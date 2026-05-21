தமிழக அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: எந்தெந்த மாவட்டங்களில் எத்தனை அமைச்சர்கள்? அமைச்சர் இல்லாத மாவட்டங்கள் - முழு விவரம்

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தவெக வெற்றி பெறாத நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் கிள்ளியூர் தொகுதி எம்எல்ஏவுக்கு தமிழக அமைச்சரவையில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஆளுநருடன் தமிழ்நாடு அமைச்சர்கள் (TN DIPR)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 21, 2026 at 6:29 PM IST

சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் எத்தனை அமைச்சர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். அமைச்சர் இல்லாத மாவட்டங்கள் என்னென்ன? என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை இன்று (மே 21) விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. சென்னை கிண்டியில் உள்ள மக்கள் மாளிகையில் இன்று காலை 10.00 மணிக்கு அமைச்சர்கள் பதவியேற்பு விழாவில் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த 2 எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் தவெக எம்எல்ஏக்கள் 21 பேர் என மொத்தம் 23 பேர் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.

அமைச்சர்களுக்கு தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர், பதவிப் பிரமாணமும், ரகசிய காப்புப்பிரமாணமும் செய்து வைத்தார்.

தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் மாவட்ட வாரியான பிரதிநிதித்துவம்:

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் அதிகபட்சமாக சென்னை மாவட்டத்தில் இருந்து ஏழு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அமைச்சர்களாகி உள்ளனர். அதற்கு அடுத்தப்படியாக நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 3 எம்எல்ஏக்கள், காஞ்சிபுரம், ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், மதுரை, விருதுநகர், தூத்துக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் தலா 2 எம்எல்ஏக்களும் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றுள்ளனர்.

செங்கல்பட்டு, ராணிப்பேட்டை, சேலம், திருப்பூர், திருச்சி, கடலூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் தலா ஒரு எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றுள்ளனர்.

அமைச்சர்கள் இல்லாத மாவட்டங்கள்

அரியலூர், தருமபுரி, திண்டுக்கல், கள்ளக்குறிச்சி, கரூர், கிருஷ்ணகிரி, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், நீலகிரி, பெரம்பலூர், திருவள்ளூர், தேனி, திருநெல்வேலி, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, திருவாரூர், வேலூர், விழுப்புரம், தென்காசி ஆகிய 19 மாவட்டங்களில் இருந்து ஒரு அமைச்சர் கூட இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வெற்றி பெற்றும் அமைச்சரவைப் பிரதிநிதித்துவம் இல்லாத 12 மாவட்டங்கள்

திருநெல்வேலி, தேனி, திண்டுக்கல், கரூர், திருண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, திருவள்ளூர், வேலூர், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், பெரம்பலூர் ஆகிய 12 மாவட்டங்களில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் எம்எல்ஏக்கள் வெற்றி பெற்றும் இந்த மாவட்டங்களில் இருந்து யாரும் அமைச்சர்கள் பட்டியலில் இடம் பெறவில்லை.

அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள்

கிள்ளியூர் தொகுதி எம்எல்ஏவும், காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டப்பேரவைக் குழுத் தலைவருமான ராஜேஷ் குமார், மேலூர் தொகுதி எம்எல்ஏ விஸ்வநாதன் ஆகியோர் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றுள்ளனர். இதில் அமைச்சர் ராஜேஷ் குமாருக்கு சுற்றுலாத்துறையும், விஸ்வநாதனுக்கு உயர்கல்வித்துறையும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஒதுக்கப்படாத இரு துறைகள்

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் இதுவரை இடம்பெற்றுள்ள 33 பேருக்கும் துறைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. சிறுபான்மையினர் நலத்துறை மற்றும் ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை ஆகிய இரண்டு துறைகள் இதுவரை யாருக்கும் ஒதுக்கப்படவில்லை.

அமைச்சரவையில் இடம் பெறும் ஐயூஎம்எல்

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் இடம் பெறுவதாக இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் கட்சியின் தேசிய தலைவர் பேராசிரியர் காதர் மொய்தீன் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். இதன்படி, அக்கட்சியின் பாபநாசம் தொகுதி எம்எல்ஏ ஷாஜகான் நாளை (மே 22) அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்கிறார். இவருக்கு சிறுபான்மையினர் நலத்துறை ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

