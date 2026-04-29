வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள் - தலைமை செயலாளர் ஆலோசனை

வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது பாதுகாப்பு பணியில் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் காவல்துறையினர் ஈடுபடுவர் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 29, 2026 at 4:01 PM IST

சென்னை: வாக்கு எண்ணிக்கைக்கான பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகள் குறித்து தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார், காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

17-வது தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு, கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி அன்று 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளிலும் அமைதியான முறையில் நடைபெற்றது. தேர்தல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவாக தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் 85.10% வாக்குகள் பதிவானது. இந்த தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணி மே 04- ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் 3.60 லட்சம் அரசு ஊழியர்கள் வாக்கு எண்ணும் பணியில் ஈடுபடவுள்ளனர்.

வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறைகள் மற்றும் வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு மூன்றடுக்கு பாதுகாப்புப் போடப்பட்டுள்ளது. மேலும் வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்குள் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் சுமார் 18,000 காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், மே 04- ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது கடைபிடிக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் குறித்து தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று (ஏப்ரல் 29) நடைபெற்றது. சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி சந்தீப் ராய் ரத்தோர், காவல்துறை ஆணையர்கள், துணை ஆணையர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் கடைபிடிக்க வேண்டிய பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் என்ன? சி.ஆர்.பி.எப் காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் தமிழ்நாடு காவல்துறையினர் ஒருங்கிணைந்து எவ்வாறு பாதுகாப்பு பணியை மேற்கொள்வது? வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் என்ன? என்பது தொடர்பாகவும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

300 கம்பெனிகளைச் சேர்ந்த துணை ராணுவப் படையினர் தேர்தல் பாதுகாப்புப் பணிக்காக தமிழ்நாடு வந்துள்ளனர். மேலும் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் ஒன்றரை லட்சம் காவல்துறையினர் வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுவர். குறிப்பாக மே 02- ஆம் தேதி முதல் மறு அறிவிப்பு வரும் வரை காவல்துறையினர் யாரும் விடுப்பு எடுக்கக்கூடாது என தமிழ்நாடு காவல்துறை டிஜிபி உத்தரவிட்டுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

