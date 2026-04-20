தமிழ்நாடு தேர்தல் பரப்புரை: தென் தமிழகத்தை ‘கவர்’ செய்யும் ராகுல் காந்தி
நாளை (ஏப்ரல் 21) மாலையுடன் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் பரப்புரையை அனைத்து கட்சிகளும் முடிக்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
Published : April 20, 2026 at 10:24 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி, இன்றைய தினம் கன்னியாகுமரி, நாங்குநேரி, ஸ்ரீவைகுண்டம் ஆகிய தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ராகுல் காந்தி பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெறுகிறது. இன்னும் ஒரு சில நாள்கள் மட்டுமே இருப்பதால், தி.மு.க., அ.தி.மு.க., நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அதிரடி தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொண்டு வருகின்றன.
ஏப்ரல் 21 மாலையுடன் தேர்தல் பரப்புரையை முடிக்க வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளதால், பல கட்சித் தலைவர்களும், அக்கட்சிகளில் அங்கம் வகிக்கும் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களும் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், இன்று திங்கட்கிழமை தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் சென்னையிலும், எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அ.தி.மு.க பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி கே பழனிசாமி சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள எடப்பாடியிலும் இன்று பரப்புரை மேற்கொள்கின்றனர். இந்நிலையில், இன்று எந்தெந்த கட்சித் தலைவர்கள் எங்கெல்லாம் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்கள் என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
- மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி: கன்னியாகுமரி, நாங்குநேரி, ஸ்ரீவைகுண்டம்
- முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்: சென்னையில் பல இடங்களில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
- அ.தி.மு.க., பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி: தனது சொந்த தொகுதியான எடப்பாடியில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
- நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்: காரைக்குடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பரப்புரை செய்கிறார்.
- தமிழக வெற்றிக் கழகம் விஜய்: சென்னை
- ம.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் வைகோ: கடையநல்லூர்
- தே.மு.தி.க. பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த்: விருத்தாச்சலம்
- இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன்: சென்னை
- பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்: சேலம் மேற்கு, சேலம் வடக்கு, சங்ககிரி (தாரமங்கலம்), மேட்டூர் (மேச்சேரி), எடப்பாடி (ஜலகண்டபுரம்),
- அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன்: திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம், சாத்தூர், ராஜபாளையம், வாசுதேவநல்லூர்
மேற்கண்ட தொகுதிகளில் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் இன்று பரப்புரை மேற்கொள்வதற்காக தேர்தல் ஆணையத்தில் அனுமதி பெற்றுள்ளனர். மேலும், இந்த இடங்களில் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் காவல்துறையால் செய்யப்பட்டுள்ளது.