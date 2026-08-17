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போதைப்பொருள் விவகாரம்| தவெக Vs திமுக - காரசார விவாதம்

போதைப்பொருள் புழக்கம் தான் திமுகவின் தோல்விக்கு முக்கிய காரணம் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா சட்டப் பேரவையில் குற்றம்சாட்டினார்.

சட்டப்பேரவையில் பேசிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
சட்டப்பேரவையில் பேசிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (TN Assembly)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 2:17 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடரில் இன்று போதைப்பொருள் நடமாட்டம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக காரசார விவாதம் நடைபெற்றது.

தவெக அரசு பொறுப்பேற்று இன்றுடன் 100 நாள் நிறைவடைந்த நிலையில், அதற்கு முதலமைச்சருக்கும், அமைச்சர்களுக்கும் வாழ்த்து சொல்லி சபாநாயகர் பேசினார். அதனையடுத்து, கோவை மாணவர் அமுதன் கொலை, கர்நாடகாவில் மூன்று தமிழர்கள் கொலை, திருவொற்றியூரில் மாணவர் தனுஷ் கொலை, தேனி மாவட்டம் மேகமலை விவகாரம், சென்னையில் 400% சொத்து வரி உயர்வு, மின் கட்டண விவகாரம் உள்ளிட்ட ஐந்து விவகாரம் குறித்து திமுக சார்பாக கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது.

இந்த கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தின் மீது உரையாற்றிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், கோவை மாணவர் அமுதன் கொலை கோஷ்டி மோதல் இல்லை. அது ஒரு படுகொலை சம்பவம் என்றார். மேலும், போதை கும்பல் குறித்து காவல் துறையினருக்கு அமுதன் தகவல் அளித்ததாகவும், ஆனால் காவல் துறையினர் அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்காமல், குற்றவாளிகளிடமே அது குறித்து தெரிவித்ததால் தான் இந்த கொலை அரங்கேறியுள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார்.

மேலும், போதைப்பொருள் கும்பல் குறித்து காவல் துறையினரிடம் அமுதன் தகவல் கொடுத்ததால் தான் அமுதன் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் என அவரது பெற்றோர் நம்புகிறார்கள் எனக் கூறினார்.

இது மட்டுமின்றி, சென்னை திருவெற்றியூரிலும் போதைப்பொருள் பழக்கத்திற்கு எதிராக தட்டிக்கெட்ட தனுஷ் குமார் என்ற பள்ளி மாணவர் அடுத்துக் கொலை செய்யப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.

போதைப்பொருள் தடுப்பு படையை உருவாக்கி இருக்கிறோம் என சொல்லி பல கோடி ரூபாய்க்கு இந்த அரசு விளம்பரம் செய்த நிலையில், களத்தில் வேறு மாதிரி உள்ளது என சாடிய உதயநிதி ஸ்டாலின், பள்ளி கல்லூரிகளில், வன்முறைக்கு எதிராகவும் ஒழுக்கத்தை வளர்த்தெடுக்கவும் கவுன்சிலிங் வகுப்புகள் நடத்த வேண்டும். போதைக்கு எதிராக தொடர் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். முக்கியமாக, சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையை கட்டுக்குள் கொண்டு வர இந்த அரசு தகுந்த நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.

உதயநிதி ஸ்டாலினின் பேச்சுக்கு விளக்கமளித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார், கோவை அமுதன் கொலை என்பது இரு குழுக்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட பழிவாங்கும் நோக்கம் காரணத்தினால் நடைபெற்றது. இது தொடர்புடைய 17 பேர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற காவலின் உள்ளனர். மேலும், இந்த வழக்கில் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாக புகாரிலோ அல்லது காவல்துறையினரின் விசாரணையில் அறியப்படவில்லை என திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.

ஜாஃபர் சாதிக் குறித்து பேசிய அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

அதனுடன், முந்தைய ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டில் போதை பழக்கம் அதிகம் இருந்ததாக குற்றம்சாட்டிய அவர், போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கில் கைதான ஜாஃபர் சாதிக், அப்போது முதல்வர் குடும்பத்தினர் மற்றும் அமைச்சர்களுடன் எவ்வளவு தொடர்பில் இருந்தார் என்று நம் அனைவருக்கும் தெரியும் என விமர்சித்தார்.

இதற்கு பதிலளித்த உதயநிதி ஸ்டாலின், ”ஜாஃபர் சாதிக் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்தவுடனே அவர் கைது செய்யப்பட்டு, கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். ஆனால், இந்த ஆட்சியில் என்ன நடைபெறுகிறது என்று அனைவருக்கும் தெரியும்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஒரு அமைச்சரே ஐபிஎல் மேட்சில் பவுடர் மாத்திரையை நுணுக்கினேன் என கதை விட்டார். இதுகுறித்து காவல்துறை எதும் விசாரணை நடத்தியதா? ஏதும் நடவடிக்கை எடுத்தீர்களா?” என கேள்வி எழுப்பினார்.

அதற்கு விளக்கமளித்த அமைச்சர் சரத்குமார், “ அந்த விவகாரம் குறித்து ஏற்கனவே விளக்கம் அளித்துள்ளேன். அந்த சமயத்தில் திமுக தான் ஆட்சியில் இருந்தது. அப்போது அந்த ஸ்டேடியத்தில் போதைப் பொருள் விற்பனையாது என ஒத்துக்கொள்கிறீர்களா? ஆதாரம் இல்லாமல் பேசக்கூடாது” என கூறினார்.

இதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், “எங்களது ஆட்சியில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன. ஏன் உங்களுடைய ஆட்சியில் நடவடிக்கை எடுப்பது இல்லை? அமைச்சர் சரத்குமாரின் வீடியோவை உலகமே பார்த்தது.

கடந்த ஐந்து ஆண்டு கால திமுக ஆட்சியில் போதைப்பொருள் தடுப்பு தொடர்பாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. பல்வேறு இடங்களில் போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. தற்போது சென்னை கமிஷனர் ஆக இருக்கும் அமல்ராஜ் கேட்டாலே கடந்த ஆட்சியில் எவ்வளவு போதைப் பொருட்களை ஒழித்தோம் என சொல்லுவார்” என்றார்.

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இந்த காரசார விவாதத்திற்கு இடையே பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, “எங்களது நோக்கம் ஒருவரை ஒருவர் குற்றச்சாட்டுவது அல்ல. தற்போதைய ஆட்சியில் 264 கோடி ரூபாய் போதைப்பொருள் விழிப்புணர்வுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு எத்தனை கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி போதைப்பொருள் விழிப்புணர்வு முன்னெடுப்பை மேற்கொண்டீர்கள்?” எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.

அதனையடுத்து பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், “போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்தியவர்கள் எத்தனை பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்? எவ்வளவு போதைப் பொருள் ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது? என்பது தொடர்பான விவரம் அரசு செய்திக்குறிப்பில் உள்ளது.

கடந்த ஆட்சியில் போதைப் பொருட்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால், தற்போதைய முதல்வர் எதற்காக கடந்த காலங்களில் போதைக்கு எதிராக சிறப்பாக செயல்படுத்திய காவலர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கினார்?” என எதிர் கேள்வி எழுப்பினார்.

இந்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் விக்னேஷ், “சிறப்பாக பணியாற்றிய காவலர்களுக்கு விருது கொடுப்பது வழக்கம். அம்மா அவர்களது ஆட்சி காலத்திலிருந்து இது நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த ஆட்சியில் போதைக்கு எதிராக எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை” என்றார்.

உடனே இதற்கு பதில் அளித்த உதயநிதி ஸ்டாலின், “இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தது திமுக தான். தவறான தகவலை பேரவையில் பதிவு செய்ய வேண்டாம். தெரிந்து கொண்டு பேசுங்கள்” என அறிவுறுத்தினார்.

இதனையடுத்து பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, போதைப்பொருள் புழக்கம் தான் திமுகவின் தோல்விக்கு மிகப் பெரிய காரணம் என குற்றம்சாட்டினார்.

திமுக வெளிநடப்பு

இந்த சூழலில், திமுக எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு அரசின் சார்பாக உரிய பதில் இல்லை என கூறி, அரசை கண்டித்து திமுக வெளிநடப்பு செய்தது.

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TN ASSEMBLY 2026
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உதயநிதி ஸ்டாலின்
போதைப்பொருள் விவகாரம்
DRUG PREVENTION DEBATE IN ASSEMBLY

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