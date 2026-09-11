அடுக்கு மொழியில் பேசினால் ஓட்டு என்ற காலம் மாறிவிட்டது - சபாநாயகர் பேச்சு
யார் உண்மையாக மக்களுக்கு சேவை செய்ய விரும்புகிறார்களோ அவர்களே வெற்றி பெற முடியும் என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 11, 2026 at 8:20 AM IST
சென்னை: அடுக்குமொழியில் பேசினால் ஓட்டு போடுவார்கள் என்ற காலம் மாறிவிட்டது என சட்டப்பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னையை அடுத்த அம்பத்தூர் கள்ளிக்குப்பத்தில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் கலந்து கொண்டு மாணவ, மாணவிகளுக்கு பட்டங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கி கெளரவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, பட்டமளிப்பு விழாவில் மாணவர்களிடம் பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், “இன்றைய இளைஞர்கள் வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இடையில் சமூகப் பணிகளுக்கான தொய்வு ஏன் ஏற்பட்டது என்பதையும் இளைஞர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். முன்னாள் முதலமைச்சர்களான எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதா மற்றும் கருணாநிதி ஆகியோரின் ஆட்சிக்காலங்களில் கல்வித்துறையில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சிகளை மாணவர்கள் கட்டாயமாக தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்.ஜி.ஆர் காலத்தில் பொறியியல் கல்லூரிகள் தமிழ்நாட்டில் தொடங்கப்பட்டன. இதனைத் தொடர்ந்து, முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா காலத்தில் பொறியியல் கல்லூரிகள் வளர்ச்சி பெற்றன. மேலும், முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி காலத்தில் கல்வி வாய்ப்புகள் தொடர்ந்து வளர்ச்சியடைந்தன.
தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய், இளையவர், புதியவர் என்பதையோ, அவருடைய அனுபவத்தையோ, சிறை சென்றாரா என்பதையோ பார்க்காமல், அவருடைய உள்ளத்தை மக்கள் பார்த்தார்கள். மேலும், நாம் ஒரு செயலை செய்யும்போது அதில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று பார்க்கக்கூடாது. எந்த கணக்கு போட்டாலும், அந்த கணக்கு தவறாகிவிடும் என்பதை தேர்தல் நமக்கு காட்டியுள்ளது.
யாரையும் சாதாரணமாக எடைபோட்டு விடக்கூடாது. மக்கள் பொறுத்திருந்து தேர்தல் வந்தவுடன் யாரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமோ, அவர்களை தேர்ந்தெடுத்து விடுவார்கள். முன்பெல்லாம் அடுக்குமொழியில் பேசினால் மக்கள் ஓட்டு போடுவார்கள் என்ற நிலை இருந்தது. தற்போது அந்த நிலை மாறிவிட்டது.
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யார் உண்மையாக மக்களுக்கு சேவை செய்ய விரும்புகிறார்களோ, அவர்கள் தான் வெற்றி பெற முடியும் என்ற நிலை தமிழ்நாட்டில் உருவாகியுள்ளது. மேலும், சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் எனது இருக்கைக்கு முன்பு நின்று பேசும்போது தடுமாறி விழும் நிலை ஏற்பட்டபோது, முதலமைச்சர் விஜய் அவரை தாங்கிப் பிடித்தார். இதுபோன்ற நிகழ்வுகளில் தான் முதலமைச்சர் விஜய்யின் உயர்ந்த உள்ளம் வெளிப்படுகிறது” என்று பேசினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், “தமிழ்நாட்டிற்கு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக லண்டன் செல்லும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு, அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சார்பாக வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ்நாட்டிற்கு புதிய தொழில் முதலீடுகள் வருவதன் மூலம் வேலைவாய்ப்புகள் அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பு” என்று கூறினார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் அம்பத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாலமுருகன், கல்லூரி தாளாளர் என்.ஆர். தனபாலன், கல்லூரி முதல்வர், பேராசிரியர்கள் மற்றும் 500-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.