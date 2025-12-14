மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் முழுக்க முழுக்க போலியானது - சபாநாயகர் அப்பாவு குற்றச்சாட்டு
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம், தேர்தல் ஆணையம் கொண்டு வந்துள்ளது. இது ஒரு திருத்தம்தான் என்றாலும், முன்பு போல வெளிப்படைத் தன்மை இருக்கிறதா என கேள்வி எழுகிறது என அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 14, 2025 at 2:12 PM IST
கன்னியாகுமரி: மின்னணு வாக்குபதிவு இயந்திரம் முழுவதும் போலியானது என்றும், பிரதமர் மோடி ஆட்சியில் எப்படி நம்பகத்தன்மை வரும் எனவும் சபாநாயகர் அப்பாவு கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் அருகே உடையார்விளையில் உள்ள சி.எஸ்.ஐ. பிசியோதெரபி தனியார் கல்லூரியில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் சபாநாயகர் அப்பாவு கலந்து கொண்டார். தென்னிந்திய திருச்சபை பிஷப் கிறிஸ்டோபர் விஜயன், நாகர்கோவில் மேயர் மகேஷ், கல்லூரி செயலாளர் கிங்ஸ்லி கோல்ட்வின் உள்ளிட்ட பலரும் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த சபாநாயகர் அப்பாவு, திமுக மீதான பிற கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளித்தார். அவரிடம், ‘தமிழ்நாட்டில் 30 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவோம்’ எனக் கூறிய திமுக, 3 லட்சம் வேலைவாய்ப்பையே உருவாக்கியுள்ளது என்ற அன்புமணி குற்றச்சாட்டு குறித்து கேட்டதற்கு, “நமது அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில்கள் மொத்தம் 15 லட்சத்து 40 ஆயிரம் கோடியிலிருந்து, தற்போது புதிதாக 17 லட்சத்து 10 ஆயிரமாக அதிகரித்துள்ளன.
அவர்களுக்கு மானியம், மின் இணைப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளையும் வழங்கி அரசு ஊக்குவித்து வருகிறது. ஒரு கோடி பேர் மட்டுமே வேலை செய்கிற கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு துணை போகிறது. ஆனால் இந்தியாவில் சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில்களை நம்பி சுமார் 20 கோடி பேர் வேலை செய்கின்றனர். அவர்களுக்கு மத்திய அரசு எந்த உதவியும் செய்கிறதில்லை. அதுவே தமிழ்நாடு அரசானது படித்து முடித்துவிட்டு வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிறவர்களுக்கு சுய தொழில் தொடங்க ஒன்றரை கோடி ரூபாய் வரை மானியம் கொடுக்கிறது. இதனால் இங்கு சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில்காள் அதிகம் உருவாகி உள்ளன” என்றார்.
பெருந்தலைவர் காமராஜர் குறித்து அவதூறு பரப்புபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு, “காமராஜர் குறித்து யார் அவதூறு பரப்பினாலும் அவர்கள் முகவரி இல்லாமல் போவதுடன் அவர்களது மரியாதையும் போகும். அவ்வாறு பேசி இருப்பது தவறு கண்டிக்கத்தக்கது” என்றார்.
எஸ்.ஐ.ஆர். கால நீட்டிப்பு குறித்த கேள்விக்கு, “தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 6 கோடியே 40 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இங்கு எஸ்.ஐ.ஆரை தேர்தல் ஆணையம் கொண்டு வந்துள்ளது. இது ஒரு திருத்தம்தான் என்றாலும், முன்பு போல வெளிப்படைத் தன்மை இருக்கிறதா என கேள்வி எழுகிறது. ஏனென்றால், முன்பு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி, பிரதமர் மற்றும் நாடாளுமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஆகியோர் இணைந்து தேர்தல் ஆணையரை தேர்ந்தெடுப்பர். ஆனால் இப்போது அமைச்சர்கள் இணைந்து தேர்ந்தெடுக்கும் புதிய சட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளனர். அப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்தான் ஞானேஷ் குமார்.
அவர் என்ன செய்தாலும் அவர்மீது நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது. வழக்குப்பதிவும் செய்ய முடியாது. அவர் சட்டத்துக்குட்பட்டு வெளிப்படைத்தன்மையோடு நடக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால்தான் அது ஒரு நேர்மையான ஆணையம். 4 லட்சம் கி.மீ தூரத்தில் உள்ள ஒரு ராக்கெடில் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் இங்கு அமர்ந்துகொண்டு கமெண்ட் கொடுத்து அதை சரிசெய்ய முடியும். டெக்னாலஜி இப்படி இருக்கும்போது, மின்னணு வாக்குபதிவு இயந்திரத்தில் ஒவ்வொரு பூத்துக்கும் 50 வாக்குகள் தாமரைக்கு என சாதகமாக வைத்திருந்தால் நாங்கள் என்ன செய்வோம். இந்த இயந்திரம் போலியானது. அதுவும் மோடி ஆட்சியில் எப்படி நம்பகத்தன்மை வரும்” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.