முதல்வர் விஜய்யின் அதிரடி அறிவிப்புகள் முதல் திமுக மீதான அட்டாக் வரை - சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் முக்கிய நிகழ்வுகள்
ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதி இடைவெளி இல்லாமல் அதிகப்படியாக சுமார் 10 மணி நேரம் அவை அலுவல்கள் நடைபெற்றன. அன்றைய தினம் காலை 9.30 மணிக்கு துவங்கிய பேரவை இரவு 7.20 மணி வரை நடைபெற்றது.
Published : September 8, 2026 at 9:22 PM IST
-BY எஸ்.சிவக்குமார்
சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இன்றுடன் நிறைவடைந்தது. ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தொடரின் முக்கிய நிகழ்வுகளை இங்கு பார்ப்போம்.
கடந்த ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி துவங்கிய சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர், செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி வரை, அரசு விடுமுறை நாட்கள் தவிர்த்து மொத்தமாக 21 நாள்கள் நடைபெற்றுள்ளது. இதில் பொது நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை மீதான பொது விவாதம் நடைபெற்றது. இதனை தொடர்ந்து அனைத்து துறை சார்ந்த மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் மற்றும் மசோதாக்கள் மீதான வாக்கெடுப்புகளும் நடைபெற்றன. இதில் துறை சார்ந்த அமைச்சர்கள் பதிலுரையை வழங்கினர்.
கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலம் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் பல்வேறு முக்கிய நிகழ்வுகள், முக்கியமான தீர்மானங்கள், 110 விதியின் கீழ் முதலமைச்சர் விஜய்யின் முக்கிய அறிவிப்புகள், சுவாரசியமான நிகழ்வுகள், மக்கள் பிரச்சனைகள் என ஏராளமான நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றன.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை வரலாற்றில் இல்லாத வகையில் ஒருமாத காலம் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் முழுவதுமாக நேரலை செய்யப்பட்டது இதுவே முதல் முறை. இதில் மொத்தம் 56 துறைகளின் மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதமும், துறை சார்ந்த அமைச்சர்களின் பதிலுரையும் அறிவிப்புகளும் இடம்பெற்றன.
முதல்வரின் முக்கிய அறிவிப்புகள்
1. பால் கொள்முதல் விலை உயர்வு
2. சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் இலவச கார், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுக்கு வாகனப் படியாக ரூ.75,000 மற்றும் அலுவலக உதவிக்காக ரூ.25,000
3. முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் ஆண்டு வரம்பு ரூ.5 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.25 லட்சமாக உயர்வு
4. புற்றுநோய் தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சைக்காக ரூ.673.44 கோடி ஒதுக்கீடு.
5. 1,200 கோடியில், நவீன வசதிகளுடன் கூடிய சட்டமன்றம் மற்றும் தலைமைச் செயலகம் அடங்கிய புதிய ஒருங்கிணைந்த நிர்வாக வளாகம் அமைக்கப்படும்
6. 'அன்னபூரணி சூப்பர் 6’ திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுக்கு 3 சிலிண்டர்கள்
7. தமிழ்நாட்டில் சர்வதேச தளத்தில் மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் சிட்டி
8. தமிழ்நாட்டில் உலகத்தரத்தில் ஒலிம்பிக் நகரம்
9. ஒட்டுநர் உரிமம் மற்றும் வாகன பதிவு சான்றிதழ் டிஜிட்டல் முறையில் பதிவிறக்கம்
10. பரந்தூர் விமான நிலையம் அமைக்கும் நடவடிக்கைகள் ரத்து.
11. பெண்கள் இலவச வெற்றி பயணத்திட்டம்
12. 75,000 வரையிலான பயிர்கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி, 1 லட்சத்திற்கும் மேல் பயிர்கடன் பெற்றவர்களுக்கு 75,000 வரை தள்ளுபடி
நிறைவேற்றப்பட்ட முக்கிய அரசினர் தனி தீர்மானங்கள்
1. ஒன்றிய அரசின் சாதிவாரியான கணக்கெடுப்பில் "திறந்தவெளி பதிவு முறையை" முழுமையாக கைவிட வேண்டும் என்று ஒன்றிய அரசை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் அரசினர் தனித் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்
2. சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழை முதன்மை மொழியாக்க கோரிய தனித்தீர்மானம் நிறைவேற்றம்
3. தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் மகளிர் இடஒதுக்கீட்டுக்கான தனித் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்
4. நீட் தேர்வுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து தனித் தீர்மானம்
5. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடலுக்கு முன்னுரிமை தரும் தனித் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்.
6. ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் (TET) இருந்து முழுமையாக விலக்கு அளிக்க மத்திய அரசை வலியுறுத்தும் அரசின் தனி தீர்மானம் பேரவையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.
பேரவையில் நடைபெற்ற சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகள்
1. தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை வரலாற்றில், கடந்த ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதி ஒரே நாளில் இடைவெளி இல்லாமல் அதிகப்படியாக சுமார் 10 மணி நேரம் அவை அலுவல்கள் நடைபெற்றன. அன்றைய தினம் காலை 9.30 மணிக்கு துவங்கிய பேரவை இரவு 7.20 மணி வரை நடைபெற்றது. அன்று சமூக நீதி, பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலம் ஆகிய துறைகளின் மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது.
2. சட்டப்பேரவை வரலாற்றில் தவெக சட்டமன்ற உருப்பினர் சத்யபாமா, முதல் பெண் மாற்றுத் தலைவராக பேரவையை வழிநடத்தினார்.
3. முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், தனது முதன்மை இருக்கையிலிருந்து எழுந்து சென்று பொதுப்பணித்துறை அமைச்சருக்கு அருகில் அமர்ந்து அவையின் விவாதங்களை கவனித்தது உறுப்பினர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
4. நேற்று காவல் துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் பேசிய முதலமைச்சர், திமுகவைக் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
சர்க்காரியா கமிஷன், வீராணம் திட்டம் ஆகியவை குறித்தும், பெண் அரசியல்வாதிகளை தரக்குறைவாகப் பேசுவதற்கு எதிராகவும் தனது காட்டமான கருத்துகளை வெளிப்படுத்தினார்.
இதன் எதிரொலியாக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் பேரவைத் தலைவர் இருக்கையை முற்றுகை மற்றும் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அவையில் அமளி ஏற்பட்டது.
5. தர்ணாவில் ஈடுபட்டு தரையில் அமர்ந்திருந்த திமுக திருவையாறு சட்டமன்ற உறுப்பினர் துரை சந்திரசேகரன் எழுந்து நிற்க சிரமப்பட்டபோது, முதலமைச்சர் விஜய் கை கொடுத்து அவருக்கு உதவினார்.
6. சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கார் வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜோதிமணி கோரிக்கை வைக்க, அதனை உடனடியாக நிறைவேற்றி அனைத்து எம்.எல்.ஏ'க்களுக்கும் கார் வழங்க முதல்வர் உத்தரவு.
7. சட்டபேரவையில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சௌமியா அன்புமணி பேச்சை மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பு பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
8. மானியக்கோரிக்கை விவாதத்தின் இறுதியில் பதில் உரையின்போது அமைச்சர்கள் புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடும் நடைமுறையை மாற்றி அவர்களது முன்னுரையிலேயே புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடும் நடைமுறை இந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் பின்பற்றப்பட்டது
வரலாற்றில் இல்லாத வகையில் பார்வையாளர்கள் அதிகரிப்பு
வரலாற்றில் இல்லாத வகையில், கடந்த 28 நாட்களாக நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரை மொத்தம் 32,055 பேர் பார்வையாளராக நேரில் வந்து பார்த்துள்ளனர். இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய ஆர்வம் ஏற்பட்டு பொதுவாழ்வில் ஈடுபட வேண்டும் என ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளதாகவும், சராசரியாக 20 பள்ளி, கல்லூரிகளில் இருந்து தான் பேரவை நிகழ்வுகளை காண வருவார்கள். ஆனால் இந்த முறை 76 பள்ளி, கல்லூரிகளில் இருந்து மாணவர்கள் வந்துள்ளனர் என்று சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.
சட்டப்பேரவை அலுவல் நேரம்
பேரவை கூடிய மொத்த நாட்கள் 28, பேரவை கூட்டம் நடைபெற்ற மொத்தம் நேரம் 170 மணி நேரம் 6 நிமிடங்கள். நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக பேரவை 6 மணி 4 நிமிடங்கள் நடந்துள்ளது. ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் பதிலுரை மூன்று நாட்கள் நடைபெற்றது.
மானியை கோரிக்கை மீதான விவாதங்கள் நடைபெற்ற நாட்கள் 15. இதில் 165 உறுப்பினர்கள் உரையாற்றி உள்ளனர். உறுப்பினர்கள் உரையாற்றிய நேரம் 63 மணி நேரம் 53 நிமிடங்கள். இதில் ஆளுங்கட்சி உறுப்பினர்கள் 53 பேர் பேசிய நேரம் 13 மணி 28 நிமிடங்கள்.
மானிய கோரிக்கையில் திமுக உறுப்பினர்கள் 38 பேர் 23 மணி நேரம் பேசியுள்ளனர். அதிமுக உறுப்பினர்கள் 37 பேர் பேசிய நேரம் 12 மணி நேரம் 58 நிமிடங்கள். இதர கட்சியினர் 39 பேர் பேசிய நேரம் 13 மணி 52 நிமிடங்கள். வெட்டு தீர்மானங்கள் வரப்பெற்றவை 4,066. அவையில் அதிக அளவு வினாக்களுக்கு விடையளித்த அமைச்சர்கள் பட்டியலில் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா 4 வினாக்களுக்கு விடை அளித்துள்ளார். வினாக்கள் விடைகள் நேரம் நடைபெற்ற நாட்கள் 5.
அவையில் சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவை 45. அதில் உரையாற்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 106. இதற்கடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட மொத்த நேரம் 6 மணி 48 நிமிடங்கள். அவையில் அவ்வப்போதும் 59 முக்கிய பிரச்சினைகள் அவையில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன.
மொத்தம் 8 அரசினர் தனித் தீர்மானங்கள் கொண்டுவரப்பட்டு அவை அனைத்தும் நிறைவேற்றப்பட்டன. விதி எண் 110 இன் கீழ் அமைச்சர்கள் அளித்த அறிக்கைகள் 18. இதில் முதலமைச்சர் அளித்தவை 17.
நேரலை ஒளிபரப்பு - முதல்வர் அறிவுறுத்தல்
'அனைவருக்கும் தகவல் அனைவருக்கும் சமமான பங்கேற்பு' என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையில் பேச முடியாத மற்றும் செவித்திறனில் குறைபாடு உடையவர்கள் சட்டமன்றத்தில் நடைபெறும் நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ளும் வகையிலும், ஜனநாயக விவாதங்களை புரிந்து கொள்ளும் விதத்திலும் சட்டமன்ற நிகழ்வுகளின் நேரலை ஒளிபரப்பானது தகுதி வாய்ந்த சைகை ஒளிபரப்பாளர்களை பயன்படுத்தி அடுத்த கூட்டத்தொடர் முதல் நேரலையாக ஒளிபரப்பு செய்ய முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தினார்.
அவை ஒத்திவைப்பு
பின்னர் பேரவை விதி 25 (1) கீழ், சட்டப்பேரவை மீண்டும் கூடும் நாள் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக சபாநாயகர் அறிவித்தார்.