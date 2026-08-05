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மகளிர் உரிமைத்தொகைக்கான பேச்சு மூச்சே பட்ஜெட்டில் இல்லை - முன்னாள் நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு சாடல்

திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட திட்டங்களுக்கு எல்லாம் முலாம் பூசப்பட்டு, வேறு பெயரில் திட்டங்கள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன என்று முன்னாள் நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு சாடியுள்ளார்.

முன்னாள் நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு
முன்னாள் நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 5, 2026 at 8:50 PM IST

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சென்னை: மகளிர் உரிமைத்தொகைக்கான பேச்சு மூச்சே தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் இல்லை என முன்னாள் நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் முன்னாள் நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பட்ஜெட் பெருத்த ஏமாற்றத்தை தந்துள்ளது. தவெக அரசு தேர்தல் வாக்குறுதிகளாக தெரிவித்திருந்த பல வாக்குறுதிகள் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் இடம் பெறவில்லை. இதில் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் பொய்த்துப் போய் உள்ளது.

கடன் வாங்குவதை குறைக்க முடியாது, கடனின் அளவு அதிகரிக்கும், மத்திய அரசின் ஒப்புதலோடுதான் கடன் வாங்க முடியும் என்ற விவரங்களை நிதித்துறை செயலாளர் ஒப்புதல் வாக்கு மூலமாக தெரிவித்துள்ளார். இதைத்தான் நாங்களும் தெரிவித்து வந்தோம்.

மூன்றே மாதங்களில் 22 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடனாக பெற்றுள்ளார்கள். இதே நிலை நீடித்தால் ஐந்து ஆண்டுகளில் தவெக அரசு 10 லட்சம் கோடி ரூபாய் தாண்டி கடனை பெற்று சூழல் உருவாகும். திமுக ஆட்சியை விட்டுப் போகும்போது வருவாய் பற்றாக்குறை 48,699 கோடி ரூபாய் இருந்தது. ஆனால், தற்பொழுது 55,775 கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது. ஏறக்குறைய 7000 கோடி ரூபாய் கூடுதலாக வருவாய் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது.

திமுக ஆட்சியின் இறுதியில் 59,662 கோடி ரூபாய் மூலதன செலவீனங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டது. தற்போதைய ஆட்சியில் 56,985 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி உள்ளனர். ஏறக்குறைய 3,000 கோடி ரூபாய் மூலதனச் செலவில் குறைத்து காட்டியுள்ளனர். மாநில அரசின் சொந்த வரி வருவாயில் 3,000 கோடி ரூபாயை குறைத்துக் காட்டியுள்ளனர்.

தற்போதைய அரசு வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டு திமுகவுக்கு எதிராக என்னென்ன தகவல்களை எல்லாம் சொல்லியதோ, அந்த விஷயங்களிலும் தற்போதைய அரசு தோல்வி அடைந்துள்ளது என்பதை நிதிநிலை அறிக்கை தெள்ளத் தெளிவாக எடுத்துக்காட்டி உள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து விமர்சித்த அவர், “திமுக ஆட்சியில் கொண்டுவரப்பட்ட திட்டங்களுக்கு எல்லாம் முலாம் பூசப்பட்டு, வேறு பெயரில் திட்டங்கள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. ஆனாவ் திட்டங்களுக்கான உரிய நீதியை ஒதுக்கவில்லை.

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தொல்லியல் துறைக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி உள்ளனர். தொல்லியல் துறையில் ஒரு கோடி ரூபாயை வைத்து என்ன செய்ய முடியும்? மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கப் போகிற பட்ஜெட்டாக வரும் என்று சொன்னார்கள். ஆனால், அவர்கள் தெரிவித்துள்ள திட்டங்களையே நிறைவேற்ற முடியாத அளவுக்கான பட்ஜெட்டாகதான் வெளியிடப்பட்டுள்ளது” எனக் கூறினார்.

மேலும், மகளிர் உரிமைத்தொகை குறித்து கேள்வி எழுப்பிய அவர், ”மகளிர் உரிமைத்தொகைக்கான பேச்சு மூச்சே பட்ஜெட்டில் இல்லை. இந்தத் திட்டத்தின் செயல்பாடு குறித்து தகவல் இல்லை. தமிழ்நாட்டின் பண்பாட்டை கலாச்சாரத்தை முன்நிறுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படை உணர்வுகூட இல்லாத ஒரு நிதிநிலை அறிக்கையாக அமைந்துவிட்டது.

அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கான செயல்முறை திட்டங்கள் ஏதும் இந்த அரசுக்கு இல்லை. பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அதிகமான நிதியை பெறுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு அந்த நிதியை பெற்றுத்தந்திருக்க வேண்டும். ஆனால், கூடுதல் நிதியை பெற்றுத்தர அமைச்சர் தவறியிருக்கிறார். அதை மறைப்பதற்காக கூடுதலாக செலவினங்கள் செய்யப்பட்டு இருப்பதாக தெரிவிக்கிறார்கள். இந்த பட்ஜெட் என்பது ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாற்றும் பட்ஜெட்டாக உள்ளது” என்று தங்கம் தென்னரசு விமர்சித்துள்ளார்.

TAGGED:

TN BUDGET 2026
மகளிர் உரிமைத்தொகை
தங்கம் தென்னரசு பட்ஜெட் விமர்சனம்
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