தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அதிமுகவின் எஸ்.பி.வேலுமணி அணி!

144 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபித்தார் முதலமைச்சர் விஜய்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை
Published : May 13, 2026 at 4:52 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தலைமையிலான அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வாக்களித்தனர்.

தவெக அரசு மீது மீது நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (மே 13) சட்டப் பேரவையில் முன்மொழிந்தார். அரசின் தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பில் காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டமன்றக் குழுத்தலைவர் ராஜேஷ் குமார், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் செல்லச்சுவாமி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் வன்னி அரசு, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஷாஜகான், அமமுகவில் இருந்த நீக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் காமராஜ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தளி ராமச்சந்திரன் ஆகியோர் தீர்மானத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்துப் பேசினர்.

அதேபோல் தேமுதிகவின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், மனிதநேய ஜனநாயகக் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தமிமுன் அன்சாரி, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நித்தியானந்தன், மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜவாஹிருல்லா ஆகியோர் தீர்மானத்திற்கு எதிராகப் பேசினர். மேலும், பாமகவின் சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் சௌமியா அன்புமணி, பாஜக உறுப்பினர் போஜராஜன் ஆகியோர் நடுநிலை வகிப்பதாக தெரிவித்தனர்.

அப்போது சட்டப் பேரவையில் பேசிய முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, "தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஆதரவுடன் 47 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைப் பெற்று சட்டப்பேரவைக்குள் நுழைந்துள்ளோம். அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளராக நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பணியாற்றி வருகிறேன். அவ்வாறு இருக்கையில் சில கருத்து வேறுபாடுகள் கட்சியில் நிலவுகிறது. இது இயல்புதான். இந்த நிலையில் ஒரு தரப்புக்கு மட்டும் முதலமைச்சர் ஆதரவு தருவது எந்த வகையில் நியாயம்?

இதுவொரு தவறான முன்னுதாரணமாக இருந்துவிடக்கூடாது. இது குதிரை பேரத்துக்கு வழிவகுத்து விடும். எங்களுக்கு தவெக எதிரிக்கட்சி அல்ல. எதிர்க்கட்சி என்ற நிலைப்பாட்டில் தான் நாம் எப்பொழுதும் இருப்போம். இருப்பினும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை அதிமுக எதிர்க்கும். எங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எதிர்த்து தான் வாக்களிப்பார்கள்" என்றார்.

அதைத் தொடர்ந்து அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.பி.வேலுமணி சட்டப்பேரவையில் பேச முயன்றார். அப்போது எடப்பாடி தரப்பு அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு எந்த அடிப்படையில் பேச அனுமதி வழங்குகிறீர்கள்? என்று சபாநாயகரிடம் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி கேள்வி எழுப்பினார். பேரவையில் பேசுவதற்கு அனுமதி வழங்கக்கோரி எஸ்.பி.வேலுமணி முன்னதாகவே என்னிடம் கடிதம் வழங்கியுள்ளார். பேரவையில் உறுப்பினர்களுக்கு பேச வாய்ப்பு அளிப்பது என்னுடைய உரிமைக்குட்ப்பட்ட முடிவு. இதில் யாரும் தலையிட முடியாது" என்று சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தெரிவித்தார்.

சட்டப் பேரவையில் பேசிய அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி, "முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கொண்டு வந்த திட்டங்களை முதலமைச்சர் செயல்படுத்த வேண்டும். நாங்கள் யாரும் பதவிக்கு ஆசைப்படுபவர்கள் கிடையாது. 54 ஆண்டுகள் பொன்விழா கண்ட கட்சி அதிமுக. 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஆளுங்கட்சியாக இருந்துள்ளோம். திமுகவை எதிர்த்து தான் நாங்கள் அரசியல் செய்துள்ளோம். அதன் அடிப்படையில் முதலமைச்சருக்கு மக்கள் வாய்ப்பு அளித்துள்ளனர். இதற்கு மதிப்பளித்து அதிமுக சார்பில் முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை ஆதரித்துள்ளோம்" எனத் தெரிவித்தார்.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவையில் இருந்து வெளிநடப்புச் செய்த நிலையில், 144 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் முதலமைச்சர் விஜய் கொண்டு வந்த தீர்மானம் வெற்றி பெற்றது.

  1. எஸ்.பி.வேலுமணி
  2. சி.வி.சண்முகம்
  3. ஹரி
  4. பாலகிருஷ்ண ரெட்டி
  5. சி.விஜயபாஸ்கர்
  6. அன்பழகன்
  7. இசக்கி சுப்பையா
  8. காமராஜ்
  9. சத்யபாமா
  10. மரகதம் குமரவேல்
  11. மரகதம் வெற்றிவேல்
  12. லீமா ரோஸ்
  13. சுகுமார்
  14. சேகர்
  15. திலீபன் ஜெய்சங்கர்
  16. நடராஜ்
  17. நத்தம் விஸ்வநாதன்
  18. மோகன்
  19. ரவி மனோகரன்
  20. ராகேஷ்
  21. எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்
  22. கே.சி.வீரமணி
  23. ஜெயகுமார்
  24. ஹரிபாஸ்கர்
  25. அருண்மொழித் தேவன்

தீர்மானத்தை எதிர்த்து வாக்களித்த அதிமுகவின் எடப்பாடி தலைமையிலான அணி

  1. ராமச்சந்திரன்
  2. உஷாராணி
  3. ஜெயசுதா
  4. சம்பத்குமார்
  5. தளவாய் சுந்தரம்
  6. நல்லதம்பி
  7. மணி
  8. முக்கூர் சுப்ரமணியன்
  9. ராஜசேகர்
  10. ராஜேந்திரன்
  11. வெங்கடாசலம்
  12. வெற்றிவேல்
  13. வேலழகன்
  14. வேலு
  15. ஜெயசங்கரன்
  16. எடப்பாடி பழனிசாமி
  17. ஓ.எஸ்.மணியன்
  18. அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி
  19. ராஜேந்திரன்
  20. கே.சி.கருப்பணன்
  21. கோவிந்தராஜன்
  22. பழனிசாமி

