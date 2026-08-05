தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு நிதி குறைப்பா? நிதித் துறை செயலாளர் விளக்கம்
கடந்த ஆட்சியில் இடைக்கால பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை விட பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு குறைவான நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமாெழி குற்றம்சாட்டினார்.
Published : August 5, 2026 at 6:15 PM IST
சென்னை: பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கு பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கீடு குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக விமர்சனம் எழுந்த நிலையில், ஊதியங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு ரூ. 44,527 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இது கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடுகையில் அதிகம் என்றும் நிதித் துறை செயலாளர் சித்திக் விளக்கமளித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் புதியதாக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசின் முதல் நிதிநிலை அறிக்கை இன்று (ஆகஸ்ட் 5) சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில் பள்ளிக்கல்வித்துறை, உயர்கல்வித்துறைக்கு 2026 -27 ஆம் ஆண்டிற்கான இடைக்கால வரவு செலவுத்திட்டத்தில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதியை விட குறைவாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமாெழி குற்றச்சாட்டு முன்வைத்துள்ளார்.
“கல்வி மட்டுமே யாராலும் பறிக்க முடியாத சொத்து” என உரக்கச் சொல்லும் நம்முடைய கழகத் தலைவர் @mkstalin அவர்களின் தலைமையிலான #திராவிடமாடல் ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கான நிதி ஒதுக்கீடு ஏறுமுகத்திலேயே இருந்தது.— Dr. Anbil Mahesh (@Anbil_Mahesh) August 5, 2026
ஆனால் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வெளியிடப்பட்ட இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையில்… pic.twitter.com/P2DPyVf7x8
இது குறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட அவர், “கல்வி மட்டுமே யாராலும் பறிக்க முடியாத சொத்து” என உரக்கச் சொல்லும் நம்முடைய கட்சியின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினின் தலைமையிலான திடாவிட மாடல் ஆட்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கான நிதி ஒதுக்கீடு ஏறுமுகத்திலேயே இருந்தது.
ஆனால், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வெளியிடப்பட்ட இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டதைக் காட்டிலும், குறைவான நிதியே தற்போதைய அரசால் ஒதுக்கப்படுவது இன்று வெளியான நிதிநிலை அறிக்கை மூலம் தெரியவருகிறது. “கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு” என்றென்றும் தொடர்வதை உறுதி செய்ய வேண்டியது அரசின் கடமை என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த ஆட்சியின் இறுதியில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 2026 -27 ஆம் ஆண்டிற்கான இடைக்கால வரவு செலவுத்திட்டத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு ரூ. 48,534 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து, இன்று தவெக அரசினால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 2026-27 ஆம் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில், பள்ளிக்கல்வித்துறைக்கு ரூ. 44,527 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் சுமார் ரூ. 4,000 கோடி குறைவு என விமர்சனம் எழுந்தது.
இந்நிலையில், இந்த விமர்சனத்திற்கு நிதித் துறை செயலாளர் சித்திக் விளக்கமளித்துள்ளார். இது குறித்து பேசிய அவர், "பள்ளிக்கல்வித்துறையில் எந்த திட்டங்களும் குறைக்கப்படவில்லை. புதிதாக திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஆண்டு ஊதியங்களுக்கான செலவினங்கள் அதிகமாக இருந்தன. கடந்த ஆண்டு பள்ளிக் கல்வித் துறையில் 42,351 கோடி ரூபாய் தான் செலவானது.
இடைக்கால வரவு செலவுத் திட்டத்தின் கீழ் 48,531 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது. இதன்படி எந்தவொரு புதிய திட்டத்தையும் அறிவிக்காமல் ஒரே ஆண்டில் 6,000 கோடி ரூபாய் அதிகமாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இதனை சரி செய்து ஊதியங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு இந்த ஆண்டு, 44,527 கோடி ரூபாய் பள்ளிக் கல்வித் துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடுகையில் அதிகம்" என்று கூறினார்.
உயர்கல்வித்துறைக்கான நிதி ஒதுக்கீடு குறைவு
அதே போல், உயர்கல்வித் துறைக்கான நிதி ஒதுகீடும் கடந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டை காட்டிலும் குறைந்துள்ளது. கடந்த நிதியாண்டில் ரூ. 8,494 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. ஆனால், இந்த நிதியாண்டில் ரூ. 8,393 கோடி மட்டுமே ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு ரூ.101 கோடி குறைவாகும்.
உயர் கல்வித் துறைக்கு ஏற்கனவே போதிய நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதில்லை என்பது பேராசிரியர்களின் பிரதான குற்றச்சாட்டாக இருந்து வரும் நிலையில், இந்த நிதியாண்டிற்கான நிதி குறைப்பு முக்கிய கவனம் பெற்றுள்ளது.