காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியாவது எப்போது? டெல்லியில் இரவோடு இரவாக ராகுல் முக்கிய ஆலோசனை
செல்வப்பெருந்தகை வழங்கிய பட்டியலில் ராகுல் காந்திக்கும் முழுமையான திருப்தி இல்லை என்று காங்கிரஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : April 2, 2026 at 10:55 PM IST
சென்னை: டெல்லியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் இன்றிரவு நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பின், அக்கட்சியின் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் மதசார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 28 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதற்காக அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தலைமையில் தேர்தல் குழு கூட்டம் டெல்லியில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் இன்றிரவு நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப் பெருந்தகை, தமிழக தேர்தல் வேட்பாளர் தேர்வு குழு தலைவர் சிங் ஜ தியோ உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவசாகம் ஏப்ரல் 6-ம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ளது. அதாவது மீதமுள்ள நான்கு நாட்களில் ஏப். 3(புனித வெள்ளி) மற்றும் ஏப். 5 ஞாயிற்றுக்கிழமை பொது விடுமுறை தினங்கள் என்பதால், வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய இன்னும் சரியாக 2 நாட்கள் மட்டுமே உள்ளன. இந்த நிலையில், திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகிக்கும் முக்கிய கட்சியான காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை இன்னும் இறுதி செய்யாத நிலையில், டெல்லியில் இன்றிரவு நடைபெற்றுள்ள ஆலோசனைக் கூட்டம் தமிழக அரசியலில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
முன்னதாக, காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் தேர்வுக் குழு மற்றும் டெல்லி காங்கிரஸ் தலைமையிடம் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை சமர்ப்பித்துள்ள வேட்பாளர் பட்டியல் ஒரு தலைபட்சமானது என்றும், காங்கிரஸ் கட்சியின் அமைப்பு ரீதியாக பணியாற்ற கூடியவர்களின் பெயர்கள் பட்டியலில் இல்லை எனக்கூறி தமிழக காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் சிலர் போர்க்கொடி தூக்கி உள்ளதாக தகவல் வெளியானது.
குறிப்பாக, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜோதிமணி, கார்த்தி சிதம்பரம், காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரவீன் சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் மேலிட பொறுப்பாளர்கள் கிரிஷ் ஜோடங்கர், தியோ சிங் ஆகியோரிடம் இதுதொடர்பாக புகார் தெரிவித்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த புகார்களை ராகுல் காந்தி, கார்கே ஆகியோரிடமும் தமிழ்நாடு மேலிட பொறுப்பாளர்கள் தொலைபேசி வாயிலாக தெரிவித்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மற்றொரு புறம், செல்வப்பெருந்தகை வழங்கிய பட்டியலில் ராகுல் காந்திக்கும் முழுமையான திருப்தி இல்லை என்றும், அதன் காரணமாகவே வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் காங்கிரஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.