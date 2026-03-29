திமுக தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடு; முதியோர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் உதவித்தொகை உயர்த்தப்படும்: ஸ்டாலின்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவித்தொகை ரூபாய் 2,500 ஆக உயர்த்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 29, 2026 at 6:46 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026-க்கான திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையை கட்சியின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (மார்ச் 29) அறிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு காங்கிரஸ், தேமுதிக, இடதுசாரிகள் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தொகுதிப் பங்கீட்டை நிறைவுச் செய்து 164 பேர் கொண்ட திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை திமுகவின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று வெளியிட்டிருந்தார்.

இந்த நிலையில், திமுகவின் துணைப் பொதுச்செயலாளரும், நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவருமான கனிமொழி தலைமையிலான தேர்தல் அறிக்கை குழு, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையை கட்சியின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் சமர்ப்பித்திருந்தது. இதையடுத்து, அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று (மார்ச் 29) மாலை 06.00 மணிக்கு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026- க்கான அறிக்கையை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா, கலைஞர் கருணாநிதி, பேராசிரியர் அன்பழகன் ஆகியோரின் திருவுருவப் படங்களுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மரியாதைச் செலுத்தினார். அதைத் தொடர்ந்து, திமுக தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்புக் குழு தலைவர் கனிமொழி, டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன், டி.ஆர்.பி.ராஜா உள்ளிட்டோருக்கு பொன்னாடை அணிவித்து மரியாதைச் செய்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சி அமைய வேண்டும் என்பதே மக்களின் எண்ணம்; சொன்னது மட்டுமல்ல; சொல்லாததையும் செய்துக் காட்டியுள்ளோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக தேர்தல் அறிக்கையின் முக்கிய அம்சங்கள்:

  1. மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூபாய் 2,000 ஆக உயர்த்தப்படும்.
  2. முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம் 8-ம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும்.
  3. முதலமைச்சரின் காப்பீட்டுத் திட்டம் ரூபாய் 10 லட்சமாக உயர்த்தப்படும்.
  4. பால் கொள்முதல் விலை லிட்டருக்கு ரூபாய் 5 உயர்த்தப்படும்.
  5. மீன்பிடி தடைக்கால சிறப்பு நிவாரணத்தொகை ரூபாய் 8,000- லிருந்து ரூபாய் 12,000 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
  6. மீன்பிடி குறைவுகால சிறப்பு நிவாரணத்தொகை ரூபாய் 6,000- லிருந்து ரூபாய் 9,000 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
  7. மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு ரூபாய் 5 லட்சம் வரை மானியத்துடன் கடன் வழங்கப்படும்.
  8. புதுமைப்பெண் திட்டத்தொகை, தமிழ்ப்புதல்வன் திட்டத்தொகை ரூபாய் 1,500 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
  9. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவித்தொகை ரூபாய் 2,500 ஆக உயர்த்தப்படும்.
  10. முதியோர் உதவித்தொகை ரூபாய் 2,000 ஆக உயர்த்தப்படும்.
  11. தமிழ்நாட்டில் புதிதாக 10 லட்சம் கான்கீரிட் வீடுகள் கட்டித்தரப்படும்.
  12. 35 லட்சம் உயர்கல்வி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப் வழங்கப்படும்.
  13. 1.5 லட்சம் அரசு காலிப்பணியிடங்கள் உடனே நிரப்பப்படும்.
  14. 8-வது ஊதியக்குழு அமைக்கப்படும்.
  15. சென்னையில் செம்மொழி மாநாடு நடத்தப்படும்.
  16. 50 லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கப்படும்.
  17. 2030-ம் ஆண்டுக்குள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் டைடல் நியோ பூங்காக்கள் அமைக்கப்படும்.
  18. 5,000 திருக்கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு நடத்தப்படும்.
  19. நெல் குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 3,500 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
  20. 50 புதிய செம்மொழி பூங்கா அமைக்கப்படும்.

