'அதிமுக ஆட்சியில் வந்தெல்லாம் ஓடிப்போச்சு' - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சால் சிரிப்பலை
Published : January 22, 2026 at 4:47 PM IST
சென்னை: முந்தைய அதிமுக ஆட்சியில் தொழில் தொடங்குவதற்காக முன் வந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் அவர்களது ஆட்சியிலேயே ஓடி விட்டன என்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையின் 3-வது நாள் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இதில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் தங்கமணி, தொழில் முதலீடுகள் குறித்து கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு பதில் அளித்த தொழிற்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா, "வரலாற்றில் இல்லாத அளவு தொழிற்துறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் எந்த அளவில் வெற்றி பெற்று முதலீடுகளாக வந்துள்ளன என்பதை விளக்க ஒரு மாநாடு பிப்ரவரி மாதம் 12 ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடுகளில் மட்டும் இதுவரை 639 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளன. அதில் 526 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் முதலீடுகளாக மாற்றப்பட்டு தொழிற்சாலைகளாக தொடங்கும் நிலையில் உள்ளன" என்றார்.
அப்போது குறுக்கிட்டு பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு ஏராளமான சலுகைகள், வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படுகின்றன. நாம் வழங்கும் சலுகைகள் மற்றும் வசதிகளை குறித்து அறிந்து கொண்ட பிறகு தான் முதலீட்டாளர்கள் தொழில் தொடங்க முன் வருவார்கள்.
சில நேரத்தில் அவர்கள் எதிர்பார்க்கும் சலுகைகள் கிடைக்கலாம். அல்லது கிடைக்காமல் போகலாம். அதை கூடுதல் சலுகையாக பிற மாநிலங்கள் வழங்க முன் வந்தால் அவர்கள் அங்கு செல்லுவார்கள்.
தமிழகத்திற்கு மட்டும் தான் அனைத்து முதலீடுகளும் செல்கின்றன என மற்ற மாநிலங்கள் கூறுகின்றன. முதலீடுகளை கைப்பற்ற அவர்கள் நம்மோடு போட்டியும் போடுகின்றன. ஆனால் முந்தைய அதிமுக ஆட்சியில் வந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் கூட ஓடி விட்டன" என்றார்.
அதிமுக ஆட்சியில் வந்ததெல்லாம் ஓடிப் போச்சு என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியவுடன் பேரவையில் சிரிப்பலை எழுந்தது.
தொடர்ந்து பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி, கனவு இல்லம் திட்டம் குறித்த தகவல் ஆளுநர் உரையில் இல்லை என்றார்.
இதற்கு பதில் அளித்த முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், "கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் 8 லட்சம் வீடுகள் கட்டப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அதில் 1 லட்சம் வீடுகள் கட்டப்பட்டு விட்டன. இன்னும் 1 லட்சம் வீடுகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன" என்றார்.