சட்டப் பேரவையில் அண்ணாவை மேற்கோள்காட்டி பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர்

தமிழ்நாட்டில் 17வது சட்டப்பேரவையின் சபாநாயகராக ஜே.சி.டி. பிரபாகர் மற்றும் துணை சபாநாயகராக எம்.ரவிசங்கர் ஆகியோர் ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

பேரவைத் தலைவர் இருக்கையில் ஜே.சி.டி. பிரபாகரை அமர வைத்த அவை முன்னவர் செங்கோட்டையன் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின். அருகில் முதலமைச்சர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 12, 2026 at 5:16 PM IST

சென்னை: புதிய சபாநாயகராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜே.சி.டி. பிரபாகர், சட்டப் பேரவையில் பல தசாப்தங்களுக்குப் பிறகு பேரறிஞர் அண்ணாவை மேற்கோள் காட்டி பேசினார்.

தமிழ்நாட்டில் 17-வது சட்டப் பேரவைக்கு புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகரை அவை முன்னவர் செங்கோட்டையன் மற்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகிய இருவரும் கரம் பிடித்து அழைத்து சென்று இருக்கையில் அமர வைத்தனர்.

இதனையடுத்து, முதலமைச்சர் விஜய் உட்பட அனைத்து கட்சிகளின் சார்பாக சட்டமன்றக் குழு தலைவர்கள், சபாநாயகருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து உரையாற்றினர்.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, எஸ்.பி. வேலுமணி, காங்கிரஸ் சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் ராஜேஷ் குமார், அமமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் காமராஜ், சிபிஎம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் செல்லச்சுவாமி, விசிக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வன்னி அரசு, பாமக சட்டமன்றக் குழு தலைவர் சவுமியா அன்புமணி, தேமுதிக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்தி பேசினர்.

இதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்த்தாயை வணங்கி பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், “ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் வெற்றி பெற செய்த முதலமைச்சருக்கும், தொகுதி மக்களுக்கும் நன்றி. முதல் முறை் நான் வெற்றி பெற்று சட்டப்பேரவையில் வந்த போது முதல் நாள் பள்ளிக்கு வருவது போல் வந்தேன். என்னை ஆளாக்கி வளர்த்தவர் எம்ஜிஆர். அவர் என்னிடம் உங்களை அனைவரும் நல்ல முறையில் சொல்கிறார்களே?எப்படி? என கேட்டார். அதற்கு அவரிடம் உங்கள் பெயர் கெட்டு விடக்கூடாது என பணியாற்றியதாக கூறினேன். எனக்கு மகள் இருந்திருந்தால் பிரபாகருக்கே கொடுத்திருப்பேன் என எம்ஜிஆர் கூறினார்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “சாதி மதம் அற்ற சமூகத்தை உருவாக்க இவர் தான் வருவார்கள் என மக்கள் நினைத்தனர். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவின் மறைவிற்கு பின்னர் ஒரு சரியான தலைவர் கிடைக்க மாட்டாரா? என என் மனம் ஏங்கி தவித்தது. மீண்டும் ஒரு எம்ஜிஆர் கிடைக்க மாட்டாரா? என ஏங்கினேன். அந்த ஏங்கத்திற்கு கிடைத்தவர் தான் நம்முடைய முதலமைச்சர் விஜய். வாழும் எம்ஜிஆராக முதல்வர் விஜய் உள்ளார். மக்களோடு மக்களாக செயல்பட்டவர்,

போட்டியிட்ட முதல் தேர்தலிலே வெற்றி பெற்றவர் எம்ஜிஆர். அதே போல் முதல் தேர்தலிலேயே முதலமைச்சர் விஜய் வெற்றி பெற்றுள்ளார். இன்று முதலமைச்சர் பெரிய கவுரத்தை எனக்கு வழங்கியுள்ளார்கள், கண்ணீர் வருகிறது. முதல்வருக்கும் அனைத்து கட்சியினருக்கும் நன்றி“ என்றார்.

சட்டப் பேரவையில் ஒலித்த அண்ணா பெயர்

தொடர்ந்து பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், “லட்சியம் வெற்றி பெற வேண்டுமானால் அதற்கான நியாயத்தை விளக்கி விட்டால் மட்டும் போதாது. அந்த லட்சியத்திற்கு பலத்தையும் சேர்க்க வேண்டும். ஏனெனில் எவ்வளவு நியாயமான லட்சியமும் பலத்துடன் கூடியிருந்தால் ஒழிய வெற்றி பெற முடியாது என்று பேரறிஞர் அண்ணா ஒருமுறை சொன்னார்“ என்று குறிப்பிட்டார்.

இது மட்டுமல்லாமல், “எதிர்க் கட்சியினரின் கருத்துக்களையும் மதித்து, ஜனநாயக மாண்புகளைக் காப்பாற்றிய பேரறிஞர் அண்ணாவின் வழியில் இந்த அவையை நடத்துவேன்.

சட்டப் பேரவையில் அண்ணா கடைபிடித்த ஆழமான விவாதங்கள் மற்றும் கண்ணியமான அணுகுமுறையை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் முன்மாதிரியாகக் கொள்ள வேண்டும்.

அண்ணாவின் தாரக மந்திரமான "கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு" ஆகிய மூன்று நெறிகளையும் அவையின் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலும் நிலைநாட்டுவேன்.

தமிழ்நாட்டின் நாடாளுமன்ற ஜனநாயக வரலாற்றில் அண்ணா ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாகத் திகழ்ந்தவர். அந்த பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதே எனது முதன்மை நோக்கம்.

நான் எந்த கட்சிகளுக்கும் சார்பில்லாமல் செயல்படுவேன். அனைவருக்கும் பேச உரிய நேரம் வழங்குவேன். தனிப்பட்ட விமர்சனங்களைை தவிர்ப்போம். அனைவருக்கு முன்மாதிரியான சபாநாயகராக இருப்பதே என்னுடைய விருப்பம்” என பேசினார்.

முன்னதாக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் பேசுகையில், அண்ணா வளர்த்தெடுத்த இந்தச் சட்டமன்ற மரபுகளை பாதுகாப்பதில் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்படுவார் என்று புகழாரம் சூட்டினார்.

