தமிழ்நாடு தேர்தல் பரப்புரை: நாகர்கோவிலில் மோடி; தர்மபுரியில் ஸ்டாலின்!
தமிழ்நாட்டில் இன்று (ஏப்ரல் 15) முக்கிய தலைவர்கள் எந்தெந்த இடங்களில் தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொள்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கலாம்.
Published : April 15, 2026 at 8:07 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி, இன்றைய தினம் நாகர்கோவிலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெறுகிறது. இந்நிலையில், தி.மு.க., அ.தி.மு.க., நாம் தமிழர் கட்சி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் சூறாவளி பரப்புரையை மேற்கொண்டு வருகின்றன.
ஏப்ரல் 21 மாலையுடன் தேர்தல் பரப்புரையை முடிக்க வேண்டும் என்பதால், பல கட்சித் தலைவர்களும், அக்கட்சிகளில் அங்கம் வகிக்கும் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்களும் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மக்களை சந்தித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அ.தி.மு.க - பா.ஜ.க கூட்டணிக் கட்சிகளை ஆதரித்து நாகர்கோவிலில் ரோடு ஷோ நடத்துகிறார். முறையே, எந்தெந்த கட்சித் தலைவர்கள் இன்று புதன்கிழமை எங்கெல்லாம் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கலாம்.
- பிரதமர் நரேந்திர மோடி: பிற்பகல் 3 மணிக்கு நாகர்கோவிலில் ரோடு ஷோ நடத்துகிறார்.
- முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்: மாலை 5 மணிக்கு தர்மபுரி, இரவு 7 மணிக்கு சேலம் கோட்டை மைதானம் ஆகிய இடங்களில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
- அ.தி.மு.க., பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி: மதுரை, தேனி மாவட்டங்கள்.
- நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்: புதுக்கோட்டை, ஆலங்குடி, பட்டுக்கோட்டை, பேராவூரணி, மன்னார்குடி, ஒரத்தநாடு, திருத்துறைப்பூண்டி, வேதாரண்யம்.
- தமிழக வெற்றிக் கழகம் விஜய்: சென்னை, தியாகராய நகர் தொகுதி, ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி மற்றும் எழும்பூர் (தனி) தொகுதி ஆகிய பகுதிகளில் மாலை 4 மணி முதல் வாகனத்தில் பரப்புரை மேற்கொள்கிறார்.
- துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின்: ஒட்டப்பிடாரம், கோவில்பட்டி, வாசுதேவநல்லூர், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், சாத்தூர், விருதுநகர், திருமங்கலம்.
- ம.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் வைகோ: சீர்காழி
- விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன்: குறிஞ்சிப்பாடி
- தே.மு.தி.க. பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த்: விருத்தாசலம்
- மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு மாநில செயலாளர் சண்முகம்: திருவொற்றியூர், ஆவடி
- இந்திய கம்யூனிஸ்டு தேசிய செயலாளர் டி.ராஜா: வேலூர் குடியாத்தம், கே.வி.குப்பம்
- பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்: கம்பைநல்லூர் (அரூர்), கடத்தூர் (பாப்பிரெட்டிபட்டி), நல்லம்பள்ளி (தர்மபுரி), இண்டூர் (தர்மபுரி), பாலக்கோடு
- அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன்: போடி, கம்பம், ஆண்டிப்பட்டி
மேற்கண்ட தொகுதிகளில் அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் இன்று பரப்புரை மேற்கொள்வதற்காக தேர்தல் ஆணையத்தில் அனுமதி பெற்றுள்ளனர். மேலும், இந்த இடங்களில் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் காவல்துறையால் செய்யப்பட்டுள்ளது.