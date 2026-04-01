ரூபாய் 10-க்கு சாப்பாடு, தமிழ்நாட்டில் பூரண மதுவிலக்கு - பாமகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்
சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான பாமக தேர்தல் அறிக்கையில் 717 வாக்குறுதிகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : April 1, 2026 at 5:29 PM IST
சென்னை: ரூபாய் 10-க்கு சாப்பாடு வழங்கும் திட்டம், தமிழ்நாட்டில் பூரண மதுவிலக்கு கொண்டு வரப்படும் என பாமக தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வரும் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ள நிலையில், தேர்தல் பிரச்சாரம் களைகட்டியுள்ளது. அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள பாமக, 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான தேர்தல் அறிக்கையை இன்று வெளியிட்டது. சென்னை தியாகராய நகரில் இன்று (ஏப்ரல் 1) நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பாமகவின் தேர்தல் அறிக்கையை அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்பி வெளியிட்டார்.
பாமக தேர்தல் அறிக்கையில் இடம் பெற்றுள்ள சிறப்பம்சங்கள்
- 2026-27, 2027-28 ஆகிய இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டும் சுமார் 2.5 லட்சம் பேருக்கு அரசு வேலை
- பட்டப்படிப்பை முடித்து வேலை கிடைக்காத இளைஞர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூபாய் 5,000 நிதியுதவி
- தனியார் துறை, சுய வேலைவாய்ப்புகள் மூலம் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஒரு கோடி பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு
- போதைப்பொருள் நடமாட்டம் குறித்து தகவல் தெரிவிப்போருக்கு ரூபாய் 10,000 பரிசு
- ஒரு டன் கரும்புக்கு ரூபாய் 5,000 கொள்முதல் விலையாக நிர்ணயிக்கப்படும்
- நெல் முதல் எள் வரை அனைத்து விளைபொருட்களுக்கும், காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களுக்கும் கொள்முதல் விலை நிர்ணயிக்கப்படும்
- ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் மாதத்திற்கு 2 கிலோ நாட்டு சர்க்கரை
- கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்ற குறுகிய கால மற்றும் மத்திய கால பயிர்க்கடன்கள் தள்ளுபடி
- பொதுத்துறை வங்கிகளில் விவசாயிகள் வாங்கிய ரூபாய் 1 லட்சம் வரையிலான பயிர்க்கடன்கள் முழுமையாகத் தள்ளுபடி
- வேளாண் பணியின் போது விஷப் பூச்சிகள், பாம்புகள் கடித்து உயிரிழக்கும் விவசாயிகளுக்கு ரூபாய் 10 லட்சம் இழப்பீடு
- புதிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களுக்கு மட்டும் ஆண்டுக்கு ரூபாய் 20,000 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்
- மழலையர் வகுப்பு முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை அனைவருக்கும் இலவசக் கல்வி வழங்கப்படும்
- தனியார் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கான கல்விக் கட்டணத்தை அரசே செலுத்தும்
- 10, 12- ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் ஆண்டுக்கு இருமுறை நடத்தப்படும்.
- அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரிகள், பொறியியல் கல்லூரிகள், கல்வியியல் கல்லூரிகள் ஆகியவற்றில் அனைவருக்கும் பட்டப்படிப்பு கட்டணமின்றி வழங்கப்படும்.
- ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இரண்டு மகளிர் அரசு கலைக் கல்லூரிகள் செயல்படுவது உறுதிச் செய்யப்படும்.
- மாவட்டத்திற்கு ஒரு அரசு பொறியியல் கல்லூரி இருக்கும் வகையில் புதிய கல்லூரிகள் தொடங்கப்படும்
- குடும்பத் தலைவிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் உரிமைத் தொகை ரூபாய் 2,000 ஆக உயர்த்தப்படும்
- தமிழ்நாட்டில் கல்வி வேலைவாய்ப்பில் திருநங்கைகளுக்கு 1% தனி இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும்
- நகர்ப்புறங்களில் பணியாற்றும் ஏழைத் தொழிலாளர்களின் உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதிச் செய்ய மக்கள் உணவுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
- ரூபாய் 10-க்கு கூட்டுப் பொரியலுடன் மதிய உணவு வழங்கப்படும்.
- ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ரூ.25-க்கு அசைவ மதிய உணவு வழங்கப்படும்
- மூத்த குடிமக்கள், ஆதரவற்றப் பெண்களுக்கு ஓய்வூதியம் ரூபாய் 2,000 ஆக உயர்த்தப்படும்
- 60 வயதான அனைவருக்கும் பேருந்துகளில் இலவசமாகப் பயணம் மேற்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்படும்
- தமிழ்நாட்டில் பூரண மதுவிலக்கு கொண்டு வரப்படும்.
- மருத்துவப் படிப்பில் சேருவதற்கான நீட் எனப்படும் நுழைவுத் தேர்வில் இருந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு மட்டும் விலக்கு பெறப்படும்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான பாமகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் 42 தலைப்புகளில் மொத்தம் 717 வாக்குறுதிகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
அந்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவதற்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி கடுமையாக உழைக்கும் என்று உறுதியளிப்பதாக அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.