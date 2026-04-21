இன்றுடன் ஓய்கிறது தேர்தல் பரப்புரை; சூறாவளி பிரச்சாரத்தில் வேட்பாளர்கள்
இன்று மாலை 6 மணிக்கு மேல் தேர்தல் கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிட தேர்தல் ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது.
Published : April 21, 2026 at 11:22 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் பரப்புரை இன்றுடன் நிறைவடையும் நிலையில், வேட்பாளர்கள் காலை முதல் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மார்ச் 15 அன்று இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், தமிழ்நாட்டின் தேர்தல் தேதிகளை அறிவித்தார். அதன்படி, தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெறுகிறது. பதிவான வாக்குகள் மே 4-ஆம் தேதி எண்ணப்படுகிறது.
இந்நிலையில், தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து, தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் உள்ளது. தொடர்ந்து, இன்று மாலை 6 மணிக்குள் அரசியல் கட்சிகள் தங்கள் பரப்புரையை முடித்துவிட வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதன்படி, மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரிக்க இன்னும் ஒரு சில மணித்துளிகளே மீதம் இருப்பதால், தி.மு.க., அ.தி.மு.க., நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அதிரடி தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொண்டு வருகின்றன.
கட்சித் தலைவர்களும், அக்கட்சிகளில் அங்கம் வகிக்கும் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களும் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் அவரவருக்கான தொகுதிகளில் மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர்.
இன்று செவ்வாய்க்கிழமை தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், தி.மு.க தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் கொளத்தூரிலும், எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அ.தி.மு.க பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி கே பழனிசாமி சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள எடப்பாடியிலும் தங்கள் தேர்தல் பரப்புரையை நிறைவு செய்கின்றனர். இந்நிலையில், இன்று எந்தெந்த கட்சித் தலைவர்கள் எங்கெல்லாம் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்கள் என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
- முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்: வில்லிவாக்கம் மற்றும் கடைசியாக கொளத்தூரில் தேர்தல் பரப்புரையை நிறைவு செய்கிறார்.
- அ.தி.மு.க., பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி: சேலம் எடப்பாடியில் தேர்தல் பரப்புரையை நிறைவு செய்கிறார்.
- நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்: சொந்தத் தொகுதியான காரைக்குடியில் தனது பரப்புரையை முடிக்கிறார்.
- தமிழக வெற்றிக் கழகம் விஜய்: ஒய்.எம்.சி.ஏ மைதானத்தில் பொதுக்கூட்டம், சைதாப்பேட்டை ரோடு ஷோ, நந்தனம்,
- ம.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் வைகோ: மதுரை தெற்கு
- தே.மு.தி.க. பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த்: விருத்தாசலத்தில்
- மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு மாநில செயலாளர் சண்முகம்: திருவெற்றியூர்
- இந்திய கம்யூனிஸ்டு மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன்: சென்னை
- பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்: தர்மபுரி
- அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன்: நாங்குநேரி
இன்று மாலையுடன் தேர்தல் பரப்புரை நிறைவடையும் நிலையில், கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிட தேர்தல் ஆணையம் கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது. அதன்படி, எந்தவொரு செய்தி நிறுவனங்களோ அல்லது தனியார் நிறுவனங்களோ இன்று மாலை 6 மணிக்கு மேல் கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிட முடியாது.