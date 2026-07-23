'ஜனநாயகன்' படம் பார்க்க வந்த சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர்: உற்சாகம் பொங்க சொன்ன வார்த்தை

'ஜனநாயகன்' படம் பார்க்க வந்த சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர்: உற்சாகம் பொங்க சொன்ன வார்த்தை
தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், நடிகருமான விஜய் நடித்துள்ள ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் இன்று (ஜூலை 23) தமிழ்நாடு முழுவதும் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
Published : July 23, 2026 at 2:06 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய் நடித்துள்ள ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தை, சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், ரசிகர்களின் ஆராவாரத்துக்கு மத்தியில் உற்சாகமாக கண்டுகளித்தார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், நடிகருமான விஜய் நடித்துள்ள ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் இன்று (ஜூலை 23) தமிழ்நாடு முழுவதும் 1,000-க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளிலும், உலகளவில் 7,000-க்கும் மேற்பட்ட வெளியாகியுள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் கடைசி படம் என்பதால் அவரின் ரசிகர்கள், தவெக தொண்டர்கள் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை ஆரவாரத்துடன் திருவிழா போன்று கொண்டாடி வருகின்றனர்.
தமிழகம் முழுவதும் சிறப்பு காட்சிகள், பட்டாசு வெடித்தல், பாலாபிஷேகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கொண்டாட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. அவர்களின் தலைவரின் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டை வரவேற்கும் வகையில் தமிழகம் முழுவதும் பெரியவிலான கட்அவுட்கள், பேனர்கள் மற்றும் அலங்காரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
காலை முதலே திரையரங்குகளில் குவிந்த ரசிகர்கள், மேள தாளம் முழங்க நடனமாடி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை விஜய் ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல், திரையுலக பிரபலங்கள், அரசியல் பிரமுகர்கள் மற்றும் பொதுமக்களும் திரையரங்குகளில் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக தவெக அமைச்சர்களான என். ஆனந்த், அருண்ராஜ், பர்வேஸ், ஸ்ரீநாத் ஆகியவர்கள் திரையரங்குகளுக்கு சென்று திரைப்படத்தை கண்டு வருகின்றனர். அந்த வரிசையில், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள சத்யம் திரையரங்கில் திரைப்படத்தை கண்டு வருகிறார்.
படத்தை பார்ப்பதற்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “தமிழர்கள் ஆவலுன் எதிர்பர்த்துக் காத்துக்கொண்டிருந்த ஜனநாயகன் திரைப்படத்தைப் பார்க்க வருகை தந்துள்ளேன்” எனக் கூறினார்.
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இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில், கே.வி.என். புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான ஜனநாயகன் திரைப்படம், வெளியீட்டிற்கு முன்பாக பல்வேறு சர்ச்சைகள் மற்றும் சட்டச் சிக்கல்களை சந்தித்தது.
தொடர்ந்து, தணிக்கைச் சான்றிதழ் வழங்குவதில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக திட்டமிடப்பட்ட திரைப்படத்தை வெளியிடப்பட முடியாமல் கால தாமதம் ஏற்பட்டது.
பின்னர், மறு ஆய்வுக் குழு விசாரணை, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உச்சநீதிமன்றம் என பல்வேறு சட்ட போராட்டங்களை இத்திரைப்படக்குழு எதிர்கொண்டது. அதோடு மட்டுமின்றி, இதற்கிடையே திரைப்படம் இணையத்தில் சட்டவிரோதமாக கசிந்த சம்பவமும் படக்குழுவுக்கு பெரும் சவாலாக அமைந்தது.
இத்தனை தடைகளையும் கடந்து ஜனநாயகன் திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் உற்சாக வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.