எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்த பியூஷ் கோயல்; அதிமுக - பாஜக தேர்தல் தொகுதி உடன்பாடு குறித்து முக்கிய ஆலோசனை

அதிமுக கூட்டணியில் கடந்த முறை பெற்ற 20 தொகுதிகளைவிட இருமடங்கு அதிகமான இடங்களை கேட்டுப்பெற பாஜக தரப்பு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இபிஎஸ் -பியூஷ் கோயல் தலைமையிலான குழுக்களின் ஆலோசனை
இபிஎஸ் -பியூஷ் கோயல் தலைமையிலான குழுக்களின் ஆலோசனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
December 23, 2025

சென்னை: அதிமுக - பாஜக தொகுதி உடன்பாடு குறித்து அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உடன், பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளர் பியூஷ் கோயல் சென்னையில் இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டார். பிற்பகல் 1:15 மணியளவில் தொடங்கி சுமார் ஒரு மணி நேரம் இந்த ஆலோசனை நடைபெற்றது.

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ளது. அரசியல் கட்சிகளின் தேர்தல் பிரச்சாரம், விருப்ப மனுக்களை பெறுவது, கூட்டணி குறித்த பேச்சுவார்த்தைக்கு குழு அமைப்பது என்று தமிழக அரசியல் களம் சூடுப்பிடித்துள்ளது.

இந்நிலையில் பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான பியூஷ் கோயல் இன்று காலை 10 மணியளவில் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். அவருக்கு பாஜகவினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். முற்பகல் 11 மணியளவில், சென்னை தியாகராய நகரில் அமைந்துள்ள பாஜக மாநிலத் தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்துக்கு பியூஸ் கோயல் வருகை புரிந்தார்.

அவருடன் தேர்தல் இணை பொறுப்பாளர் அர்ஜுன் ராம் மெகவால் உள்ளிட்டோரும் வந்திருந்தனர். அங்கு பியூஷ் கோயல் தலைமையில் பாஜக மைய குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், கட்சியின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

அதேசமயம், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் சென்னையில் உள்ள தமது இல்லத்தில் கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் உடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

அதிமுக, பாஜக இருதரப்பு ஆலோசனைகளுக்குப் பிறகு, சென்னை எம்.ஆர்.சி நகரில் உள்ள பிரபல தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான பியூஷ் கோயல், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் தேர்தல் தொகுதி உடன்பாடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.

அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த ஆலோசனையின்போது மத்திய இணை அமைச்சர் எல் முருகன், பாஜக தமிழகத் தேர்தல் பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி, பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தேர்தல் இணை பொறுப்பாளர் அர்ஜுன் ராம் மெக்வால், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்.பி. வேலுமணி, தங்கமணி, திண்டுக்கல் சீனிவாசன், அதிமுக மூத்த தலைவர் கே.பி முனுசாமி உள்ளிட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் உடனிருந்தனர்.

இந்த தொகுதி உடன்பாடு பேச்சுவார்த்தையின்போது, கடந்த 2021 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் பெற்ற 20 தொகுதிகளை விட இருமடங்கு அதிகமான தொகுதிகளை கேட்டு பெற பாஜக தரப்பு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும், தமிழகத்தில் பாஜக பலம் வாய்ந்த தொகுதிகள் பற்றியும், ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் ஆகியோரை அதிமுகவில் மீண்டும் இணைப்பது குறித்தும் இபிஎஸ் உடன் பியூஷ் கோயல் விவாதித்ததாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

