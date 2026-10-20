எதிர்க்கட்சியாக இருந்தாலும் அவதூறு பேசுவதை தவிர்க்க வேண்டும்: சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் அறிவுரை
"சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் ஒருவர், முன்னாள் முதல்வரை 'கருணாநிதி' என்று கூறியதற்காக உடனடியாக மன்னிப்புக் கேட்டவர்தான் நமது முதலமைச்சர்" என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 20, 2026 at 10:56 PM IST
திருவள்ளூர்: எதிர்க்கட்சியாகவே இருந்தாலும் அவதூறு பேசுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என தமிழக சட்டமன்ற சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
திருவள்ளூரை அடுத்த வேப்பம்பட்டில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டார். பூந்தமல்லி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரகாசம், திருவள்ளூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மருத்துவர் அருண்குமார் ஆகியோரும் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர்.
நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "சென்னையில் இரு தினங்களுக்கு முன்பு ஒரே இரவில் பெருமழை கொட்டித் தீர்த்தது. இதனால் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை நீர் தேங்கியது. ஆனால், அடுத்த நாள் காலையிலேயே தேங்கி நின்ற சுவடே இல்லாமல் மழை நீர் காணாமல் போனது.
நமது முதலமைச்சர் விஜய் மிக சிறப்பாக பணியாற்றி மழை நீர் தேங்காமல் பார்த்துக் கொண்டார். மேலும், தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கு அதிக அளவில் மழை பெய்து பாதிப்பு ஏற்பட்டதோ, அந்தப் பகுதிகளில் எல்லாம் நிவாரணப் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டு மக்களுக்கு தொல்லை ஏற்படாத வண்ணம் அமைச்சர்களும், நமது எம்எல்ஏக்களும் பார்த்துக் கொண்டனர். இதனை மக்கள் பெரிதும் பாராட்டி வருகின்றனர்.
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யாரையும் அவதூறாகவும், அநாகரீகமாவும் பேசக்கூடாது. அவர்கள் மக்கள் பிரதிநிதியாக இருந்தாலும் சரி, வேறு யாராக இருந்தாலும் சரி, இழிவாக பேசக்கூடாது. அப்படி அவதூறாக பேசுவது சரிதானா என்பதை அவரவர் வீட்டில் உள்ள பெற்றோரிடமும் பெண்களிடமும் கேட்டுப் பாருங்கள்.
எதிர்க்கட்சியாக இருந்தாலும் கூட அவர்களைப் பற்றி அவதூறு பேசுவதை தவிர்க்க வேண்டும். இதற்கு முன்னுதாரணமாக முதலமைச்சர் விஜய்யையே நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம். அவர் எவ்வளவு கண்ணியமிக்கவராக சட்டப்பேரவையில் நடந்து கொண்டதை நாம் அனைவருமே பார்த்தோம். சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் ஒருவர் முன்னாள் முதல்வரை 'கருணாநிதி' என்று கூறியதற்காக உடனடியாக மன்னிப்புக் கேட்டவர்தான் நமது முதலமைச்சர்" என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் கூறினார்.