தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் ஜென்சி இளைஞர்களுக்கு வெளியான அசத்தலான அறிவிப்புகள் - முழு லிஸ்ட் இதோ!
ஹெல்மெட் மற்றும் வாட்டர் பாட்டில் வசதிகளுடன் கூடிய நவீன பிராண்டட் சைக்கிள், வெற்றி மடிக்கணினித் திட்டம் உள்ளிட்டவை முக்கிய கவனம் பெற்றுள்ளன.
Published : August 5, 2026 at 9:01 PM IST
சென்னை: 2026-27ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் ஜென்சி இளைஞர்களுக்கான பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.
தமிழ்நாடு அரசின் 2026-27 நிதியாண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையை நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று (ஆகஸ்ட் 5) சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்தார். இதில் பல்வேறு துறைகளுக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. குறிப்பாக இளைஞர்களின் அதிக ஆதரவு பெற்ற தவெக அரசின் முதல் நிதிநிலை அறிவிக்கையில் அவர்களை கவரும் வண்ணம் சிறப்பான அறிவிப்புகள் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
அந்த வகையில், எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்ப ஜென்சி இளைஞர்களைக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
குறிப்பாக, 11ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஹெல்மெட் மற்றும் வாட்டர் பாட்டில் வசதிகளுடன் கூடிய நவீன பிராண்டட் சைக்கிள், கல்லூரி மாணவர்களுக்கான வெற்றி மடிக்கணினித் திட்டம், 200 ஒருங்கிணைந்த மாணவர் விடுதிகள், 5 இலட்சம் இளைஞர்களுக்கு AI திறன் பயிற்சி உள்ளிட்ட அறிவிப்புகள் முக்கிய கவனம் பெற்றுள்ளன.
ஜென்சி இளைஞர்களுக்கு வெளியான அசத்தலான அறிவிப்புகள்
- ’சூப்பர் க்ளீன் சூப்பர் கேம்பஸ்’ திட்டம் - முதற்கட்டமாக 10,000 பள்ளிகளில் தினசரி தூய்மைப் பணிகள், குடிநீர், கழிப்பறை பராமரிப்பு மற்றும் 24 மணிநேரப் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும்.
- ‘பள்ளி நிறைவுத் திட்டம்’ – 3,734 பள்ளிகள், 2,132 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நவீனப்படுத்தப்படும். இதற்கு நடப்பாண்டிற்கு 300 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
- பெருந்தலைவர் காமராசர் சிறப்புப் பள்ளிகள் – 9 முதல் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கல்வி, உணவு, தங்குமிடம், பாடப்புத்தகம் மற்றும் சீருடை விலையில்லாமல் வழங்கும் நவீன உண்டு, உறைவிடப் பள்ளிகள் நிறுவப்படும்.
- 38 மாவட்ட மைய நூலகங்கள் உள்ளிட்ட பொது நூலகங்கள் டிஜிட்டல் கற்றல் மற்றும் புத்தாக்க மையங்களாக மறுவடிவமைக்கப்படும்.
- 11 ஆம் வகுப்பு பயிலும் 5.32 இலட்சம் மாணவர்களுக்கு ஹெல்மெட் மற்றும் வாட்டர் பாட்டில் வசதிகளுடன் கூடிய நவீன பிராண்டட் மிதிவண்டிகள் வழங்கப்படும்.
- ’வெற்றி மடிக்கணினித் திட்டம்’ கல்லூரி மாணவர்களுக்கு 2,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீட்டில் செயல்படுத்தப்படும்.
- 7.5% இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவம் பயிலும் மாணவர்களின் கல்விக் கட்டணத்திற்கு 77 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும்.
- ‘TN-SUDAR’ திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு மாணவர் தங்கும் விடுதி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு நிறுவனம் (TNSHIC) – அரசு - தனியார் கூட்டாண்மை (PPP DBFOT) முறையில் ஏற்படுத்தப்படும்.
- ஒரு இலட்சம் படுக்கை வசதிகளுடன் 200 ஒருங்கிணைந்த மாணவர் விடுதிகள் அமைக்கப்படும்.
- 2027-28 கல்வியாண்டில் மதுரையில் 300 மாணவர் சேர்க்கையுடன் சிறப்பு அரசு சட்டக் கல்லூரி தொடங்கப்படும்.
- வாகன மெக்கானிக்குகள் மற்றும் வாகனப் பராமரிப்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள 22,500 நபர்களுக்கு மின்சார வாகனம் மற்றும் மின்கலன் பராமரிப்புப் பயிற்சி வழங்கப்படும்.
- அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் இயந்திரவழி கற்றல் தொழிற்பிரிவு வழங்கப்படும்.
- மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையங்கள் மூலம் SSC, RRB, IBPS ஆகிய போட்டித்தேர்வுகளுக்கான கூடுதல் பயிற்சி வகுப்புகள் வழங்கப்படும்.
- ’வெற்றி திறன் பயிற்சித் திட்டம்’ – நடப்பாண்டில் 12 இலட்சம் கல்லூரி மாணவர் மற்றும் 1 இலட்சம் வேலையில்லா இளைஞர்களுக்குத் திறன் பயிற்சி; முதற்கட்டமாக 20,000 இளைஞர்களுக்குப் பணியிடப் பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
- ‘செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில் வளர்ச்சித் திட்டம்’ – சென்னை IIT உள்ளிட்ட நிறுவனங்களுடன் இணைந்து 2031-க்குள் 5 இலட்சம் இளைஞர்களுக்கு AI திறன் பயிற்சி வழங்கப்படும்.
- விளையாட்டுத் திறன்மிக்க 8 முதல் 18 வயது மாணவர்களுக்கு உலகத்தரப் பயிற்சி வழங்கப்படும்.
- அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் தினமும் ஒரு மணிநேர விளையாட்டுப் பாடவேளை அறிமுகம் செய்யப்படும்.
- ஒவ்வொரு ஊராட்சி ஒன்றியம் மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சியிலும் அருகாமைப் பகுதிகளில் விளையாட்டு வசதிகள் மற்றும் உடற்பயிற்சிக் கூடங்கள் அமைக்கப்படும்.
- ’அண்ணல் அம்பேத்கர் அயல் நாட்டுக் கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டம்’ – மாணவர் ஒருவருக்கு அதிகபட்சம் 36 இலட்சம் ரூபாய் வரை வழங்கப்படும்..
- பெருந்தலைவர் காமராசர் காலை உணவுத் திட்டம் 6 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை செப்டம்பர் 17 முதல் விரிவாக்கம் செய்யப்படும்.
- திருநர்களுக்குத் திறன் பயிற்சி மற்றும் மானியத்துடன் சுயதொழில் வங்கிக் கடன் வழங்கப்படும்.
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- இந்தியாவின் முதல் பிரத்தியேக செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் புத்தாக்க நகரமான ‘அறிவகம்’ உருவாக்கப்படும்.
- காலிப் பணியிடங்கள் ஆண்டு தேர்வுத் திட்டம் மூலம் நிரப்பப்படும்; சேவை உரிமைச் சட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டு இயற்றப்படும்.
- முதல் தலைமுறை பட்டதாரி, வருமான மற்றும் சாதிச் சான்றிதழ்கள் மூன்றடுக்குச் சரிபார்ப்பு முறையில் விரைவாக வழங்கப்படும்.
- 300 திருக்குறள்களை மனப்பாடம் செய்து ஒப்புவிக்கும் 500 தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்குத் தலா
5,000 ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.
- கீழடி, ஆதிச்சநல்லூர், கொடுமணல், மயிலாடும்பாறை, சிவகளை, அழகன்குளம், அரிக்கமேடு, சாளுவன்குப்பம் மற்றும் காவேரிப்பூம்பட்டினம் உள்ளிட்ட தொல்லியல் தலங்களுக்கு மாணவர்கள் கல்விச் சுற்றுலாவிற்கு அழைத்து செல்லப்படுவார்கள்.