Explainer: வாக்குச்சாவடியும், வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களின் பணியும்- சிறப்பு தொகுப்பு
வாக்காளர்கள் அனைவரும் தங்களது வாக்குகளைப் பதிவுச் செய்வதன் மூலம் தங்களது எதிர்கால தலையெழுத்தை அவர்களே தீர்மானிக்கின்றனர்.
Published : April 20, 2026 at 1:12 PM IST
- By இரா.சிவக்குமார்
மதுரை: வரும் 23- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில் வாக்குச்சாவடிக்கு செல்கின்ற ஒவ்வொரு வாக்காளர்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படையான விஷயங்களும், அங்கு பணி செய்யக்கூடிய வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களின் கடமை மற்றும் பொறுப்பு குறித்து விரிவாகப் பாப்போம்.
ஜனநாயகத் திருவிழா
இந்திய ஜனநாயகத்தின் மாபெரும் நிகழ்வாகப் பார்க்கப்படுவது தேர்தல். அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு நம்மை ஆளக் கூடிய தகுதி உள்ள கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளர்களை சட்டமன்ற, நாடாளுமன்றத் தேர்தல்களின் வாயிலாகவே தேர்ந்தெடுக்கின்றோம். உள்ளபடியே 'ஒரு விரல் புரட்சி' என்பது இது தான். தேர்தல் நாளன்று தவறாமல் அனைவரும் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு சென்று தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்வதன் மூலமாக தங்களது எதிர்காலத்தை தாங்களே தீர்மானிக்கின்றனர்.
ஆவணங்கள் விவரம்
வாக்குப்பதிவு நாள் அன்று தங்களுக்கு தேர்தல் ஆணையத்தின் வாயிலாக வீட்டிற்கே நேரடியாக வழங்கப்பட்ட பூத் ஸ்சிலீப்புடன், உங்களின் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை கையோடு கொண்டு செல்வது மிகவும் அவசியம். ஒருவேளை வாக்காளர் அடையாள அட்டை இல்லாவிட்டால் தேர்தல் ஆணையம் கீழ்க்கண்ட ஆவணங்களை கொண்டு செல்வதற்கு அனுமதித்துள்ளது.
- ஆதார் அட்டை
- கடவுச்சீட்டு
- ஓட்டுனர் உரிமம்
- பான் கார்டு
- வங்கி/அஞ்சலக புகைப்படத்துடன் கூடிய கணக்கு புத்தகம்
- அரசு ஊழியராக இருந்தால் அதற்குரிய அடையாள அட்டை
- 100 நாள் வேலைவாய்ப்பு அடையாள அட்டை
- ஓய்வூதிய ஆவணம்
- முன்னாள் படை வீரர் அடையாள அட்டை
- ரேஷன் கார்டு என இவற்றுள் ஏதேனும் ஒரு அடையாள அட்டையை கொண்டு செல்லலாம். ஆனால் அதுக் கண்டிப்பாக அசலாக இருக்க வேண்டும். அதற்கு முன்பாக உங்கள் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்று இருப்பதை உறுதிச் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
2 கி.மீ. தொலைவுக்குள் வாக்குச்சாவடிகள்
உங்களுக்கான வாக்குச்சாவடி உங்களுக்கு அருகில் உள்ள பள்ளிகள், கல்லூரிகள், பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகள், ஊராட்சி அலுவலகங்கள் ஆகியவற்றில் அமைந்திருக்கலாம். அவையெல்லாம் உங்களது வசிப்பிடத்திலிருந்து 2 கி.மீ. தொலைவில் தான் அமைந்திருக்கும். ஒரே மையத்தில் பல வாக்குச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அதில் உங்களது பூத் ஸ்சிலீப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாகம் எண், எந்த வாக்குச்சாவடியில் உள்ளதோ அந்த வாக்குச்சாவடியில் தான் வாக்களிக்க முடியும். ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிக்கும் வெளியே பாகம் எண் குறிக்கப்பட்டு இருக்கும். அங்கு வரிசையில் ஒருவர் பின் ஒருவராக செல்ல வேண்டும். வாக்குச்சாவடியில் மாநில காவல்துறை மற்றும் துணை ராணுவப் படை வீரர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் இருப்பர்.
வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களின் பணி
உங்களது வாக்குச்சாவடியின் உள்ளே நுழைந்ததும் வாக்குச்சாவடி அலுவலர்-1 (Polling Officer - 1), வாக்காளர் அடையாள அட்டை அடிப்படையில் உங்களது பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருக்கிறதா? என்பதை சரி பார்ப்பார். பெயரை உறுதி செய்தவுடன், அவருக்கு அடுத்ததாக வாக்குச்சாவடி அலுவலர்- 2 (Polling Officer- 2), வாக்காளர்களின் இடது கை ஆள்காட்டி விரலில் நகத்திலும் தோலிலும் படும் வகையில் அழிக்க முடியாத மையை (Indelible Ink) இடுவார். அத்துடன் அவர் கையில் வைத்துள்ள வருகை பதிவேட்டில் உங்கள் பெயர் மற்றும் வாக்காளர் அடையாள எண் ஆகியவற்றைப் பதிந்து கையொப்பம் பெறுவார்.
பிறகு வாக்குச்சாவடி அலுவலர் -3 (Polling Officer -3), தனித்த இடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு இயந்திரத்தை இயக்குவதற்கான மெயின் விசையை அழுத்தி தாங்கள் வாக்கு செலுத்துவதற்கான அனுமதியை வழங்குவார். பிறகு அங்கிருந்து மறைவாக வைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் உள்ள இடத்திற்கு சென்று உங்களது வாக்கினை உங்கள் ஆதரவுப் பெற்ற சின்னத்திற்கு எதிரே உள்ள பொத்தானை அழுத்தி பதிவு செய்யலாம். பொத்தானை அழுத்தும் போது பீப் என இரண்டு நொடிகள் சத்தமிடும். அப்படி என்றால் உங்கள் வாக்கு பதிவாகிவிட்டது எனப் பொருள். அவ்வாறு பதிவிடும் போது பக்கத்தில் உள்ள விவிபேட் இயந்திரத்தில் நீங்கள் எந்த சின்னத்தில் பதிவுச் செய்தீர்களோ, அந்த சின்னம் தெளிவாக சிறிய திரையில் தெரியும். அதனை உறுதிப்படுத்திய பிறகு அவ்விடத்தில் இருந்து நீங்கள் வெளியேறலாம்.
கட்சிகளின் முகவர்கள் பணி
வாக்குச்சாவடி அலுவலகத்தில் மேற்கண்ட 3 வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களை தவிர தலைமை வாக்குச்சாவடி அலுவலர் (Presiding Officer) இருப்பார். அவரோடு நுண் பார்வையாளரும் (Micro Observer) இடம் பெறுவார். அது மட்டுமன்றி கட்சிகள், வேட்பாளர்கள் ஆகியோரின் பிரதிநிதிகளும் (Parties Booth Agents) பக்கவாட்டில் அமர்ந்திருப்பார்கள். அவர்கள் வாக்குச் செலுத்த வருகின்ற நபர்களின் பெயர் மற்றும் எண்ணை வாக்குச்சாவடி அலுவலர்-1, உரக்கச் சொல்லும் போது அதனை தங்களிடம் உள்ள வாக்காளர் பட்டியலின் நகலில் சரி பார்த்துக் கொள்வார்கள். அதே போன்று வாக்காளர்கள் உள்ளே வருவதற்கும் வெளியே செல்வதற்கும் தனித்தனி வழிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.
வாக்குப்பதிவு ரகசியம்
பல வாக்குச்சாவடிகளில் செல்பேசிகள் கொண்டு செல்ல அனுமதி இல்லை. சிலவற்றில் விதிவிலக்குகள் இருக்கலாம். இருந்த போதும் வாக்காளர்கள் தொலைபேசிகளை கொண்டு செல்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. அதே போன்று விரலில் மை இட்டவுடன் அதனை அழிக்க முயல்வது கூடாது. வாக்குச்சாவடி அலுவலர் மை வைத்த உடன் சில விநாடிகள் அவர் முன்னர் காயும் வரை வைத்திருக்க வேண்டும். உங்களது வாக்குகள் அனைத்தும் ரகசியம் காக்கப்பட வேண்டும். அதே போன்று வேறு யாருக்காகவும் அந்த இடத்தில் பரப்புரை செய்யக் கூடாது. வாக்கு மையத்தில் முதியவர்களுக்கும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கும்.
அதனை அங்குள்ள தன்னார்வலர்கள் தேவையான வழிகாட்டுதல்களைச் செய்து வழி நடத்துவர். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சக்கர நாற்காலி வசதிகள் போதுமான அளவில் செய்யப்பட்டிருக்கும்.
அனைவரும் இந்நாட்டு மன்னர்கள்
இந்தியாவில் மக்களாட்சி மாண்புக்கு பெருமை சேர்க்கும் முக்கியமான அடையாளம் தான் தேர்தல். 'எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர்கள்' என்ற சொலவடை ஒவ்வொரு வாக்காளரின் வாக்குரிமை அடிப்படையில் உருவானது தான். தன்னை ஆளக்கூடிய ஒருவரை தேர்ந்தெடுக்கும் தவிர்க்க இயலாத இந்த உரிமையை தான் ஒவ்வொருவரும் பயன்படுத்த வேண்டும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஒவ்வொரு முறையும் மெனக்கெட்டு வருகிறது. பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளையும் தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது. ஆகையால், இந்திய குடிமக்களாகிய நாம், நம்மை ஆள்வோரை தேர்ந்தெடுக்கும் இந்த முக்கியமான நிகழ்வில் பங்கெடுப்பதில் இருந்து ஒரு போதும் விலகி விடக் கூடாது. வாக்குச் செலுத்துவோம். நம் எதிர்கால தலைமுறைக்கு நல்ல வாழ்க்கையை உருவாக்குவோம்.