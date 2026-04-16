தமிழ்நாடு தேர்தல் பரப்புரை: நாமக்கல்லில் ஸ்டாலின்; கோவையில் எடப்பாடி பழனிசாமி
தமிழ்நாட்டில் இன்று (ஏப்ரல் 16) முக்கிய தலைவர்கள் எந்தெந்த இடங்களில் தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொள்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கலாம்.
Published : April 16, 2026 at 8:05 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி, முக்கிய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் எந்தெந்த இடங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்கின்றனர் என்று இங்கு பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெறுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து மே 4-ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்படுகிறது. இந்நிலையில், தி.மு.க., அ.தி.மு.க., நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் சூறாவளி பரப்புரையை மேற்கொண்டு வருகின்றன.
ஏப்ரல் 21 மாலையுடன் தேர்தல் பரப்புரையை முடிக்க வேண்டும் என்பதால், பல கட்சித் தலைவர்களும், அக்கட்சிகளில் அங்கம் வகிக்கும் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களும் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மக்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நாமக்கல்லிலும், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி கொங்கு மண்டத்தில் மக்களை சந்திக்கின்றனர். முறையே, எந்தெந்த கட்சித் தலைவர்கள் இன்று புதன்கிழமை எங்கெல்லாம் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கலாம்.
- முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்: நாமக்கல், பெரம்பலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் தேர்தல் பரப்புரை பொதுக்கூட்டங்களில் பங்கேற்கிறார்.
- அ.தி.மு.க., பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி: கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
- நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்: நாகப்பட்டினம், கீழ்வேளூர், திருவாரூர், நன்னிலம், கும்பகோணம், பாபநாசம் ஆகிய பகுதிகளில் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபடுகிறார்.
- தமிழக வெற்றிக் கழகம் விஜய்: சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் வைத்து, தவெகவின் தேர்தல் அறிக்கையை அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் வெளியிடுகிறார்.
- ம.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் வைகோ: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், வாசுதேவநல்லூர், கடையநல்லூர்
- தே.மு.தி.க. பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த்: விருதுநகர்
- மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு மாநில செயலாளர் சண்முகம்: பழனி, ஒட்டன்சத்திரம்
- இந்திய கம்யூனிஸ்டு மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன்: திருத்துறைப்பூண்டி, நாகை, கீழ்வேளூர்
- பா.ம.க நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ்: கும்பகோணம்
- பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்: பென்னாகரம்
- அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன்: ஸ்ரீவைகுண்டம், ஒட்டப்பிடாரம், தூத்துக்குடி, கோவில்பட்டி
- திராவிட கழக தலைவர் கி. வீரமணி: செஞ்சி, திருவண்ணாமலை
மேற்கண்ட தொகுதிகளில் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் இன்று பரப்புரை மேற்கொள்வதற்காக தேர்தல் ஆணையத்தில் அனுமதி பெற்றுள்ளனர். மேலும், இந்த இடங்களில் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் காவல்துறையால் செய்யப்பட்டுள்ளது.