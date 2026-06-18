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அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர்க்கு பின் சரித்திர புரட்சி ஏற்படுத்தியவர் முதல்வர் விஜய் - கூட்டத்தொடரில் ஆளுநர் புகழாரம்

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கியது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 11:42 AM IST

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சென்னை: அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர்க்கு பின், முதலமைச்சர் விஜய் மாபெரும் சரித்திரப் புரட்சியை தன்னந்தனியாக ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் என ஆளுநர் அர்லேக்கர் தனது உரையில் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசின் முதல் சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கியது. இக்கூட்டத்தொடரில் கலந்துகொள்ள வருகை தந்த ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகருக்கு காவல்துறை மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து, சட்டப்பேர்வையில் கூட்டத்தொடர் முதலில் தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டு தொடங்கியது. அதன் பின்னர் தேசிய கீதம் பாடப்பட்டது. பின்னர் பேரவையில் உரையாற்றிய ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், ”தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக, சாதி, மதம், மொழி, இனம் மற்றும் பண பலத்தினை கடந்த வெற்றியை பெற்றுள்ளதாகவும், அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர்க்கு பின்னர், முதலமைச்சர் விஜய் மாபெரும் சரித்திரப் புரட்சியை தன்னந்தனியாக ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்” என தெரிவித்தார்.

ஆளுநரின் உரையில், “அண்ணா சொன்ன ’மக்களே நாட்டின் உண்மையான எஜமானர்கள்’ என்பதை குறிப்பிட்டு, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்தார்.

"சமத்துவம், சுதந்திரம் மற்றும் சகோதரத்துவம் ஆகிய மூன்றும் ஒன்றிணைந்ததே உண்மையான ஜனநாயகம்" என்றார் அண்ணல் அம்பேத்கர்.

அத்தகைய ஜனநாயகம் மலர வேண்டுமென்றால், பகுத்தறிவுப் பகலவன் தந்தை பெரியார், பெருந்தலைவர் காமராசர், சட்ட மேதை அண்ணல் அம்பேத்கர், வீரமங்கை ராணி வேலு நாச்சியார், மக்கள் சேவகர் அஞ்சலை அம்மாள் ஆகியோரை கொள்கைத் தலைவர்களாகக் கொண்டுள்ள, சாதி, மதம், மொழி, இனம், பணம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செயல்படும் தவெக தலைவர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜயால் முடியும் என்று நம்பிக்கை வைத்து, தவெக அரசினை ஆட்சி அதிகாரத்தில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அமர்த்தியுள்ளார்கள்.

இந்திய நாடு சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு, தமிழ்நாட்டின் அரசியலில் 1967 ஆம் ஆண்டு பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும், 1977 ஆம் ஆண்டு புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். அவர்களும் மாபெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தினார்கள். அந்த வரிசையில், 2026 ஆம் ஆண்டில் மாபெரும் சரித்திரப் புரட்சியை தன்னந்தனியாக ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்.

மாநில உரிமை, பெண்கள் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு, சமூகநீதி, சம வாய்ப்பு, மாற்றுத்திறனாளிகள், விவசாயிகள், மீனவர்கள், நெசவாளர்கள், தொழிலாளர்கள், திருநர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் ஆகியோரின் நலன், கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் சுகாதாரம், உரிய பிரதிநிதித்துவம் அனைவரையும் கொள்கையை உள்ளடக்கிய ஆட்சி என்ற அடிப்படையாகக் கொண்டு, சட்டங்களை இயற்றும் அரசாக, திட்டங்களை தீட்டும் அரசாக, ஏழரைக் கோடி தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கான அரசாக இந்த அரசு விளங்கும்.

கூட்டணி ஆட்சி தத்துவத்தின் இலக்கணமாகத் திகழும் இந்த அரசு, கடந்த எழுபத்து நான்கு ஆண்டுகால தமிழ்நாட்டின் அரசியல் வரலாற்றில் கண்டிராத, ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு என்பதை செய்து காட்டியுள்ளது.

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பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மத்திய அரசிடம் முதலமைச்சர் விஜய் கோரிக்கை மனு அளித்தார். அதனை பரிசீலித்து தமிழ்நாட்டிற்கு தேவையான உதவிகளை மத்திய அரசு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டிற்கான நிதியை மத்திய அரசிடம் இருந்து பெறுவது உறுதி செய்யப்படும்.

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் கடன் இருமடங்கு அதிகரித்துள்ளது. ஒவ்வொரு குடிமகனின் தலையில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேல் கடன் சுமை இருக்கிறது. மாநிலத்தில் நிதி நிலைமை மோசமாக உள்ளது” என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து உரையாற்றிய அவர், “தமிழ்நாட்டில் இருமொழிக் கொள்கையை தொடர்ந்து கடைபிடிக்கும். தேசியக் கல்விக் கொள்கையை இந்த அரசு எதிர்க்கும், கல்விக்கான நிதியை மத்திய அரசு விடுவிக்க வலியுறுத்தியும், கல்வி மாநில பட்டிலுக்கு மாற்ற தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், உதவிப் பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப போர்க்கால நடவடிக்கையை இந்த அரசு மேற்கொள்ளப்படும்” என குறிப்பிட்டார்.

மேலும், கர்நாடகா அரசு மேகதாது அணை கட்டுவது தடுத்து நிறுத்தவும், தமிழ்நாட்டிற்கு தேவையான நீரை கொண்டுவரவும் இந்த அரசு சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. முல்லை பெரியாறு அணை விவகாரத்தில் கேரளா அரசு அணை கட்டும் முயற்சி தடுக்கவும், முல்லைப் பெரியாறு அணைப் பகுதியில் பழுதுபார்க்கும் பணிகளை மேற்கொள்ளவும், அணையின் நீர்மட்டத்தினை உயர்த்தவும் உறுதியான நடவடிக்கைகளை இந்த அரசு எடுக்கும்” என தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடருக்கு திமுக எம்எல்ஏக்கள், "வாயைத் திறங்க CM" என்ற வாசகம் அடங்கிய பேட்ஜ் அணிந்து வருகை தந்தனர். மேலும், தவெக அரசை கேள்விக்கேட்கும் வகையில் பதாகைகளை ஏந்தியபடி கோஷங்கள் எழுப்பினர்.

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TN ASSEMBLY 2026
GOVERNOR RAJENDRA VISHWANATH
முதலமைச்சர் விஜய்
ஆளுநர் உரை
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