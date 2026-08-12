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ஒன்றிய அரசின் தொகுதி மறுவரையறைக்குத் 'நோ' சொன்ன தமிழ்நாடு - சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட போது நடந்தது என்ன?

ஒன்றிய அரசு கொண்டு வரவுள்ள தொகுதி மறுவரையறையில் தமிழ்நாட்டிற்கு சாதகமாக உள்ளதா? பாதகமாக உள்ளதா? என்பதைப் பற்றி எதுவுமே தெரியாத நிலையில், அரசு கொண்டு வந்துள்ள தீர்மானத்தை அதிமுக எதிர்ப்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டப்பேரவையில் தனித்தீர்மானத்தை முன்மொழிந்த முதலமைச்சர் விஜய்
சட்டப்பேரவையில் தனித்தீர்மானத்தை முன்மொழிந்த முதலமைச்சர் விஜய் (X/@CMOTamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 2:04 PM IST

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சென்னை: ஒன்றிய அரசின் தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக முதலமைச்சர் விஜய் கொண்டுவந்த தீர்மானம் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் தொகுதி மறுவரையறைத் தொடர்பான தனித்தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று (ஆக.12) கொண்டு வந்திருந்தார்.

அப்போது சட்டப்பேரவையில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "நாடாளுமன்ற மக்களவையின் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 543 என்ற நிலையிலேயே நிரந்தரமாக்க வேண்டும். தற்போதுள்ள மக்களவை உறுப்பினர்களின் இடங்களின் எண்ணிக்கையை மாநிலங்களிடையே, அதாவது விகிதாச்சாரப் பிரதிநிதித்துவம் தற்போதுள்ள அளவிலேயே நிரந்தரமாக்க வேண்டும்.

வரவிருக்கும் மக்களவைத் தேர்தலிலும், அதன்பிறகு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தல்களிலும் மூன்றில் ஒரு பங்கு தொகுதி ஒதுக்கீட்டுப் பலனைப் பெண்கள் பெறுவதை உறுதிச் செய்ய வேண்டும். நாட்டு மக்கள்தொகையில் பாதி பேர் பெண்கள் தான்; அவர்களுக்கு சம வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். நம் வீட்டு பெண்கள் அரசியலில் முன்னேற இடஒதுக்கீடு தர வேண்டும்.

பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீடு

பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்துகிறோம். இது பெண்களுக்கான சலுகை அல்ல; அவர்களுடைய ஜனநாயக உரிமை; ஒரு பெண் அதிகாரம் பெறும்போது ஒரு குடும்பம் உயருகிறது. ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் அதிகாரம் பெறும்போது ஒரு நாடே உயர்கிறது" என்று தெரிவித்திருந்தார்.

முதலில் எதிர்த்தது தி.மு.க தான்

சட்டப்பேரவையில் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "தொகுதி மறுவரையறையால் எந்தக் காரணத்தைக் கொண்டும் தமிழ்நாடு பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதே தி.மு.க-வின் நிலைப்பாடு; மக்கள்தொகை அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறை மேற்கொண்டால் பாதிப்பு ஏற்படும் என முதலில் எதிர்த்தது திமுகதான். 1971- ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகை அடிப்படையிலேயே தொகுதி மறுவரையறைச் செய்ய வேண்டும். பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீட்டை திமுக ஆதரிக்கிறது" எனக் கூறியுள்ளார்.

வடக்கு வாழ்கிறது, தெற்கு தேய்கிறது

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், அமைச்சருமான வன்னி அரசு பேசுகையில், "முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த தீர்மானம், வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தீர்மானம். இது தனித்தீர்மானம் மட்டுமல்ல, ஒரு தனித்துவமான தீர்மானம். தனித்துவமான தீர்மானம் மட்டுமல்ல, மகத்துவமான தீர்மானம். தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை, தென்னிந்தியாவின் உரிமைகளை நிலைநாட்டக்கூடிய தீர்மானம். இந்த தீர்மானத்தை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி வரவேற்கிறது.

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வடக்கு வாழ்கிறது, தெற்கு தேய்கிறது என்று பேரறிஞர் அண்ணா சொன்னார்கள். வடக்கில் இருப்பவர்கள் மட்டும்தான் குடிமக்களா? தென்னிந்தியாவில் இருப்பவர்கள் மூன்றாம் தர குடிமக்களா? என்று தந்தை பெரியார் கேள்வி எழுப்பினார். வடக்கிற்கும், தெற்கிற்கும் வித்தியாசம் இருக்கின்றது. வடக்கில் இருப்பவர்களைவிட தெற்கில் இருப்பவர்கள் முற்போக்கானவர்கள், நாகரீகமானவர்கள் என்று புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தெளிவுபடுத்தினார்" என்று குறிப்பிட்டார்.

மாலத்தீவின் மக்கள்தொகையைவிட ஆரணியில் வாக்காளர்கள் அதிகம்

பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் கணேஷ்குமார் பேசுகையில், "சென்னை மாகாணத்தில் மொத்தம் 12 மாவட்டங்கள் தான் இருந்தன. காலப்போக்கில் நிர்வாக வசதிக்காக இன்றைக்கு 38 மாவட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்றைக்கூட பரப்பளவில் பெரியதாக இருக்கக் கூடிய திண்டுக்கல், திருவண்ணாமலை, சேலம், ஈரோடு போன்ற மாவட்டங்களையெல்லாம் பிரித்து புதிய மாவட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள், இந்த அவையிலேயே பல்வேறு உறுப்பினர்களால் எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.

இந்த சூழ்நிலையில், இந்தியாவில் உள்ள மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை 97.98 கோடியாக உள்ளது. இருப்பதோ 543 தொகுதிகள் தான். கிட்டத்தட்ட 100 கோடி வாக்காளர்களை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். சராசரியாகப் பார்த்தால் ஒரு நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்குள் 18 லட்சம் வாக்காளர்கள் வருகிறார்கள். தமிழ்நாட்டின் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை என்று பார்த்தால் 5.73 கோடி ஆகும். கிட்டத்தட்ட 6 கோடி வாக்காளர்களை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். இருப்பதோ 39 தொகுதி மட்டுமே.

தமிழ்நாட்டில் மக்களவை தொகுதிகள் எண்ணிக்கை 59 ஆக உயரும்

ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாடுகளின் எண்ணிக்கை 195. அங்கீகரிக்கப்படாத நாடுகளையெல்லாம் சேர்த்தால் 230. புருனே, ஐஸ்லாந்து, மாலத்தீவு போன்ற நாடுகளின் மக்கள்தொகையைவிட ஆரணி தொகுதியின் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை அதிகம். தற்போதைய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, நாடாளுமன்றத்தில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா குறித்து தெளிவாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

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தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 39- லிருந்து 59 ஆக உயரும். மசோதாவால் தமிழ்நாடு பாதிக்காது. அந்தந்த மாநிலங்களில் தொகுதிகளின் அடிப்படையில் 50% உயர்த்தி அந்த 50 சதவீதமும் பெண்களுக்கு வழங்கப்படும் என்று அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார். இன்றைக்கு இந்த சட்டம் வருமா? வாராத? என்ற சூழ்நிலை இருக்கும் நிலையில், இந்த தீர்மானத்தை இந்த நேரத்தில் கொண்டு வருவதற்கான அவசியம் என்ன இருக்கிறது? எனவே முதலமைச்சர் உடனடியாக இந்த தீர்மானத்தைத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.

காரணத்தைக் கூறி தீர்மானத்தை எதிர்த்த எடப்பாடி பழனிசாமி

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறுகையில், "தமிழ்நாட்டு மக்களின் உரிமைக்காகவும், அவர்களின் மேம்பாட்டிற்காகவும் தொடர்ந்து பாடுபடும் இயக்கம் அதிமுக. தொகுதி மறுவரையறை குறித்து அதிமுகவின் நிலைப்பாடு தெளிவானது. தமிழ்நாடு போன்ற மக்கள்தொகை கட்டுப்படுத்திய மாநிலங்களுக்கு 1971 மக்கள்தொகை அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விகிதாச்சார விகிதத்தை குறைக்கக்கூடாது. தமிழ்நாட்டில் தற்போது 39 மக்களவை உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். மக்களவையில் மொத்த எண்ணிக்கையான 543 இடங்களில் 1971 மக்கள்தொகை அடிப்படையில் 7.18% விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் தொகுதி மறுவரையறையில் குறையக்கூடாது. இது தொடர்பாக அதிமுக சார்பில் நாங்கள் தெரிவித்துள்ளோம்.

தற்போது உள்ள உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை குறையாது என்பதை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உறுதியளித்துள்ளார். இதன் அடிப்படையில், தற்போது தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 39- லிருந்து 59 ஆக உயரும். பிரதிநிதித்துவம் குறையாமல் எண்ணிக்கை 50% உயர்த்த வழிவகை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதே எங்களின் நிலைப்பாடு. எங்கள் நிலைப்பாட்டில் நாங்கள் உறுதியாக இருந்ததால் தான் தமிழ்நாட்டின் உரிமை பாதுகாக்கப்படுகின்றது.

புதுச்சேரி வாக்காளர்களைவிட ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம்

பெரிய ஊராட்சிகள், பெரிய ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் நிர்வாக வசதிக்காக இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதிமுக ஆட்சியில் நான் முதலமைச்சராக இருந்தபோது நிர்வாக வசதிக்காக ஆறு மாவட்டங்களைப் பிரித்துள்ளோம். புதுச்சேரியில் மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கையே 10.2 லட்சம் தான். அங்கு முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள் உள்ளனர். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் புதுச்சேரியைவிட அதிகமான வாக்காளர்களைக் கொண்ட பல மக்களவைத் தொகுதிகள் உள்ளனர். குறிப்பாக, ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் தொகுதியில் 20.20 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

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எனவே, நிர்வாக வசதிக்காக வாக்காளர்கள் அதிகம் உள்ள மக்களவைத் தொகுதி மற்றும் சட்டமன்றத் தொகுதியை வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை மற்றும் பரப்பளவின் அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறை செய்வதில் எந்த தவறும் இல்லை. பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர். 1998- ஆம் ஆண்டு அப்போதைய பிரதமராக இருந்த வாஜ்பாய் ஆட்சியில் அதிமுக பங்கு வகித்த நிலையில், சட்டத்துறை அமைச்சராக இருந்த தம்பிதுரை, நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றத்தில் பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீட்டை வழங்க வழிவகைச் செய்யும் மசோதாவைத் தாக்கல் செய்தார். அப்போது எதிர்வரிசையில் இருந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், மசோதா நகலை கிழித்தெறிந்தனர். அப்போதே பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீட்டைப் பெற்றுத் தர முயற்சி செய்தது அதிமுக.

பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீடு தீர்மானத்திற்கு அதிமுக ஆதரவு

தமிழ்நாட்டில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டை 33%- லிருந்து 50% ஆக உயர்த்தியது அதிமுக ஆட்சியில் தான். நாடாளுமன்றத்தில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தாக்கல் செய்வதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லாத நிலையில் தமிழ்நாட்டில் தவெக அரசு, அரசியல் காரணங்களுக்காகவும், பரபரப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவும் இந்த தீர்மானத்தை சட்டப்பேரவையில் அவசர அவசரமாக அரசு கொண்டு வந்துள்ளதாக கருதுகிறோம். மத்திய அரசு கொண்டு வரவுள்ள தொகுதி மறுவரையறையில் தமிழ்நாட்டிற்கு சாதகமாக உள்ளதா? பாதகமாக உள்ளதா? என்பதைப் பற்றி எதுவுமே தெரியாத நிலையில், தவெக அரசு கொண்டு வந்த இந்த தீர்மானத்தை அதிமுக எதிர்க்கின்றது.

நாடாளுமன்றத்திலும், சட்டமன்றத்திலும் பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீட்டை வழங்கக்கோரும் தீர்மானத்தை மட்டும் அதிமுக ஆதரிக்கின்றது" என்றார்.

முதலமைச்சர் கொண்டு வந்த தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான தனித்தீர்மானத்திற்கு பாமக, பாஜக, அதிமுக கட்சிகள் எதிர்ப்புத் தெரிவித்துள்ளனர். எனினும், தவெகவின் கூட்டணி கட்சிகள், திமுக ஆகிய கட்சிகள் தீர்மானத்திற்கு ஆதரவுத் தெரிவித்ததால் தீர்மானம் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

TAGGED:

தொகுதி மறுவரையறை தீர்மானம்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை
ADMK EDAPPADI PALANISWAMI
CM VIJAY
RESOLUTION ON DELIMITATION

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