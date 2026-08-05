காவிரி - வைகை - குண்டாறு நதி இணைப்புத் திட்டத்திற்கு ரூ. 150 கோடி - தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு
பெண்ணையாறு - செய்யாறு, பெண்ணையாறு - பாலாறு மற்றும் தாமிரபரணி - வைப்பாறு நதி இணைப்பிற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையினை தயார் செய்ய ரூ. 50 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 5, 2026 at 3:38 PM IST
சென்னை: 2026-27 நிதியாண்டிற்கான தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் காவிரி - வைகை - குண்டாறு நதி இணைப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் 2026-27 நிதியாண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கை இன்று (ஆகஸ்ட் 5) சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார். இதில் பல்வேறு துறைகளுக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகின.
அந்த வகையில், நீர் வள மேம்பாட்டிற்காக காவிரி - வைகை - குண்டாறு நதி இணைப்புத் திட்டம், தாமிரபரணி - வைப்பாறு நதி இணைப்பு, காவிரி, வைகை மற்றும் தாமிரபரணி நதிகளின் மாசுக் கட்டுப்பாட்டிற்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வு உள்ளிட்ட முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.
தமிழ்நாட்டின் நீர் உரிமைகளை அரசு பாதுகாக்கும்
காவிரி நீர் மற்றும் மேகதாது அணை விவகாரத்தில் மாநிலத்தின் உரிமைகளைப் பாதிக்கக்கூடிய திட்டங்களை எதிர்ப்பது உட்பட, சட்டரீதியான, தொழில்நுட்ப மற்றும் நிர்வாக ரீதியான தொடர் முயற்சிகள் மூலம் தமிழ்நாட்டின் நீர் உரிமைகளை அரசு பாதுகாக்கும் என பட்ஜெட்டில் உரையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், நீண்டகால நீர் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தவும், விவசாயிகளின் நலனை மேம்படுத்தவும், முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டத்தை உயர்த்துதல், ஆனைமலையாறு மற்றும் நல்லாறு அணை திட்டங்களை செயல்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, கோதாவரி - காவிரி நதி நீர் இணைப்புத் திட்டத்தை விரைவாக செயல்படுத்த வலியுறுத்தப்படும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
காவிரி - வைகை - குண்டாறு நதி இணைப்புத் திட்டம்
வேளாண் உற்பத்தி திறனை பாதிக்காத வகையில் நதி இணைப்பு திட்டங்களின் செயல்பாட்டை விரைவுபடுத்துவதற்கான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, ரூ. 150 கோடி நிதி ஒதுக்கீட்டில் காவிரி -வைகை - குண்டாறு நதி இணைப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பெண்ணையாறு - செய்யாறு, பெண்ணையாறு - பாலாறு மற்றும் தாமிரபரணி - வைப்பாறு நதி இணைப்பிற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையினை தயார் செய்ய ரூ. 50 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் நதி இணைப்புத் திட்டங்களுக்காக 2026-27 நிதியாண்டில் ரூ. 200 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
3 முக்கிய நதிகளின் தூய்மையை மீட்டெடுக்க சாத்தியக்கூறு ஆய்வு
தமிழ்நாட்டில் உயிர்நாடிகளாகத் திகழும் காவிரி, வைகை மற்றும் தாமிரபரணி போன்ற நதிகளின் தூய்மையை மீட்டெடுப்பதற்கான விரிவான சாத்தியக்கூறு ஆய்வினை மேற்கொண்டு, விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்கவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தில், திரவக் கழிவுகளைக் கையாள்வதற்காக, கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், கசடு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையஙக்ள் அமைத்தல் ஆகியவை உள்ளடங்கியதாகவும், இந்நதிகளின் கரைகளை ஒட்டியுள்ள கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புரப் பகுதிகளில் முழுமையான திடக்கழிவு மேலாண்மையையும், நகர்ப்புரங்களில் நதிக்கரை மேம்பாட்டையும், நதி மேற்பரப்புச் சுத்தம் செய்தலையும், இத்திட்டம் உறுதிசெய்வதாக அமையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்திற்கான ஆரம்பகட்ட ஆய்வு மற்றும் சாத்தியக்கூறு ஆய்வை மேற்கொள்வதற்காக ரூ. 25 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
தடுப்பணை கட்ட சாத்தியக்கூறு ஆய்வு
காவிரி மற்றும் கொள்ளிடம் ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டுவது தொடர்பாக விரிவான சாத்தியக்குறு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை மேம்படுத்தவும், பாசனத் தேவைகளுக்கான நன்னீர் கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும், பருவமழைக் கால மழைநீரை சேமித்து வைக்க உதவும் வகையிலும் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.
இந்த ஆய்வின் அடிப்படையில், விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பதற்காக ரூ. 10 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படவுள்ளது. மேலும், காவிரி டெல்டா பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் மறுசீரமைப்பிற்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வு மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரிப்பதற்காக ரூ. 10 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, இந்த நிதியாண்டில் நீர்வளத் துறைக்கு ரூ. 9,264 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.