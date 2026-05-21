தமிழக அமைச்சரவையில் இணையும் ஐயுஎம்எல், விசிக; நாளை காலை பதவியேற்பு
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், விடுலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிகளை அமைச்சரவையில் பங்கேற்க ஆளும் தவெக அழைப்பு விடுத்திருந்தது.
Published : May 21, 2026 at 8:19 PM IST
சென்னை: தமிழக அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்திய யூனியன் முஸ்விம் லீக், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி அமைச்சரவையில் இணைய சம்மதம தெரிவித்துள்ளன. இதையடுத்து இந்த கட்சிகளைச் சேர்ந்த இரண்டு எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சர்களாக நாளை பொறுப்பேற்க உள்ளனர்.
நடைபெற்று முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 34.92% வாக்குகளுடன் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இந்த தேர்தலில் ஆளும் கட்சியாக வலுவான கூட்டணியுடன் போட்டியிட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 59 இடங்களில் வெற்றி பெற்று எதிர்க்கட்சியாக மாறியுள்ளது. அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 47 இடங்களில் வெற்றி பெற்று 3வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது.
தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்த போதிலும், தவெகவுக்கு ஆட்சியமைக்க தேவையான 118 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இல்லாததால், திமுக கூட்டணியை முறித்துக் கொண்டு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்தது. இதையடுத்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், இடதுசாரி கட்சிகளும் விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுத்தன. இதனால் பெரும்பான்மை பலத்தை பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் கடந்த 10 ஆம் தேதி முதலமைச்சராக பதவி ஏற்றார். அப்போதே 9 அமைச்சர்களும் பதவியேற்று கொண்டனர்.
இந்நிலையில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை, சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை, தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை, உயர்கல்வித் துறை உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகள் அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தின்போது வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அதன்படியே காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் இருவர் உட்பட மொத்தம் 23 அமைச்சர்கள் இன்று பதவியேற்று கொண்டனர்.
அவர்களுக்கான துறைகளும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நிலையில் இன்றைய தினம் அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையின் எண்ணிக்கை 33-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
இடதுசாரி கட்சிகள் வெளியில் இருந்து ஆதரவு தருவதாக தெரிவித்திருப்பதால், அவர்கள் தமிழக அமைச்சரவையில் பங்கேற்க போவதில்லை என்பது ஏற்கெனவே உறுதியாகிவிட்டது.
இந்நிலையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆகியவை அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டுமென தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. அதன் பேரில், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆட்சியில் பங்கேற்க போவதாகவும், பாபநாசம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஷாஜகான் அமைச்சராக பதவி ஏற்க போவதாகவும் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் திண்டிவனம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வன்னி அரசு அமைச்சராக பதவியேற்க உள்ளார்.
நாளைய தினம் அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி பாபநாசம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஷாஜகான் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சராகவும், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி திண்டிவனம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வன்னி அரசு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சராகவும் பதவியேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
நாளை காலை 10 மணி அளவில் ஆளுநர் மாளிகையில் பதவியேற்பு விழா நடைபெற உள்ளது