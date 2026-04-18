தமிழ்நாடு தேர்தல் பரப்புரை: ஒரே நாளில் களம் காணும் மோடி, ஸ்டாலின், ராகுல் காந்தி
தமிழ்நாட்டில் இன்று (ஏப்ரல் 18) முக்கிய தலைவர்கள் எந்தெந்த இடங்களில் தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொள்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கலாம்.
Published : April 18, 2026 at 8:01 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி, இன்றைய தினம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆகியோர் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொள்கின்றனர்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெறுகிறது. இன்னும் ஒரு சில நாள்கள் மட்டுமே இருப்பதால், தி.மு.க., அ.தி.மு.க., நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அதிரடி தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொண்டு வருகின்றன.
ஏப்ரல் 21 மாலையுடன் தேர்தல் பரப்புரையை முடிக்க வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளதால், பல கட்சித் தலைவர்களும், அக்கட்சிகளில் அங்கம் வகிக்கும் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களும் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், இன்று சனிக்கிழமை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினும், பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் கோவை மாவட்டத்தில் பரப்புரை மேற்கொள்கின்றனர். எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அ.தி.மு.க பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி கே பழனிசாமி கரூர், ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களிலும் இன்று பரப்புரை மேற்கொள்கிறார். இந்நிலையில், இன்று எந்தெந்த கட்சித் தலைவர்கள் எங்கெல்லாம் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்கள் என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
- பிரதமர் நரேந்திர மோடி: மாலை 5 மணிக்கு கோயம்புத்தூர் கொடிசியா வளாகத்தில் வைத்து நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்கிறார்.
- மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி: காலை 11:55-க்கு பொன்னேரியிலும், பகல் 1:15 மணியளவில் சோளிங்கர் பகுதியிலும், மாலை 4 மணியளவில் துறையூர் பகுதியிலும் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
- முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்: மாலை 5 மணிக்கு திருப்பூர், இரவு 7 மணிக்கு கோவை மேட்டுப்பாளையம் ஆகிய இடங்களில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
- அ.தி.மு.க., பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி: காலை 9 மணிக்கு திருச்செங்கோடு, பகல் 3 மணிக்கு கரூர், மாலை 5 மணிக்கு ஈரோடு ஆகிய இடங்களில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
- நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்: காரைக்குடி களனிவாசல், திருப்பத்தூர்
- தமிழக வெற்றிக் கழகம் விஜய்: சென்னை பரப்புரை ரத்து
- ம.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் வைகோ: திருச்செங்கோடு, மொடக்குறிச்சி
- தே.மு.தி.க. பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த்: விருத்தாச்சலம்
- மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு மாநில செயலாளர் சண்முகம்: கந்தவக்கோட்டை, புதுக்கோட்டை
- இந்திய கம்யூனிஸ்டு மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன்: கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை
- பா.ஜ.க தேசிய பொதுக்குழு உறுப்பினர் சரத்குமார்: குளச்சல், நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி
- நடிகர் சத்யராஜ்: சென்னையின் ராயபுரம், பெரம்பூர், கொளத்தூர், வில்லிவாக்கம், திரு.வி.க.நகர், அண்ணா நகர் ஆகிய பகுதிகளில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
மேற்கண்ட தொகுதிகளில் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் இன்று பரப்புரை மேற்கொள்வதற்காக தேர்தல் ஆணையத்தில் அனுமதி பெற்றுள்ளனர். மேலும், இந்த இடங்களில் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் காவல்துறையால் செய்யப்பட்டுள்ளது.