ETV Bharat / state

அஞ்சலையம்மாள், வெற்றி விவசாயி, நம்மாழ்வார் விருதுகள் - வேளாண் பட்ஜெட்டில் வெளியான சூப்பர் அறிவிப்பு

நெல், சிறுதானியங்கள், பயறு வகைகள், எண்ணெய்வித்துகள், பருத்தி உள்ளிட்ட ஒன்பது பயிர்களில் அதிக மகசூல் பெறும் விவசாயிகளுக்கு, மாவட்ட அளவில் “வெற்றி விவசாயி விருது” வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை 2026: விவசாயிகளுக்கான விருதுகள் அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை 2026: விவசாயிகளுக்கான விருதுகள் அறிவிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 11:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

­­­­­­சென்னை: விவசாயிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில், மக்கள் சேவகர் அஞ்சலையம்மாள் விருது, வெற்றி விவசாயி விருது மற்றும் நம்மாழ்வார் விருது ஆகிய மூன்று விருதுகள் வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் 2026-27 நிதியாண்டிற்கான வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கை சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. வேளாண்த்துறை அமைச்சர் ர. வினோத், வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார். இந்த நிதியாண்டில் வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நல்வாழ்விற்கு பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளும், புதிய திட்டங்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மண்ணின் வனத்தை பாதுகாகக் தமிழ்நாடு மண்வளப் பாதுகாப்பு இயக்கம், ஏஐ அடிப்படையிலான உழவர் செயலி, பயிறு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய்வித்துப் பயிர்களின் தன்னிறைவக்கான இயக்கம், தமிழ்நாடு சிறுதானிய இயக்கம், தமிழ்நாடு குறுதானிய இயக்கம், மாக்காச்சோன உற்பத்தி மேம்பாட்டுத் திட்டம், வேளாண் காடுகள் திட்டம், அண்ணல் அம்பேத்கர் வேளாண் உதவித்திட்டம், விதைக்கரும்பு மானியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.

இதில் மிக குறிப்பாக விவசாயிகளை ஊக்குவிக்கும் வகையில் மக்கள் சேவகர் அஞ்சலையம்மாள், வெற்றி விவசாயி, நம்மாழ்வார் ஆகிய 3 முக்கிய விருதுகள் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மக்கள் சேவகர் அஞ்சலையம்மாள் விருது

2026-27ஆம் ஆண்டில் சிறு, குறு விவசாயிகளை ஊக்குவிக்க, “மக்கள் சேவகர் அஞ்சலையம்மாள்” பெயரில் மாநில அளவிலான பயிர் விளைச்சல் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு சிறுதானியங்கள், பயறு வகைகள், எண்ணெய்வித்துகள் உள்ளிட்ட 10 பயிர்களில் அதிக மகசூல் பெறும் முதல் 3 விவசாயிகளுக்கு முறையே ரூ. 2,50,000, ரூ. 1,50,000, ரூ. 1,00,000 என வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் கீழ் மொத்தம் 30 விவசாயிகளுக்குப் பரிசுகள் வழங்க ரூ. 50 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெற்றி விவசாயி விருது

அடுத்தப்படியாக, நெல், சிறுதானியங்கள், பயறு வகைகள், எண்ணெய்வித்துகள், பருத்தி உள்ளிட்ட ஒன்பது பயிர்களில் இரண்டு ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிட்டு, அதிக மகசூல் பெறும் விவசாயிகளுக்கு, மாவட்ட அளவில் “வெற்றி விவசாயி விருது” வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கை 2026 - முழு விவரம்

இத்திட்டத்தின் கீழ் முதல் பரிசாக ரூ. 50,000, இரண்டாம் பரிசாக ரூ. 25,000 என 90 பரிசுகள் வழங்க ரூ. 67 லட்சத்து 50 ஆயிரம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அமைச்சர் வினோத் தெரிவித்துள்ளார்.

நம்மாழ்வார் விருது

உயிர்ம வேளாண்மையினைத் தமிழ்நாட்டில் பரவலாக்குவதன் ஒரு பகுதியாக, 2026-27 ஆம் ஆண்டில் உயிர்ம வேளாண் முறையில் சாகுபடி மேற்கொள்ளும் விவசாயிகளைச் சிறப்பிக்கும் வகையில், சிறந்த உயிர்ம விவசாயிக்கான ‘நம்மாழ்வார் விருது’ 5 விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் என அமைச்சர் வினோத் அறிவித்துள்ளார்.

இதனுடன் பாராட்டுப் பத்திரம் மற்றும் தலா ரூ. 2 லட்சம் ரொக்கமும் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான வேளாண் பட்ஜெட்டில் ரூ. 11 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படவுள்ளது.

TAGGED:

TAMIL NADU AGRI BUDGET 2026
MAKKAL SEVAGAR ANJALAI AMMAL AWARD
VETRI VIVASAYI AWARD
நம்மாழ்வார் விருது
TN AGRI BUDGET 2026 FARMER AWARDS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.