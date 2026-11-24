EXCLUSIVE: முதலமைச்சர் விஜய் இந்து மக்களின் நம்பிக்கையை அவமதிக்கும் வகையில் செயல்படுகிறார்- நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி
"வீட்டுக்காவல் நடைமுறையை பின்பற்றியதால் தான் திமுக அரசு வீட்டுக்கு சென்றது, அதேபோல் இந்த அரசும் வீட்டிற்கு செல்லும்" என நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.
Published : November 24, 2026 at 2:18 PM IST
- By இரா. மணிகண்டன்
மதுரை: இந்து மக்களின் நம்பிக்கையை அவமதிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் செயல்படுகிறார் எனவும், 50 ஆண்டுகளில் இப்படி ஒரு ஆட்சியை யாரும் பார்த்ததில்லை எனவும் திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயில் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக பல்வேறு சர்ச்சைகள் எழுந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு மட்டும் கார்த்திகை திருநாளில் தீபம் ஏற்ற உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கி உள்ளது. இன்று தீபத்திருநாள் கொண்டாடப்படும் சூழ்நிலையில் திருப்பரங்குன்றத்தில் உச்சகட்ட பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
வீட்டுக்காவலில் பிரத்யேக நேர்காணல்
10 பேர் மட்டுமே மலை உச்சியில் சென்று தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. எனவே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக திருப்பரங்குன்றத்தில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதன் ஒரு பகுதியாக தமிழ்நாடு முழுவதும் பாஜக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் மற்றும் இந்து முன்னணியினர் இன்று காலை முதல் வீட்டுக்கு காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். வீட்டுக் காவலை மீறி வெளியே செல்பவர்களை போலீசார் கைது செய்தும் வருகின்றனர்.
அதன்படி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.
திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டையில் உள்ள அவரது வீட்டின் முன்பு போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். நயினார் நாகேந்திரன் இன்று திருப்பரங்குன்றம் கோயிலில் தீபம் ஏற்றும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க இருந்தார்.
ஆனால் போலீசாரின் நடவடிக்கையால் அவர் இன்று வெளியே எங்கும் செல்ல முடியாமல் வீட்டில் உள்ளார். இது போன்ற சூழலில் போலீசாரின் இந்த வீட்டுக் காவல் நடவடிக்கை குறித்து நயினார் நாகேந்திரனிடம் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சார்பில் பிரத்யேக நேர்காணல் கண்டோம்.
"உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு - யாராலும் மறுக்க முடியாது"
அப்போது அவர் நம்மிடம், "தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, உலகம் முழுவதும் வாழும் இந்து மக்கள் திருப்பரங்குன்றத்தில் இன்று தீபம் ஏற்றப்படும் என மிக ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துள்ளனர். உச்ச நீதிமன்றமே தீபம் ஏற்றலாம் என சொல்லி இருப்பதால் அதனை யாராலும் மறுக்க முடியாது என்ற நம்பிக்கை மக்களிடம் உள்ளது.
ஆனால் அந்த நம்பிக்கையை அவமதிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மறுசீராய்வு மனு போட்டிருக்கிறார் என்றால் எந்த அளவுக்கு அவரது ஆலோசகர்கள் ஆலோசனை கொடுத்துள்ளார்கள். அது சரியா? இல்லையா? அவருக்கென்று ஒரு ஆலோசனை இல்லையா? சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பது எப்படி என்று தெரியாதா?
"வீட்டுக்காவல் - எதை மறைப்பதற்கு?"
ஒருவேளை புதிய முதலமைச்சர் என்றாலும் ஆறு மாதங்களாகியும் அனுபவத்தை படித்துக் கொண்டே இருப்பாரா? பெரும்பான்மை சமூகமான இந்து மக்கள் இன்று வேதனைப்படுகிறார்கள். உச்ச நீதிமன்றமே சொன்ன பிறகும் திருப்பரங்குன்றத்தில் 10,000 போலீஸ் போடுவது, தமிழ்நாடு முழுவதும் பாஜக மற்றும் இந்து முன்னணி தொண்டர்களை வீட்டு காவல் வைப்பது இவையெல்லாம் எதை மறைப்பதற்காக?
இப்படி ஒரு ஆட்சியை தமிழ்நாட்டில் 50 ஆண்டுகளாக எந்த முதலமைச்சரும் நடத்தியது இல்லை. யாரும் பார்த்ததும் இல்லை. இதற்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தான். அவரை தனிப்பட்ட முறையில் நான் எதுவும் பேச முடியாது. நண்பர் என்ற முறையில் பார்க்கிறேன். முதலமைச்சர் என்ற முறையில் நான் அவரை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்.
"பொய் செய்திகளை பரப்புவதா?"
இதே போல் வீட்டுக்காவல் நடைமுறையை பின்பற்றியதால் தான் திமுக அரசு வீட்டுக்கு சென்றது. அதே போல் இந்த அரசும் வீட்டிற்கு செல்லும். எங்களை தடுப்பதன் மூலம் தவெக அரசுக்கு சாதிப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை. அவர்கள் சாதிக்க நினைப்பதை இழந்து விடுவார்கள்.
திருப்பரங்குன்றத்தில் இருப்பது நில அளவைக்கல் அல்ல, தீபத்தூண் தான் என்பதை பல்வேறு நீதிமன்றங்கள் பல்வேறு சாட்சிகளின் அடிப்படையில் சொல்லியுள்ளன. 1923, 1931, 1996, 2025, 2026ம் ஆண்டுகளில் பல்வேறு நீதிமன்றங்கள் அளித்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் உச்ச நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. எனவே முழுக்க முழுக்க தவறான செய்தியை தமிழக முதலமைச்சர் பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். இது வேதனையானது, கண்டனத்திற்குரியது.
"யார் தவறு செய்திருந்தாலும் நடவடிக்கை தேவை"
கள்ளக்குறிச்சி ஆட்சியருக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்தது தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்ததோடு மட்டும் நின்று விடாமல் விரைவில் அதற்கான தீர்வு ஏற்படுத்திக் கொடுக்க வேண்டும். தவறு யார் செய்திருந்தாலும் நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
திருநெல்வேலியில் திரிஷா பேரவை தொடங்கியது தொடர்பாக நான் சொன்னால் தவறாகி விடும். அதை பொதுமக்கள் பார்வைக்கு விட்டு விடுகிறேன். வீட்டுக்காவலில் இருப்பதால் அடுத்தகட்டமாக மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு செல்லலாம் என்று இருக்கிறேன். அதற்கும் காவல்துறை தடுக்குமா என்று பார்ப்போம்" என்றார்.