இடைக்கால பட்ஜெட்டில் எந்தெந்த துறைகளுக்கு எவ்வளவு ஒதுக்கீடு?
மனிதவள மேலாண்மைத் துறைக்கு அதிகபட்சமாக 1,55,977 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : February 17, 2026 at 4:55 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் இடைக்கால பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், பள்ளி கல்வித் துறைக்கு 48,534 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் பிப்ரவரி–மார்ச் மாதத்தில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும். தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைக்கு விரைவில் தேர்தல் நடைபெற இருப்பதால் இன்று இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான முதல் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் கடந்த மாதம் (ஜனவரி 20 ஆம் தேதி) தமிழ்நாடு ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்கியது. ஆனால் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு பிறகு தேசிய கீதம் பாடப்படவில்லை என்று குற்றம்சாட்டி, ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையை புறக்கணித்து விட்டு வெளியேறினார். ஆனாலும், சபாநாயகர் அப்பாவு வாசித்த ஆளுநர் தமிழ் உரை அவைக்குறிப்பில் ஏற்றப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து 22 ஆம் தேதி முதல் 24ம் தேதி வரை ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதமும், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிலரையும் இடம்பெற்றது. அத்துடன் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நிறைவடைந்தது.
இந்த நிலையில் நடப்பு 2026-2027 ஆம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வதற்காக தமிழக சட்டசபை இன்று (செவ்வாய்கிழமை) மீண்டும் கூடியது. காலை 9.30 மணிக்கு தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இடைக்கால பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார்.
இந்த பட்ஜெட்டில் எந்தெந்த துறைகளுக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு எப்பதை தற்போது பார்க்கலாம்....
வரிசை
எண்
|துறையின் பெயர்
நிதி ஒதுக்கீடு
(ரூபாய் கோடியில்)
|1.
|மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறை
|1,471
|2.
|சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்
|5,463
|3.
|பள்ளி கல்வி
|48,534
|4.
|உயர் கல்வி
|8,505
|5.
|சிறப்புத் திட்டச் செயலாக்கம்
|17,088
|6.
|இளைஞர் நலன், விளையாட்டு மேம்பாடு
|718
|7.
|ஊரக வளர்ச்சி
|28,687
|8.
|நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்
|28,227
|9.
|வடசென்னை வளர்ச்சித் திட்டம்
|6,045
|10.
|தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாடு
|1,996
|11.
|மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு
|22,090
|12.
|தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகம்
|4,282
|13.
|குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை
|1,943
|14.
|தகவல் - தொழில்நுட்பவியல், டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை
|219
|15.
|நீர்வளம்
|10,076
|16.
|எரிசக்தி
|18,091
|17.
|போக்குவரத்து
|13,062
|18.
|நெடுஞ்சாலைகள், சிறு துறைமுகங்கள் துறை
|21,132
|19.
|ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலன்
|3,934
|20.
பிறப்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர்
மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலன்
|1,634
|21.
|சுற்றுலா
|1,394
|22.
|கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை
|17,068
|23.
|கால்நடை பராமரிப்பு, பால்வளம், மீனவர் நலன்
|4,435
|24.
|கைத்தறி மற்றம் கதர் துறை
|1,943
|25.
|வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி
|7,547
|26.
|பொதுப்பணி
|1,694
|27.
|அரசு அலுவலர் நலன்
|11,000
|28.
|மனிதவள மேலாண்மை
|1,55,977
|29.
|உள்துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை
|15,111
|30.
|நீதி நிர்வாகம்
|2,455
|31.
|பேரிடர் மேலாண்மை துறை
|9,160