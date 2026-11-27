ஆவடி அருகே ஆள்மாறாட்டம் செய்து ரூ.50 லட்சம் நிலம் மோசடி - தலைமறைவாக இருந்தவர் கைது
இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய குமார், உஷா, வெற்றிவேல் ஆகிய மூவரும் ஏற்கனவே கைதாகி சிறையில் அடைக்கப்பட்ட நிலையில், காவல்துறையினர் அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
Published : November 27, 2026 at 10:02 AM IST
சென்னை: சென்னை ஆவடி அருகே ஆள்மாறாட்டம் செய்து ரூ.50 லட்சம் மதிப்புள்ள நிலத்தை மோசடியாக விற்ற வழக்கில், தலைமறைவாக இருந்த நபர் கைது செய்யப்பட்டார். இறந்த சகோதரர் போல் ஆள்மாறாட்டம் செய்து போலி ஆவணங்கள் மூலம் நிலத்தை விற்பனை செய்த நிலையில், கைதான அந்த நபர், புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
சென்னை, ராயப்பேட்டையைச் சேர்ந்த செல்வி ஷியாமளா (70) என்பவரின் பெற்றோர் மற்றும் திருமணமாகாத ஒரே சகோதரர் முரளி ஆகியோர் உயிரிழந்த நிலையில், வெள்ளானூர் பகுதியில் சகோதரர் முரளிக்கு சொந்தமான 2,621 சதுர அடி நிலத்திற்கு தனக்கு மட்டுமே வாரிசு உரிமை உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், மருத்துவச் செலவிற்காக மேற்படி நிலத்தை விற்பனை செய்ய முயன்றபோது, தனது சகோதரர் முரளி போல் ஆள்மாறாட்டம் செய்து, போலி ஆவணங்கள் மூலம் உஷா என்பவருக்கு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் நிலத்தை விற்பனை செய்து பத்திரப்பதிவு செய்தது தெரியவந்துள்ளது. இதுகுறித்து ஷியாமளா அளித்த புகாரின் பேரில், ஆவடி மத்திய குற்றப்பிரிவு நிலப்பிரச்சினை விசாரணைப் பிரிவு-1 போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
மோசடியாக பத்திரப்பதிவு செய்யப்பட்ட நிலத்தின் மதிப்பு சுமார் ரூ.50 லட்சம் ஆகும். இதையடுத்து, ஆவடி காவல் ஆணையாளர் T. செந்தில்குமார் ஐபிஎஸ் உத்தரவின் பேரில், மத்திய குற்றப்பிரிவு அதிகாரிகளின் மேற்பார்வையில், நிலப்பிரச்சினை விசாரணைப் பிரிவு-1 காவல் ஆய்வாளர் பாலன் தலைமையிலான போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய குமார், உஷா, வெற்றிவேல் ஆகிய மூவரையும் கடந்த 23.11.2026 அன்று கைது செய்து நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பினர். இந்நிலையில், இவ்வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்து வந்த இராணிப்பேட்டை மாவட்டம், ஆற்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் (59) என்பவரை போலீசார் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். பின்னர் அவர் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.