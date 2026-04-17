தமிழ்நாடு தேர்தல் பரப்புரை: திண்டுக்கல்லில் ஸ்டாலின்; சேலத்தில் இபிஎஸ்; சென்னையில் சீமான்
தமிழ்நாட்டில் இன்று (ஏப்ரல் 17) முக்கிய தலைவர்கள் எந்தெந்த இடங்களில் தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொள்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கலாம்.
Published : April 17, 2026 at 8:05 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி, இன்றைய தினம் திண்டுகல் மணிக்கூண்டு பகுதியில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெறுகிறது. இன்னும் ஒரு சில நாள்கள் மட்டுமே இருப்பதால், தி.மு.க., அ.தி.மு.க., நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அதிரடி தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொண்டு வருகின்றன.
ஏப்ரல் 21 மாலையுடன் தேர்தல் பரப்புரையை முடிக்க வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளதால், பல கட்சித் தலைவர்களும், அக்கட்சிகளில் அங்கம் வகிக்கும் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களும் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மக்களை சந்தித்து வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், இன்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், தி.மு.க தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் ஆண்டிப்பட்டியிலும், திண்டுக்கல்லிலும் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார். எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அ.தி.மு.க பொதுச்செயலாளருமான எடப்பாடி கே பழனிசாமி சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளில் இன்று வெள்ளிக்கிழமை பரப்புரை மேற்கொள்கிறார். இந்நிலையில், இன்று வெள்ளிக்கிழமை எந்தெந்த கட்சித் தலைவர்கள் எங்கெல்லாம் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்கள் என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
- முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்: மாலை 5 மணிக்கு ஆண்டிப்பட்டி, இரவு 7 மணிக்கு திண்டுக்கல்லின் மணிக்கூண்டு ஆகிய இடங்களில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
- அ.தி.மு.க., பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி: சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
- நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்: மேற்கு தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, திருப்போரூர்-செய்யூர் (திருக்கழுக்குன்றம்), தியாகராய நகர், சைதாப்பேட்டை, விருகம்பாக்கம், மதுரவாயல், பல்லாவரம்
- தமிழக வெற்றிக் கழகம் விஜய்: எங்கும் பரப்புரை இல்லை.
- ம.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் வைகோ: சீர்காழி
- தே.மு.தி.க. பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த்: விருதுநகர்
- மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு மாநில செயலாளர் சண்முகம்: கீழ்வேளூர், திருவாரூர்
- இந்திய கம்யூனிஸ்டு தேசிய செயலாளர் டி. ராஜா: திருவாரூர், திருத்துறைப்பூண்டி, நாகப்பட்டினம், கீழ்வேளூர்
- பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்: திருப்பத்தூர், கே.வி. குப்பம், மதுரவாயல், அண்ணா நகர், சோழிங்கநல்லூர், மேடவாக்கம்
- அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன்: நாங்குநேரி
- மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவர் கமல்ஹாசன்: கொளத்தூர், பெரம்பூர், வில்லிவாக்கம், துறைமுகம்
மேற்கண்ட தொகுதிகளில் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் இன்று பரப்புரை மேற்கொள்வதற்காக தேர்தல் ஆணையத்தில் அனுமதி பெற்றுள்ளனர். மேலும், இந்த இடங்களில் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் காவல்துறையால் செய்யப்பட்டுள்ளது.