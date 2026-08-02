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தமிழக பட்ஜெட்; சிறு குறு தொழில் முனைவோரின் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?

இரும்பு, அலுமினியம் மற்றும் செம்பு போன்ற மூலப்பொருட்களின் திடீர் விலை உயர்வைச் சமாளிக்க, மூலப்பொருட்கள் வங்கி அமைக்க வேண்டும் என சிறு குறு தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தொழிற்சாலை - கோப்புப்படம்
தொழிற்சாலை - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 2, 2026 at 2:46 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட்டில் பல்வேறு புதிய அறிவிப்புக்களை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பதாக சிறு குறு தொழில் முனைவோர் தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் புதிதாக ஆட்சி பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் வரும் ஆகஸ்ட் 5-ம் தேதி சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரன் முன்னிலையில் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் இந்த நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறார்.

தவெக அரசின் பட்ஜெட்டில் என்னென்ன புதிய திட்டங்களுக்கான அறிவிப்புகள் இடம்பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்கள், உரிமைத் தொகை தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பு உள்ளிட்டவை பட்ஜெட்டில் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அதே நேரம், சமீபத்தில் வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கையில் தமிழ்நாட்டின் கடன் 13.18 லட்சம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்ததாக கூறப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் நிதிச் சுமையை குறைக்கும் வகையிலான செயலாக்க திட்டங்கள் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழக பட்ஜெட்; சிறு குறு தொழில் முனைவோரின் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், சிறு குறு தொழில்களுக்கான மின் பிர்ச்சனைகளை தீர்க்கும் வகையில் அறிவிப்புகள் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறும் என கோவையை சேர்ந்த சிறு குறு தொழிலாளர்கள் நம்பிக்கையுடன் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து சிறு குறு தொழில் அமைப்பின் தலைவர் ரங்கசாமி கூறுகையில், ”சிறு குறு தொழில்துறையின் முக்கிய எதிர்பார்ப்பு உச்ச நேர மின் பயன்பாட்டுக் கட்டணம் மற்றும் நிலை கட்டணத்தை கணசமாகக் குறைக்க வேண்டும் என்பதுதான். இது உற்பத்தியாளர்களின் மிக முக்கிய கோரிக்கையாக உள்ளது.

அதே நேரம், இரும்பு, அலுமினியம் மற்றும் செம்பு போன்ற மூலப்பொருட்களின் திடீர் விலை உயர்வைச் சமாளிக்க, மூலப்பொருட்கள் வங்கி அமைக்க வேண்டும். மேலும், இப்பொருட்களின் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அரசு எடுக்க வேண்டும்.

இதுபோன்று, தொழில் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் போக்குவரத்து சேவையை சீரமைக்க அரசு முன்வர வேண்டும். கோவையில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கவும், விரைவான தொழில் போக்குவரத்தையும் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்” எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.

சிறு குறு தொழிற்சாலை
சிறு குறு தொழிற்சாலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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கோவைக்கு நவீன வசதிகளுடன் கூடிய புதிய தொழில் பூங்காவின் தேவையை குறிப்பிட்ட அவர், சிட்கோ சார்பில் தொழில் பூங்காக்கள் அமைக்கபட வேண்டும் என்றும், ஏற்கனவே உள்ள தொழிற்பேட்டைகளில் சாலை, கழிவுநீர் உள்ளிட்ட வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்தார்.

மேலும், ”சூரிய ஒளி மின் உற்பத்தி அமைப்பதற்கான மானியம் வழங்குதல் மற்றும் வங்கிக் கடன்களை எளிதாக பெறுவதற்கான வழிமுறைகளை ஏற்படுத்தி, விமான நிலைய விரிவாக்க பணிகளை உடனடியாக செய்தால், சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் மட்டுமல்லாமல் அனைத்து நிறுவனங்களும் பயன்பெறும்” என்றார்.

தொழில் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பான கோஷிமா தலைவர் ஜேம்ஸ் கூறுகையில், ”100 கிலோ வாட்ஸ்-க்கு ரூ.3,500 கட்டி வந்த நிலையில், தற்போது ரூ. 17,500 கட்டும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் கடுமையான நெருக்கடியில் சிக்கி உள்ளோம். இதனையடுத்து, சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கான நிலை கட்டணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும்.

இது தொடர்பாக முதல்வரை சந்தித்தபோது, நேரடியாக மனுவும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பு பட்ஜெட்டில் வரும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. இந்த பட்ஜெட்டில் கோவை மாவட்டத்தில் சிட்கோ மூலமாக குறுந்தொழில் பேட்டைகள் அமைக்க நிதி ஒதுக்குவார்கள் என எதிர்பார்க்கிறோம்” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

TN BUDGET 2026 EXPECTATION
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தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2026
சிறு குறு தொழில் முனைவோர்
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