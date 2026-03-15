தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல்களும், திருப்புமுனையை ஏற்படுத்திய கட்சிகளும்
Published : March 15, 2026 at 8:55 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதியும், வாக்கு எண்ணிக்கை மே 04- ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது. இந்நிலையில் கடந்த காலங்களில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் நடந்த சுவாரஸ்யங்களும், திருப்புமுனையை ஏற்படுத்திய கட்சிகள் குறித்தும் விரிவாகப் பார்ப்போம்.
பாமகவின் கை ஓங்கிய தேர்தல்:
கடந்த 2001 மே 10- ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் சுமார் 2.8 கோடி பேர் வாக்களித்திருந்தனர். இந்த தேர்தலில் 59.07% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது. மொத்தம் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் 183 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட திமுக, 30.92% வாக்குகளுடன் 31 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. 141 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட அதிமுக 31.44% வாக்குகளைப் பெற்று 132 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று மறைந்த ஜெயலலிதா முதலமைச்சரானார். இந்த தேர்தலில் 27 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட பாமக 20 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்தது. இந்த தேர்தலில் பாமக கட்சிக்கு செல்வாக்கு அதிகரித்ததுடன், சட்டமன்றத்தில் அக்கட்சியின் கை ஓங்கியிருந்தது.
காங்கிரஸ் ஆதரவுடன் ஆட்சியமைத்த திமுக:
கடந்த 2006- ஆம் ஆண்டு மே 08- ஆம் தேதி நடந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் 3.3 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களித்திருந்தனர். இந்த தேர்தலில் 70.82% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தது. 132 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட திமுக 26.46% வாக்குகளுடன் 96 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. அதேபோல், 188 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட அதிமுக 32.64% வாக்குகளுடன் 61 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. இந்த தேர்தலில் 48 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் 8.38% வாக்குகளைப் பெற்று 34 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. இந்த தேர்தலில் யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில் காங்கிரஸ் ஆதரவுடன் திமுக ஆட்சி அமைத்தது. கருணாநிதி முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றார்.
தேமுதிக ஆதரவுடன் மீண்டும் அரியணை ஏறிய ஜெயலலிதா:
கடந்த 2011- ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 13- ஆம் தேதி நடந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் 3.6 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களித்திருந்தனர். இந்த தேர்தலில் 63 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் கட்சி, 9.30% வாக்குகளைப் பெற்று 5 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. அதேபோல் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 9 தொகுதிகளிலும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 10 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றது. 124 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட திமுக, 22.39% வாக்குகளைப் பெற்று 23 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. 165 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட அதிமுக 38.40% வாக்குகளைப் பெற்று 150 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது. மீண்டும் முதலமைச்சர் அரியணையில் ஏறினார் ஜெயலலிதா. 30 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட பாமக, 3 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. இத்தேர்தலில் தேமுதிகவுடன் அதிமுக கூட்டணி அமைத்திருந்தது.
தனித்து களமிறங்கிய அதிமுக; மக்கள் நலக்கூட்டணி படுத்தோல்வி:
கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு மே 16- ஆம் தேதி நடந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் 4.3 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களித்தனர். 41 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ், 6.45% வாக்குகளைப் பெற்று 8 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. 180 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட திமுக, 32.12% வாக்குகளைப் பெற்று 89 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. தனித்து களமிறங்கியதுடன் 234 தொகுதிகளிலும் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்ட அதிமுக, போட்டியிட்ட 234 தொகுதிகளில் 41.42% வாக்குகளைப் பெற்று 136 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக ஆட்சியமைத்தது அதிமுக.
இந்த தேர்தலில் மதிமுக, தேமுதிக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி ஆகிய கட்சிகள் இணைந்து மக்கள் நல கூட்டணியை அமைத்திருந்தனர். முதலமைச்சர் வேட்பாளராக விஜயகாந்தை அறிவித்து இக்கூட்டணி தேர்தலைச் சந்தித்தது. இக்கூட்டணி சார்பில் 105 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட தேமுதிக 2.41 வாக்குகளை மட்டுமே பெற்று படுதோல்வி அடைந்தது. பெரும்பாலான தொகுதிகளில் இக்கட்சி டெபாசிட்டை இழந்தது.
10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆட்சியமைத்த திமுக:
கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 06- ஆம் தேதி நடந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் 4.6 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களித்திருந்தனர். 25 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ், 4.31% வாக்குகளைப் பெற்று 18 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. 188 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட திமுக, 37.98% வாக்குகளைப் பெற்று 133 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திமுக ஆட்சியமைத்தது. முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் முதன் முறையாகப் பதவியேற்றார். 191 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட அதிமுக, 33.54% வாக்குகளைப் பெற்று 66 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது.
வாக்களிக்க ஆர்வம் காட்டும் வாக்காளர்கள்:
2001-ல் நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 4.7 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கத் தகுதிப் பெற்றிருந்த நிலையில், 2.8 கோடி பேர் மட்டுமே வாக்களித்தனர். 2006-ல் நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 4.6 கோடியாக இருந்த நிலையில் வாக்களித்தவர்களின் எண்ணிக்கை 3.3 கோடியாக இருந்தது. 2011-ல் நடந்த தேர்தலில் மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 4.7 கோடியாக இருந்த நிலையில் 3.6 கோடி பேர் மட்டுமே வாக்களித்திருந்தனர்.
2016-ல் நடந்த தேர்தலில் 5.8 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதிப் பெற்றிருந்த நிலையில் 4.3 கோடி பேர் மட்டுமே வாக்களித்திருந்தனர். 2021- ல் நடந்த தேர்தலில் 6.2 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதிப் பெற்றிருந்த நிலையில், 4.6 கோடி பேர் மட்டுமே வாக்களித்தனர். தற்போது எஸ்ஐஆர் பணிகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 5.6 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது.
எனினும், வாக்களிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் தொடர்ந்து அதிகரித்திருப்பதைக் காண முடிகிறது.