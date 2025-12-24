ETV Bharat / state

இபிஎஸ் - பியூஷ் கோயல் சந்திப்பும், ஓபிஎஸ் கொந்தளிப்பும்! அதிமுக - பாஜக தலைவர்கள் பேசியது என்ன?

திமுகவை வீழ்த்துவதே தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் ஒற்றை நோக்கம் என்று இந்தக் கூட்டணியைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் கூறி வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமியை வீழ்த்துவே தமது நோக்கம் என்று ஓ.பன்னீர்செல்வம் மீண்டும் சூளுரைத்துள்ளார்.

அதிமுக - பாஜக தலைவர்கள் சந்திப்பு
அதிமுக - பாஜக தலைவர்கள் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
December 24, 2025

-BY பாண்டியராஜ்.ப

சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், அதிமுக -பாஜக தலைவர்களுக்கு இடையே நடைபெற்று முடிந்துள்ள முதல்கட்ட பேச்சுவார்த்தை தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை பற்ற வைத்துள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் இப்போதே தேர்தல் பரபரப்பு தீயாய் பற்றியுள்ளது. திமுக, அதிமுக ஆகிய இரு பெரும் கட்சிகளும் தங்களின் கூட்டணி கணக்குகளை தொடங்கி தேர்தல் பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளன. அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்ப மனுக்களை பெறவும் தொடங்கிவிட்டன.

பாஜக இன்னும் ஒருபடி மேலே போய், தமிழக தேர்தல் பொறுப்பாளராக கடந்த வாரம் அறிவிக்கப்பட்ட மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயலை நேற்றைய தினம் சென்னைக்கு அனுப்பி வைத்தது.

மத்திய அமைச்சரின் வருகையும், தமிழக மீனவர்கள் கைதும்

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஏற்கெனவே உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழகத்தில் இந்தக் கூட்டணியின் முகமாக திகழும் அதிமுகவுடனான தொகுதி உடன்பாடு, தமிழக அரசியல் நிலவரம், புதிய கட்சிகளை கூட்டணியில் சேர்ப்பது என அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அம்சங்கள் குறித்து ஆலோசிப்பதற்காக பாஜகவின் தேர்தல் பொறுப்பாளர் பியூஸ் கோயல், அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் உள்ளிட்டோர் நேற்று தமிழகம் வந்தனர்.

இதற்கிடையே இலங்கை சென்றுள்ள வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் 'டிட்வா' புயலால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள இலங்கையில் மறுசீரமைப்பு பணிகளுக்காக இந்தியாவின் சார்பில் நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான உதவிகளை வழங்கியிருந்தார். இந்த சூழ்நிலையில் தான் ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த 10 மீனவர்கள், இலங்கை கடற்படையால் நேற்று அதிகாலை கைது செய்யப்பட்டனர். தேர்தல் கூட்டணி பற்றி பேச மூத்த மத்திய அமைச்சர் ஒருவர் தமிழகம் வந்திருந்த நிலையிலும், வெளியுறவு அமைச்சர் இலங்கையில் உள்ள நிலையிலும் தமிழக மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் சம்பவம் பெரும் சர்ச்சையாக மாறியுள்ளது.

இபிஎஸ் - பியூஸ் கோயல் சந்திப்பு

இந்த சர்ச்சைகளுக்கு நடுவே, தமிழ்நாடு தேர்தல் பொறுப்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட பின் முதன்முறையாக தமிழகம் வந்த மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தலைமையிலான பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளர்கள் குழு, பாஜக மாநில தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் தேர்தல் தொடர்பான மையக் குழு ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நேற்று காலை நடத்தியது. இந்த ஆலோசனை முடிந்தவுடன், சூட்டோடு சூடாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் அடங்கிய குழுவை சந்தித்தது.

சென்னை எம்.ஆர்.சி. நகரில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடைபெற்ற அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த சந்திப்பின்போது பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், மத்திய இணை அமைச்சர் எல் முருகன், பாஜக மூத்த தலைவர் அரவிந்த் மேனன், தமிழிசை சௌந்தரராஜன், வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் உடன் இருந்தனர்.

இருப்பினும் தமிழக அரசியல் சூழல், கள நிலவரம், கூட்டணி உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்த பேச்சுவார்த்தையின் போது பாஜக தரப்பில் இருந்து 6 பேரும், அதிமுக தரப்பில் இருந்து 5 பேரும் மட்டுமே பங்கேற்றுள்ளனர். அதே சமயம் இரு தரப்பிலும் நட்சத்திர விடுதியில் இருந்த மற்ற எந்த தலைவர்களும் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் இல்லை என்பது அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்பட்ட புகைப்படத்திலேயே நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

அதிமுக - பாஜக தலைவர்கள் பேசியது என்ன?

அதிமுக -பாஜக தலைவர்கள் சந்திப்பில், தொகுதிப் பங்கீடு, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கக் கூடிய மற்றும் புதிதாக இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் பாமக, தேமுதிக. அமமுக மற்றும் ஓபிஎஸ் அணிக்கான இடங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்து பேசப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தன.

குறிப்பாக அதிமுக 170 இடங்களிலும், பாஜக 23 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுவது என்று முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் முடிவு செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது. இதே போன்று, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு பாமக வந்தால் அக்கட்சிக்கு 23 தொகுதிகளும், தேமுதிக மற்றும் அமமுக இக்கூட்டணியில் சேர்ந்தால் அக்கட்சிகளுக்கு தலா ஆறு இடங்களும், ஓபிஎஸ் அணிக்கு மூன்று இடங்களும் வழங்குவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக ஊடகங்களில் பல்வேறு தகவல்கள் உலா வந்தன.

ஆனால், இது போன்ற எந்தவிதமான பேச்சுவார்த்தையும் முதற்கட்ட ஆலோசனையில் நடைபெறவில்லை என்று அதிமுக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. முக்கியமாக, ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி தினகரனை மீண்டும் அதிமுகவில் சேர்ப்பதில்லை என்ற தமது நிலைப்பாட்டில் இபிஎஸ் இன்னமும் உறுதியாக இருப்பதாகவும் அக்கட்சி வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன.

பிறகு இந்தக் கூட்டத்தில் இரு கட்சிகளின் தலைவர்கள் என்னதான் பேசினார்கள் என்று விசாரித்தால், தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய அரசியல் சூழல், கள நிலவரம், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு ஆளும் திமுகவிற்கு எதிராக உள்ள மனநிலை ஆகியவை குறித்தே அவர்கள் விரிவாக ஆலோசனை மேற்கொண்டதாகவும் அதிமுக வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது.

இபிஎஸ் வைத்த 'செக்'

நடைபெற உள்ள தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை வெற்றிகரமாக எதிர் கொள்ள, கடந்த கால தேர்தல்களில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் பயணித்த கட்சிகளை இணைத்து வலுவான கூட்டணியை அமைக்க வேண்டும் என்ற தனது விருப்பத்தை பியூஷ் கோயலிடம் தெரிவித்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி. தமது இந்த விருப்பத்துடன் மிக முக்கியமான விஷயம் ஒன்றையும் மத்திய அமைச்சரின் காதில் இபிஎஸ் போட்டுள்ளார். அதாவது, தேர்தல் களத்தில் தீவிரமாக பணியாற்றக் கூடிய திமுகவில் தற்போதுள்ள ஆறு முக்கிய அமைச்சர்கள் மீதான வழக்குகளின் நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு துரிதப்படுத்த வேண்டும் எனவும், திமுகவின் தேர்தல் நேர பணிகளை முடக்கக்கூடிய விதத்தில் இந்த நடவடிக்கைகள் இருக்க வேண்டும் என்றும் பியூஷ் கோயலிடம் இபிஎஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் என்ற தகவலும் வெளியாகி உள்ளது.

ஓபிஎஸ் கொந்தளிப்பு

தேர்தல் தொடர்பாக அதிமுக -பாஜக இடையே அதிகாரப்பூர்வ முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்ற நிலையில், ஓபிஎஸ் தலைமையிலான அதிமுக உரிமை மீட்பு கழகத்தின் மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டமும் நேற்று சென்னையில் நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் வைத்திலிங்கம், 'குரங்கு கையில் சிக்கிய மாலையாய் அதிமுக தற்போது உள்ளது' என்று எடப்பாடி பழனிசாமியை கடுமையாக தாக்கி பேசினார்.

'எடப்பாடி பழனிசாமியை வீழ்த்துவது தான் எங்களின் ஒரே நோக்கம். தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்' எனவும் ஓபிஎஸ் கூட்டத்தில் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

உண்மையிலேயே நேற்று நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையின்போது தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் ஓபிஎஸ் அணியை சேர்ப்பது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சருடன் இபிஎஸ் ஆலோசனை மேற்கொண்டிருந்தால், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக இவ்வளவு காட்டமான விமர்சனத்தை ஓபிஎஸ் முன்வைத்திருக்கமாட்டார் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

