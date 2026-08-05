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சாலை உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கு ரூ. 9,300 கோடி - தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

2026-27 நிதியாண்டில் நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறைக்கு ரூ. 21,524 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2026: நெடுஞ்சாலைத்துறை
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2026: நெடுஞ்சாலைத்துறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 6:02 PM IST

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சென்னை: ஒருங்கிணைந்த சாலை உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு ரூ. 9,300 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் 2026-27 நிதியாண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையை நிதியமைச்சர் மரிய வில்சர் இன்று (ஆகஸ்ட் 5) சட்டப் பேரவையில் தாக்கல் செய்தார். இதில் பல்வேறு துறைகளுக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.

அதன்படி, தமிழ்நாட்டின் நெடுஞ்சாலைகள் மேம்பாட்டிற்கான அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. குறிப்பாக ஒருங்கிணைந்த சாலை உட்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, பாதுகாப்பான சாலைகள் இயக்கம், நம்ம சாலை செயலி மூலம் பொதுமக்கள் புகார்களுக்கு விரைவாக தீர்வு காணுதல் உள்ளிட்டவை அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளது.

சாலை உட்கட்டமைப்பு மேம்படுத்த நிதி ஒதுக்கிடு

சாலை உட்கட்டமைப்பு, மாநிலத்தின் போக்குவரத்து அமைப்பின் முக்கிய அங்கமாக விளங்குவதாகவும், உலகத்தரம் வாய்ந்த, நீடித்த, பாதுகாப்பான மற்றும் நிலைத்தன்மை கொண்ட சாலை உட்கட்டமைப்பை வழங்குவது அரசின் முன்னுரிமையாகும் எனவும் பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, சாலை உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்தும் வகையில், ஒருங்கிணைந்த சாலை உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 9,300 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த திட்டத்தின் கீழ், மாநில நெடுஞ்சாலைகளை நான்குவழிச் சாலைகளாக அகலப்படுத்துதல், புறவழிச் சாலைகள் அமைத்தல், சாலைப் பாதுகாப்பு, நடைமேம்பாலம், ஊராட்சி மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றியச் சாலைகளை இதர மாவட்டச் சாலைகளாகத் தரம் உயர்த்தல், பாலங்கள், ஓடுதள மேம்பாட்டுத் திட்டம் ஆகியவை அடங்கும்.

பாதுகாப்பான சாலைகள் இயக்கம்

சாலைப் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்யும் பொருட்டு, பாதுகாப்பான சாலைகள் இயக்கம் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சாலைகள் வடிவமைப்பு, கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு ஆகியவற்றில் தனிக் கவனம் செலுத்தக்கூடிய இந்த இயக்கத்தில், செயற்கை நுண்ணறிவின் மூலம் வேகக் கட்டுப்பாடு, போக்குவரத்து விதிமீறல்களைக் கண்காணித்தல், சாலை ரோந்துப் பிரிவு மற்றும் தீவிர காயங்களுக்கான சிகிச்சை மையங்கள் அமைத்தல் ஆகியவை அடங்கியிருக்கும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

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சாலைகளை சரி செய்ய ரூ. 250 கோடி நிதி

தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல சாலைகள் போதிய பராமரிப்பின்றி குண்டும் குழியுமாக இருப்பதால், அந்தச் சாலைகளில் பயணிப்பது சவாலானதாக இருப்பதாக பட்ஜெட் உரையில் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, அதனை சரி செய்ய இந்த நிதியாண்டிற்கு வரவு - செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் ரூ. 250 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் உரிய பராமரிப்பின்றி இருக்கும் சாலைகள் “செயல்திறன் அடிப்படையிலான பராமரிப்பு ஒப்பந்தம்” என்ற அடிப்படையில் பராமரிப்பிற்காக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நம்ம சாலை செயலி மூலம் புகார் தெரிவிக்கலாம்

சாலைகளில் குறைபாடுகள் இருக்கும்பட்சத்தில், பொதுமக்கள் 'நம்ம சாலை செயலியின் மூலம் உடனுக்குடன் புகைப்படம் எடுத்து தகவல் தெரிவிக்கலாம் என்றும், அக்குறைபாடுகள் துரிதமாக சீர்செய்யப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இந்த நிதியாண்டில் நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறைக்கு ரூ. 21,524 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

TN BUDGET 2026
ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
நெடுஞ்சாலைத்துறை
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2026
TN BUDGET 2026 HIGHWAYS DEPT

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