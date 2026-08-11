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'நீட்' விலக்கில் வெற்றி பெறுமா தமிழ்நாடு? முதலமைச்சர் விஜய் முன் உள்ள 3 வாய்ப்புகள் என்னென்ன?

முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அண்மையில் நீட் குளறுபடிக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீதான வழக்குகளைத் திரும்பப் பெற்றது மற்றும் நீட் வேண்டாம் என்று பட்ஜெட்டில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

முதலமைச்சர் விஜய் - கோப்புப்படம்
முதலமைச்சர் விஜய் - கோப்புப்படம் (@TNDIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 7:01 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான அரசு, நீட் தேர்வுக்கு எதிராக மீண்டும் ஒரு தீர்மானத்தை இன்று நிறைவேற்றியுள்ளது. நீட் தேர்வு விலக்கில் முதலமைச்சர் விஜய் வெற்றி பெறுவரா? அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் என்னென்ன? என்பதை பார்க்கலாம்.

தமிழ்நாட்டின் தணியாத நெருப்பு

நாட்டிலேயே நீட் தேர்வை ஆரம்பம் முதலே மிக ஆக்ரோஷமாகவும், கொள்கைரீதியாகவும் எதிர்த்து வரும் ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு தான். திமுக, அதிமுகவை தொடர்ந்து, தற்போது 2026-ல் புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கூட்டணி அரசும் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான தனது போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இதன் வெளிப்பாடாக தான், நீட் தேர்வை முற்றிலுமாக ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் இன்று புதிய தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

நீட் தேர்வு எப்படி வந்தது?

நாடு முழுவதும் மருத்துவக் கல்வியை முறைப்படுத்தப் போவதாகவும், தனியார் கல்லூரிகளின் கட்டணக் கொள்ளை மற்றும் முறைகேடுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப் போவதாகவும் கூறி, "ஒரே நாடு, ஒரே நுழைவுத்தேர்வு" என்ற முழக்கத்துடன் இந்திய மருத்துவக் கவுன்சில் மூலம் நீட் தேர்வுக்கான அடித்தளம் 2010-ல் போடப்பட்டது.

தொடர்ந்து 2013 ஆம் ஆண்டு, மே 5 அன்று இந்தியாவில் முதன்முறையாக நீட் தேர்வு நடத்தப்பட்டது. ஆனால், தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களின் எதிர்ப்பைத் தொடர்ந்து, 2013 ஜூலை 18 அன்று உச்ச நீதிமன்றம் நீட் தேர்வு "அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிரானது" என கூறி இந்த தேர்வை ரத்து செய்தது.

மத்திய அரசு மற்றும் இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் தொடர்ந்த மறுஆய்வு மனுக்களை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் 5 நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு, 2016 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 11 அன்று தனது முந்தைய 2013 ஆம் ஆண்டைய தீர்ப்பைத் திரும்பப் பெற்று, நீட் தேர்வை நடத்த அனுமதி அளித்தது.

2016 ஏப்ரல் 28 அன்று உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த இடைக்கால உத்தரவில், 2016-17 கல்வியாண்டு முதலே நாடு முழுவதும் மருத்துவச் சேர்க்கைக்கு நீட் தேர்வு மட்டுமே ஒற்றை நுழைவுத் தேர்வாக கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும் எனத் தெளிவுபடுத்தியது.

பின்னர், 2020-ஆம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றத்தின் 3 நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு, நீட் தேர்வு சட்டரீதியாக செல்லுபடியாகும் (Constitutionally Valid) என்று இறுதித் தீர்ப்பை வழங்கியது.

இதன் காரணமாகவே, 2016 முதல் இந்தியாவிலுள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு நீட் தேர்வு ஒற்றைச் சாளர முறையாகக் கட்டாயமாக்கப்பட்டு இன்று வரை நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த தேர்வை தேசிய தேர்வுகள் முகமை (NTA) நடத்தி வருகிறது.

நீட் தேர்வை தமிழ்நாடு மிக கடுமையாக எதிர்ப்பது ஏன்?

பள்ளிப் பாடத்திட்டத்தை விட, பல லட்சம் ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்கும் தனியார் பயிற்சி மையங்களில் சேர்ந்து படிக்கும் வசதி படைத்த மாணவர்களுக்கே நீட் தேர்வு சாதகமாக உள்ளது என்பது தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஒருமித்த கருத்தாக உள்ளது. மேலும், அரசுப் பள்ளிகளிலும், கிராமப்புறங்களிலும் படிக்கும் விளிம்புநிலை மாணவர்களின் மருத்துவக் கனவை இந்த ஒற்றைத் தேர்வு சிதைக்கிறது என்பது கல்வியாளர்களின் வாதமாக உள்ளது.

மாநில அரசின் சொந்த நிதியில் இருந்து உருவாக்கப்பட்ட மருத்துவக் கல்லூரிகள், மருத்துவமனைகள் என பிரமாண்டமாக பரந்து விரிந்த மருத்துவ கட்டமைப்பை கொண்டுள்ள தமிழ்நாட்டில், அங்கு படிக்கும் மாணவர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை மறுக்கப்படுவது கூட்டாட்சித் தத்துவத்திற்கு எதிரானது என்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் கூறி வருகின்றனர்.

நீட் எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் முகம் அனிதா

தமிழ்நாட்டில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக துவங்கப்பட்ட போராட்டத்தின் முதன்மை முகமும், பெரும் புயலைக் கிளப்பிய மரணமும் அரியலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மாணவி அனிதாவுடையது. அனிதா ஒரு தினக்கூலித் தொழிலாளியின் மகள். தாய் இல்லாத சூழலில், வறுமையிலும் மிகக் கடுமையாகப் படித்து, பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் 1200-க்கு 1176 மதிப்பெண்கள் (கட்-ஆஃப் 196.75) பெற்றார். அன்றைய பழைய மருத்துவச் சேர்க்கை முறை இருந்திருந்தால், அனிதாவிற்கு தமிழ்நாட்டின் முன்னணி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியிலேயே இடம் கிடைத்திருக்கும்.

ஆனால், நீட் தேர்வு கட்டாயமாக்கப்பட்டதால், பயிற்சி மையங்களுக்கு சென்று படிக்க வசதியில்லாத அனிதாவால் நீட் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற முடியவில்லை. தனது மருத்துவக் கனவுக்காக தானே நேராக உச்ச நீதிமன்றம் வரை சென்று வாதாடினார் அனிதா. ஆனால், அவரது சட்டப் போராட்டம் நீதிமன்றத்தில் தோல்வியில் முடிந்தது. மருத்துவ இடம் கிடைக்காது என்பது உறுதியானதால், மனமுடைந்த அனிதா செப்டம்பர் 1, 2017 அன்று தனது உயிரை மாய்த்து கொண்டார். அனிதாவின் இந்த முடிவு, ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டையும் வீதிக்குக் கொண்டு வந்து நீட் தேர்வுக்கு எதிராக போராட வைத்தது.

அனிதாவின் மரணத்திற்குப் பிறகும், நீட் தேர்வு தந்த அதீத மன உளைச்சல் காரணமாகத் தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் பிற மாநிலங்களிலும் தொடர்ச்சியாக பல மாணவர்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டு வருகின்றனர். அண்மையில் நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் முறைகேடுகள், இத்தேர்வு முறையின் மீதான மாணவர்களின் நம்பிக்கையை மேலும் சிதைத்துள்ளது.

சட்டப் பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்

நீட் விலக்கு கோரி தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தொடர்ந்து தனது ஜனநாயக கடமையை மேற்கொண்டு வருகிறது.

முதன்முறையாக 2017 ஆம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சியின் போது, நீட் தேர்வில் தமிழ்நாட்டிற்கு விலக்கு அளிக்கக் கோரி இரு சட்ட மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. ஆனால், அவை குடியரசுத் தலைவரால் நிராகரிக்கப்பட்டன.

பின்னர் 2021 ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஏ.கே. ராஜன் குழுவின் பரிந்துரையின்படி, நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி 'மசோதா எண் 43/2021' நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆளுநரின் இழுபறிக்கு பிறகு குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பப்பட்ட இந்த மசோதாவுக்கு இன்னும் ஒப்புதல் கிடைத்தபாடில்லை.

இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றி கழகம் தலைமையில் அமைந்த கூட்டணி அரசு, வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் முறைகேடுகளைச் சுட்டிக்காட்டி, நீட் தேர்வை முற்றிலுமாக ஒழிக்க கோரி சட்டப் பேரவையில் இன்று தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியுள்ளது.

நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு பெற முடியுமா?

இந்திய அரசியல் சாசனத்தின்படி, 'கல்வி' என்பது பொதுப் பட்டியலில் (Concurrent List) உள்ளது. இந்த நிலையில் நீட் தேர்வில் இருந்து ஒரு மாநிலம் விலக்குப் பெறமுடியுமா என்ற கேள்வி எழுகிறது.

சாத்தியக்கூறு 1: மாநில சட்டமன்றம் சட்டம் இயற்றினாலும், அதற்கு மத்திய அமைச்சரவையின் பரிந்துரையின் பேரில் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும். மத்திய அரசு நீட் விவகாரம் தொடர்பான கொள்கையில் பிடிவாதமாக இருக்கும் வரை, குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலைப் பெறுவது முதலமைச்சர் விஜய்யின் அரசுக்கு மிகக் கடுமையான சவாலாக இருக்கும்.

சாத்தியக்கூறு 2: தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசுக்கு எதிராக பிரிவு 131-ன் கீழ் தொடர்ந்துள்ள 'வழக்கு' ஒரு முக்கிய ஆயுதமாகும். அண்மையில் நடைபெற்ற தேர்வில் தேசிய தேர்வுகள் முகமை சந்தித்த தொடர் தோல்விகள், முறைகேடுகள் மற்றும் வினாத்தாள் கசிவுகள் தமிழ்நாட்டின் வாதத்திற்கு பலம் சேர்க்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது. ஒரே நாளில் நடக்கும் ஒரு தேர்வு மாணவர்களின் 12 வருட உழைப்பை தீர்மானிக்கக் கூடாது என்ற வாதத்தை நீதிமன்றம் அரசியல் சாசனப் பிரிவு 14 (சமத்துவ உரிமை) மற்றும் கூட்டாட்சித் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஏற்றுக் கொண்டால் சட்ட விலக்கு சாத்தியம்.

சாத்தியக்கூறு 3: முதலமைச்சர் விஜய் வலியுறுத்துவது போல, கல்வியை மத்தியப் பட்டியலில் இருந்து மாநிலப் பட்டியலுக்கு மீண்டும் மாற்ற நாடாளுமன்றத்தில் சட்டம் கொண்டு வரப்பட வேண்டும். இதற்கு இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளின் ஆதரவைத் திரட்டி மத்திய அரசுக்கு அரசியல் அழுத்தம் தருவதே ஒரே வழி.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைையிலான அரசு, அண்மையில் நீட் குளறுபடிக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீதான வழக்குகளைத் திரும்பப் பெற்றது. மேலும் நீட் வேண்டாம் என்று பட்ஜெட்டில் தனது நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தியது.

எனினும், நீட் விலக்கை பொறுத்தவரை இது வெறும் மாநில அரசியல் போர் அல்ல. டெல்லியுடன் நடத்த வேண்டிய நீண்ட சட்ட மற்றும் அரசியலமைப்புப் போராட்டம். உச்ச நீதிமன்றத்தின் சாதகமான தீர்ப்பு அல்லது நாடாளுமன்றத்தின் சட்டத் திருத்தம் ஆகிய இரண்டில் ஒன்றின் மூலமே நீட் விலக்கில் இருந்து முதலமைச்சர் விஜய்யால் வெற்றி பெற முடியும் என்கின்றனர் அரசியல் நோக்கர்கள்.

இது குறித்து பாஜக மாநில செய்தித் தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதியை ஈடிவி பாரத் சார்பில் தொடர்பு கொண்டோம். அப்போது அவர், "நீட் விலக்கு கோரிய வழக்குகளில் பல்வேறு வாத, பிரதிவாதங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்டு, ஏற்கெனவே தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பிறகும் நீட் வேண்டாம் என்று சொல்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் மீண்டும் உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடுவதில் அவர்களுக்கு என்ன தயக்கம்? அதை விடுத்து, இந்த விஷயத்தில் வேறு எந்த நடவடிக்கையும் மலிவான அரசியலாகவே மட்டும் பார்க்கப்படும்" என்றார்.

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