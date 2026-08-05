சூப்பர் எல்-நினோ வறட்சிச் சூழலை எதிர்கொள்ள ரூ. 340 கோடி - தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
பேரிடர் காலத்தில் கள அலுவலர்களுக்கு மீட்பு, நிவாரணம் மற்றும் துரித நடவடிக்கைகளுக்குத் தேவையான நிதியை உடனுக்குடன் வழங்கும் வகையில், பேரிடர் மீட்புக்கான சுழல் நிதி உருவாக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 5, 2026 at 4:54 PM IST
சென்னை: சூப்பர் எல்-நினோ வறட்சிச் சூழலை எதிர்கொள்ள மாநிலப் பேரிடர் மேலாண்மை நிதியிலிருந்து ரூ. 340 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் 2026-27 நிதியாண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையை நிதியமைச்சர் மரிய வில்சர் இன்று (ஆகஸ்ட் 5) சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்தார். இதில் பல்வேறு துறைகளுக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.
அதன்படி, வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறையின் கீழ் பேரிடர் மீட்புச் சூழல் நிதி உருவாக்குதல், சூப்பர் எல்-நினோ வறட்சிச் சூழலை எதிர்கொள்ள நிதி உள்ளிட்ட அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.
பேரிடர் மீட்புக்கான சுழல் நிதி உருவாக்கப்படும்
பேரிடர் காலத்தில் கள அலுவலர்களுக்கு மீட்பு, நிவாரணம் மற்றும் துரித நடவடிக்கைகளுக்குத் தேவையான நிதியை உடனுக்குடன் வழங்கும் வகையில், பேரிடர் மீட்புக்கான சுழல் நிதி உருவாக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக பெருநிறுவனங்களின் சமூகப் பொறுப்புணர்வு நிதி மூலமாக திரட்டப்பட்ட 50 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீட்டில், ஒருங்கிணைந்த இணைய முகப்பு உருவாக்கப்பட்டு, அதன் வாயிலாக சுழல் நிதி உருவாக்கபடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் பேரிடர்கள் திறம்பட கையாளப்படுவதுடன், விண்ணப்பங்கள் விரைந்து பரிசீலிக்கப்படுவதும் உறுதி செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
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சூப்பர் எல்-நினோ வறட்சிச் சூழலை எதிர்கொள்ள நிதி
தமிழ்நாட்டில் தென்மேற்குப் பருவமழை காலமான ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் மழைப்பொழிவு இயல்பைவிடக் குறைவாகவே பெய்துள்ளதாக பட்ஜெட் உரையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சூப்பர் எல்-நினோ (El Nino) வானிலை நிகழ்வின் காரணமாக இத்தகைய வறட்சியான சூழல் தமிழ்நாட்டில் நிலவி வருவதால், குடிநீர் ஆதாரங்களை பலப்படுத்துவதும், கால்நடைகளுக்குத் தேவையான தீவனங்களை வட்டார அளவில் சேமித்து வைப்பதும் இன்றியமையாத ஒன்றாகும் கருதப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதனை கருத்தில் கொண்டு, சூப்பர் எல்-நினோவின் காரணமாக மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் எவ்வித தடங்கலும் வந்து விடக் கூடாது என்பதற்காக, மாநிலப் பேரிடர் மேலாண்மை நிதியிலிருந்து ரூ. 340 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், வருவாய் துறையின் கீழ் முதல் தலைமுறை பட்டதாரி, வருமான மற்றும் சாதிச் சான்றிதழ்கள் மூன்றடுக்கு சரிபார்ப்பு முறையில் விரைவில் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் இந்த நிதியாண்டில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறைக்கு ரூ. 11,532 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.