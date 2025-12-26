ETV Bharat / state

ஜன.20-ல் கூடுகிறது சட்டப் பேரவை: 2026 புத்தாண்டின் முதல் கூட்டம்

தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்து அளிக்கும் உரையை ஆளுநர் முழுமையாக வாசிப்பார் என்று சபாநாயகர் அப்பாவு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சபாநாயகர் அப்பாவு
தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சபாநாயகர் அப்பாவு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 26, 2025 at 12:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி உரையுடன் வரும் ஜனவரி 20 ஆம் தேதி கூடுகிறது என்று சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவித்துள்ளார். தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், இத்தகவலை தெரிவித்துள்ளார்

2025 ஆம் ஆண்டு முடிவடைந்து, 2026 ஆங்கில புத்தாண்டு விரைவில் மலர உள்ளது. ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஜனவரி மாதம் தமிழக சட்டப்பேரவை கூடுவது வழக்கம்.

அதன்படி, 2026-ம் ஆண்டுக்கான முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டம் வரும் ஜனவரி 20-ம் தேதி ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்க உள்ளது என்று சபாநாயகர் அப்பாவு இன்று அறிவித்துள்ளார். அன்றைய தினம் நடைபெறும் அலுவல் ஆய்வு குழுக் கூட்டத்தில் அவையில் எத்தனை நாள்கள் நடத்துவது என்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என்றும் செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறினார்.

ஏற்கெனவே பின்பற்றப்படும் அவை மரபுபடி தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை தொடர்ந்து தமிழக ஆளுநரின் உரை இடம்பெறும். அப்போது தமிழ்நாடு அரசு தயாரிக்கும் உரையை ஆளுநர் முழுமையாக வாசிப்பார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது என்றும் அப்பாவு தெரிவித்தார்.

TAGGED:

2026 NEW YEAR
RN RAVI
தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டம்
சபாநாயகர் அப்பாவு
TN ASSEMBLY BEGIN JAN 20

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.