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'புனித ஹஜ் பயணம்' மேற்கொள்ளும் பயணிகளுக்கான மானியம் ரூ. 35 ஆயிரமாக உயர்வு

பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறைக்கு ரூ.1,700 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2026-இல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறுபான்மை நலத்துறை, சமூக நீதித்துறை, பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை
சிறுபான்மை நலத்துறை, சமூக நீதித்துறை, பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 1:05 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு மாநில ஹஜ் கமிட்டி மூலம் முதல்முறையாக ‘புனித ஹஜ் பயணம்’ மேற்கொள்ளும் பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும் மானியம் ரூ. 35 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும் என நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் அறிவித்தார்.

த.வெ.க அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, தாக்கல் செய்யப்படும் முதல் திருத்திய பட்ஜெட் 2026-27-ஐ, நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று (ஆக.5) காலை 10 மணிக்கு சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்தார். சுமார் 2.30 மணி நேரம் வாசிக்கப்பட்ட பட்ஜெட்டில், சிறுபான்மை நலத்துறை, சமூக நீதித்துறை, பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறைக்கு பல முக்கிய அறிவிப்புகளை அமைச்சர் வெளியிட்டார்.

பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலன்

அவரது பட்ஜெட் உரையில் கூறியதாவது: தந்தை பெரியாரை கொள்கை தலைவராக ஏற்றவர் நமது முதலமைச்சர். சமூகநீதி என்று சொல்லி ஏமாற்றுபவர் அல்ல. சமூகநீதியை உணர்வுபூர்வமாக ஏற்றவர். அதனால்தான் அவரின் தலைமையிலான நமது அரசானது, தமிழ்நாட்டில் சமூகநீதியை காப்பதில் உறுதியுடன் உள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் 69% இடஒதுக்கீட்டை பாதுகாப்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.

பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபின மாணவர்கள், பள்ளிக்கல்வி மற்றும் உயர்கல்வியை எவ்வித தடையுமின்றி தொடர்ந்திட ரூ. 372 கோடி பள்ளிப்படிப்பு மற்றும் பள்ளி மேற்படிப்பு கல்வி உதவித்தொகைக்காகவும், 7.5% இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவம் பயிலும் மாணவர்களின் கல்விக் கட்டணத்திற்கு ரூ. 77 கோடியும், கல்வி இடைநிற்றலை தவிர்க்க மாணவிகளுக்கு வழங்கும் ஊக்கத்தொகை ரூ. 13.41 கோடியாகவும் பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

சிறுபான்மையினர் நலன்

நிதியமைச்சர் உரையில், “தமிழ்நாடு மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி அரசாகவும், சிறுபான்மையினரின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதில் முன்னோடி மாநிலமாகவும் திகழ்கிறது. சிறுபான்மையின மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகையினை இந்த அரசு தொடர்ந்து வழங்கும்.

  • தமிழ்நாடு மாநில ஹஜ் கமிட்டி மூலம் முதல்முறையாக 'புனித ஹஜ் பயணம்' மேற்கொள்ளும் பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும் 25,000 ரூபாய் மானியம் ரூ. 35 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும்.
  • கிறிஸ்தவ மற்றும் முஸ்லிம் மகளிர் உதவும் சங்கங்கள் ரூ. 1.05 கோடி ஒதுக்கீட்டில் கூடுதலாகத் துவக்கப்படும்.
  • கபர்ஸ்தான்கள், கல்லறை தோட்டங்களின் உட்கட்டமைப்பினை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த பட்ஜெட்டில் ரூ. 34 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

சிறுபான்மையினரை பாதுகாப்பதிலும், அவர்களின் நலன்களிலும் நமது முதலமைச்சரின் தலைமையிலான அரசு ஒருபோதும் சமரசம் செய்யாது. இந்த திருத்த வரவு-செலவுத் திட்ட மதிப்பீடுகளில் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறைக்கு ரூ. 1,700 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

சமூகநீதி துறைக்கு ரூ. 3,937 கோடி ஒதுக்கீடு

  • 'அண்ணல் அம்பேத்கர் அயல் நாட்டுக் கல்வி உதவித்தொகை திட்டத்தின்' மூலம், ஒரு மாணவருக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.36 லட்சம் வரை உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. நடப்பாண்டில், 362 மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில், முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவில் ரூ.131 கோடி மதிப்பீட்டில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
  • ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதையும், நிலையான வளர்ச்சியையும் உறுதிசெய்ய 'வெற்றி தொழில் முனைவோர் திட்டம்' செயல்படுத்தப்படும். இத்திட்டத்தின் மூலம், பயனாளிகள் மொத்த திட்ட செலவில் மூலதன மானியமும், வட்டி மானியமும் பெற ஏதுவாக, நடப்பு நிதியாண்டில் இத்திட்டத்திற்கு ரூ.75 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
  • 'அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள்' திட்டத்தின் மூலம், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கிடையே தொழில் முனைவுத்திறனை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில், மூலதன மானியம் மற்றும் கடன் வழங்கப்பட்டு, அத்தொழில் முனைவோருக்கு ஆதரவு அளித்து, அவர்களின் பொருளாதார முன்னேற்றம் மற்றும் தன்னிறைவை உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியினை அடையும் வகையில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்திற்காக ரூ.165 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
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  • ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின பெண் விவசாயத் தொழிலாளர்களை நில உரிமையாளர்களாக மாற்றும் நோக்குடன் செயல்படுத்தப்படும் ‘மண்ணின் மகள்' திட்டத்தின் கீழ், பயனாளிகளுக்கு விவசாயம் செய்திட தேவையான நவீன தொழில்நுட்பப் பயிற்சி வழங்கப்படும். இத்திட்டத்திற்கு ரூ.20 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
  • ‘அயோத்திதாசப் பண்டிதர் வாழ்விட மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின்’ கீழ், ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்புகளில் அடிப்படை உட்கட்டமைப்புகளை விரிவாக மேம்படுத்துவதவும், மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்தவும் இத்திட்டத்திற்கு ரூ.300 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
  • பழங்குடியினர் குடியிருப்புகளில் வீடுகள், சாலைகள், குடிநீர், தெரு விளக்குகள், வாழ்வாதாரத் திட்டங்கள், சுகாதாரக் கட்டமைப்புகள், கல்வி நலன் சார்ந்த உதவித்தொகைத் திட்டங்கள், பள்ளி மற்றும் விடுதி மேம்பாடு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதி மேம்படுத்தும் நோக்கில் செயல்படுத்தப்படும் ‘ஆன்றோர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின்’ கீழ், பழங்குடியினர் குடியிருப்புகளில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்த ரூ.250 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.

மேலும், ஆதிதிராவிடர்களுக்கான சிறப்புக் கூறுகள் திட்டத்தின் கீழ், ரூ. 25,225 கோடியும், பழங்குடியினருக்கான துணைத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 2,079 கோடியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. மொத்தமாக, சமூகநீதித் துறைக்கு ரூ. 3,937 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.

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