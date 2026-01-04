புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் திமுக அரசின் இன்னொரு கண்கட்டி வித்தை; பாஜக விமர்சனம்
தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாடு உறுதியளிக்கப்பட்ட புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தில் மாநில அரசின் பங்களிப்பு தொகை என்றும் எதுவுமில்லை.
Published : January 4, 2026 at 10:06 PM IST
சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தற்போது அறிவித்துள்ள புதிய ஓய்வூதிய திட்டம் என்பது திமுக அரசின் இன்னொரு கண்கட்டி வித்தை என்று பாஜக விமர்சித்துள்ளது.
பாஜக மாநில துணைத் தலைவர்கள் ஜெயபிரகாஷ் மற்றும் சக்கரவர்த்தி, சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது பேசிய ஜெயபிரகாஷ், "தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று அறிவித்துள்ள ஓய்வூதிய திட்டம் கண்கட்டி வித்தை போன்றது. இந்த அறிவிப்பின் மூலம் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வந்துள்ளதாக மக்களிடம் பொய்யான தகவலை தெரிவித்துள்ளார்.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் என்பது அரசு ஊழியர்களிடமிருந்து எந்தவித பங்களிப்பும் இல்லாமல், முழுமையாக அரசாங்கமே ஓய்வூதியம் வழங்கும் திட்டம். தற்போது நடைமுறையில் உள்ள ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் அரசு ஊழியர்கள் 10 சதவீதம் மற்றும் அரசாங்கம் 10 சதவீதம் தொகையை பங்களிக்க வேண்டும்.
ஆனால் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள டேப்ஸ் (TAPS) ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் அரசாங்கம் தனது 10 சதவீத பங்களிப்பை செலுத்தாது. அரசு ஊழியர்கள் மட்டும் 10 சதவீதம் கட்ட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வுபெற்ற பிறகு 50 சதவீத ஓய்வூதியம் மட்டுமே வழங்கப்படும்.
2003-ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு பணியில் சேர்ந்த அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே இந்த புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் பொருந்தும். சராசரியாக 23 வயதில் பணியில் சேர்ந்த ஒருவர் 2040 ஆம் ஆண்டில்தான் ஓய்வு பெற முடியும். அப்போது இந்த அரசாங்கமே இருக்காது.
2040-க்கு பிறகு நடைமுறைக்கு வர வேண்டிய திட்டத்தை தற்போது செயல்படுத்துவது போல் பொய்யான பிம்பத்தை உருவாக்கி அரசு மக்களை ஏமாற்றுகிறது, “Government Contribution Tax” என பெயரிட்டு அரசின் பங்களிப்பை இந்த புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தில் முற்றிலுமாக நிறுத்திவிட்டனர்.
உதாரணமாக, மாதம் 50 ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கும் ஒரு அரசு ஊழியர், தமது ஓய்வூதிய பங்களிப்பு தொகையை அடிப்பைட ஊதியத்தில் 10 சதவீதத்தை அதாவது 5 ஆயிரம் ரூபாயை செலுத்த வேண்டியுள்ளது. முன்பு அரசாங்கமும் அதே அளவு பங்களித்தது. ஆனால் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள புதிய திட்டத்தில் அந்த பங்களிப்பு இருக்காது" என்றார்.
மேலும் கூறிய அவர், "தமிழக அரசு தற்போது அறிவித்துள்ள புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம், நீட் விவகாரம் போலவே பொய்யான வாக்குறுதி தான். திமுக தனது தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் ஒன்றையும் நிறைவேற்றவில்லை. இந்த திட்டத்தை முழுமையாக படிக்காமல் ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பு வரவேற்றுள்ளது. ஆனால் திட்டத்தை முழுமையாக படித்த பிறகு அவர்கள் இதனை ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்கள். திமுக அரசு நடத்தும் இன்னொரு கண்கட்டி வித்தைதான் இந்த ஓய்வூதியத் திட்டம்" என்று ஜெயபிரகாஷ் கூறினார்.