி மருத்துவம், தமிழ்நாடு புற்றுநோய் மிஷன் போன்றவற்றை செயல்படுத்தி, புற்றுநோய்களை தடுப்பது, முன்கூட்டியே கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிப்பது என பல்வேறு முயற்சிகளை செய்து வருகிறது. இந்த முயற்சிகளுக்கு அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையின் ஆதரவும் உள்ளது.
புற்றுநோய் விபர பதிவேட்டை தமிழ்நாடு அரசு 2012-ல் ஆரம்பித்தது. தொடர்ந்து 2018-ம் ஆண்டு முதல் கண்டிப்பாக தெரிவிக்க வேண்டிய நோயாக 'புற்றுநோய்' அறிவிக்கப்பட்டது. அதனடிப்படையில் தரவுகள் பெறப்பட்டு வருகிறது. தரவுகள் இருந்தால் தான் எந்த பகுதியில், எந்தவகையான புற்றுநோய், எந்த பிரிவினருக்கு அதிகம் இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்து, சிகிச்சை அளிக்க முடியும்.
தமிழ்நாடு கேன்சர் மிஷன் மூலம் புற்றுநோய்க்கு சிசிக்கை மற்றும் பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது. 18 மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் புற்றுநோய் சிகிச்சையும் அளிக்கப்படுகிறது. முன்பெல்லாம் புற்றுநோய் குறித்த அச்சம் இருந்தது. விழிப்புணர்வால், பொதுமக்களுக்கு புற்றுநோயை முன்கூட்டியே குணப்படுத்த முடியும் என்ற நம்பிக்கை வந்துள்ளது. இந்த தரவுகளை ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுத்துவடன், குறைப்பதற்கும், சிகிச்சை அளிக்கவும் பயன்படுத்தலாம்” என்றார்.
டிஜிட்டல் முறைக்கு மாற்றம்
இதுகுறித்து அடையாறு புற்றுநோய் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் இயக்குநர் கல்பனா பாலகிருஷ்ணன் ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "இந்த புற்றுநோய் மையம் துவங்கிய பிறகு, 1954-ல் புற்றுநோய் பதிவேட்டை தமிழ்நாட்டில் முதன்முதலில் பதிவு செய்தோம். அப்போதே புற்றுநோய் பாதிப்புகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. அந்த பதிவேடு தொடர்ந்து பராமரிக்கப்பட்டு, டிஜிட்டல் முறைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டு, இன்று ஆப்-வடிவில் வெளியிட்டுள்ளோம்.
தமிழ்நாடு-புற்றுநோய் பதிவேடு புள்ளிவிவரங்கள் (TN-CReSt) என்பது புற்றுநோய்க்கு எதிரான நடவடிக்கைக்கான ஒரு பகுப்பாய்வு இணையதள சாதனமாகும். இந்த தகவல்கள் தமிழ்நாடு புற்றுநோய் பதிவேடு திட்டம் (TNCRP: https://tncrp.cancerinstitutewia.in/), (WIA) மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறையின் (DoH&FW) கூட்டு கண்காணிப்பு ஆய்வை அடிப்படையாக கொண்டது.
TN-CReSt பதிவேடு வயது வாரியாக புற்றுநோய் பாதிப்பு குறித்த தரவை ஆன்லைனில் பகுப்பாய்வு செய்துள்ளது. அதில் தரவுகளை அளிப்பவர்கள் பார்த்து தெரிந்து கொள்ள முடியும். மேலும், அவர்கள் நிகழ் நேரத்திலும் பார்த்துக் கொள்ள முடியும். எந்த பகுதியில் புற்றுநோய் பாதிப்பு அதிகம் இருக்கிறது என்பது தெரியும்போது, அப்பகுதியில் அரசின் மூலம் பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை அளிக்க முடியும்.
குறிப்பிட்ட இடத்தில் தடுப்பதற்கான வழிவகை செய்து, பாதிப்பை குறைகிறதா என்பதையும் பார்க்க முடியும். பதிவேடுகளுக்கு தரவுகள் தான் முக்கியம். தரவுகள் சரியாக வந்தால் முழுமையாகக் கண்டறிய முடியும். நோயறிதல், பாலினம், நோயறிதல் ஆண்டு, வசிக்கும் மாவட்டம் மற்றும் புற்றுநோய் பாதித்த உறுப்பு போன்ற எந்த பிரிவுகளிலும் சமீபத்திய புற்றுநோய் புள்ளிவிவரங்கள், புற்றுநோய் போக்கு மற்றும் புற்றுநோய் கணிப்பு ஆகியவற்றின் கீழ் இது சாத்தியமாகும்.
வருடாந்திர போக்கு மற்றும் எதிர்கால கணிப்புகளைத் தவிர, எண்ணிக்கை, சதவீதங்கள், நிகழ்வு விகிதங்கள், வயது சார்ந்த விகிதங்கள், வயது தரப்படுத்தப்பட்ட விகிதங்கள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த அபாயங்களின் கணக்கீடு ஆகியவை பகுப்பாய்வுகளில் அடங்கும். வெளியீடுகளை பதிவிறக்கம், ஏற்றுமதி திறன்களுடன் மாவட்டம் வாரியாக புற்றுநோய் உண்மை தகவல்களை அட்டவணைகள் மற்றும் வரைபடங்கள் வடிவில் உருவாக்கலாம்.
9 வயது முதல் தடுப்பூசி
தமிழ்நாட்டில் எந்த பகுதியில் அதிகம் இருக்கிறதோ, அப்பகுதியில் முன்கூட்டியே ஆய்வு செய்து அதனை கட்டுப்படுத்திக் குணப்படுத்தலாம். கர்ப்பபை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பதற்கான hpv தடுப்பூசி பாதிப்பு அதிகம் உள்ள 4 மாவட்டங்களில், 14 வயது பூர்த்தியடைந்த பெண்களுக்கு அரசு கொடுக்கிறது. ஆனால், அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையில் 9 - 14 வயது வரையுள்ள பெண்களுக்கு கொடுக்கிறோம்.
மார்பக புற்றுநோய்க்கு விழிப்புணர்வு
பெண்கள் வெளியில் வந்து பரிசோதனை செய்து கொள்ள தயங்குகின்றனர். எனவே அவர்களுக்கே ஒரு கருவியை அளித்து கர்ப்பபை வாய் புற்றுநோய் பரிசோதனை செய்வது எப்படி என கூறிவிடுவோம். அவர்கள் அதனை செய்து கொடுத்தால், அதன்மூலம் எளிதில் கண்டறிந்து கூறிவிட முடியும்.
மேலும், பெண்களுக்கு ஏற்படும் மார்பக புற்றுநோய் பாதிப்பை கண்டறிவதற்கான மேமோகிராம் (Mammogram) பரிசோதனை, நடமாடும் வாகன பரிசோதனையும் செய்யலாம். இது ஒரு கதிர்வீச்சு கருவி என்பதால் வீட்டிற்குள் எடுத்து செல்ல முடியாது. எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வைத்து செய்து, அதன் மூலம் எளிதில் சிகிச்சையும் அளிக்கலாம்.
அதேபோல, பெண்களுக்கு மார்பக சுயபரிசோதனை செய்வது எப்படி? என்பதை கூறிவிட்டால், அதன்மூலம் அவர்கள் செய்து, மாற்றத்தை தெரிவித்தாலும் சிகிச்சை அளிக்க முடியும். புற்றுநோய் பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் சூழலில், தரவுகளின் அடிப்படையில் பரிசோதனை மற்றும் சிகிச்சை முறைகளை மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டும்" என கோரிக்கை வைத்தார்.