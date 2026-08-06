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வீட்டுத்தோட்டம் அமைக்கவும், ட்ரோன்களை பறக்கவிடவும் பெண்களுக்கென சூப்பர் ‘வெற்றி’ திட்டங்கள்

பெண்களுக்கான சிறப்பு திட்டங்களாக வெற்றி இல்லத்தரசி வீட்டுத் தோட்டம் மற்றும் வெற்றி வான்மகள் திட்டம் ஆகியவை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழ்நாடு வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை 2026: பெண்களுக்கான அறிவிப்புகள்
தமிழ்நாடு வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை 2026: பெண்களுக்கான அறிவிப்புகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 1:31 PM IST

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சென்னை: 100 மகளிர் உள்பட 500 நபர்களுக்கு மாநில அரசு செலவில் ட்ரோன் இயக்குபவர் பயிற்சி மற்றும் இயக்குபவர் உரிமம் வழங்கப்படும் என வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் 2026-27 நிதியாண்டிற்கான வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கையை வேளாண்த்துறை அமைச்சர் வினோத் இன்று (ஆகஸ்ட் 6) சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்தார். இந்த நிதியாண்டில் வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நல்வாழ்விற்கு பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளும், புதிய திட்டங்களும் வெளியாகியுள்ளன.

மண்ணின் வனத்தை பாதுகாக்க தமிழ்நாடு மண்வளப் பாதுகாப்பு இயக்கம், ஏஐ அடிப்படையிலான உழவர் செயலி, தமிழ்நாடு சிறுதானிய இயக்கம், மாக்காச்சோன உற்பத்தி மேம்பாட்டுத் திட்டம், வேளாண் காடுகள் திட்டம், அண்ணல் அம்பேத்கர் வேளாண் உதவித்திட்டம், பனை பாதுகாப்பு இயக்கம், கரும்பு சாகுபடி மேம்பாட்டுத் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.

அந்த வகையில், பெண்களுக்கான சிறப்பு திட்டங்களாக வெற்றி இல்லத்தரசி வீட்டுத் தோட்டம் மற்றும் வெற்றி வான்மகள் திட்டம் ஆகியவை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

வெற்றி இல்லத்தரசி வீட்டுத்தோட்டம்

இல்லத்தரசிகள் வீட்டின் மாடிகளில் சிறிய அளவில் மாடித்தோட்டம் அமைப்பதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் “வெற்றி இல்லத்தரசி வீட்டுத்தோட்டம்” என்ற திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வீட்டுத்தோட்டங்களில் பழங்கள், காய்கறிகள் உற்பத்தி செய்யப்படுவதால், ஊட்டச்சத்து மிகுந்த காய்கறிகள் வீட்டின் பயன்பாட்டிற்கு கிடைப்பதுடன், சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவது குறைகிறது என பட்ஜெட்டில் உரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, வீட்டுத்தோட்டங்களில் இரசாயன உரங்களைப் பயன்படுத்தாமல் இயற்கை உரங்களைப் பயன்படுத்தி நச்சுத்தன்மையற்ற பழங்களும், காய்கறிகளும் உற்பத்தி செய்யப்படுவதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.

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இத்திட்டத்தின் கீழ் நகரபுரங்களில் அமைந்துள்ள அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளிலும், கிராமப்புரங்களில் வீட்டை சுற்றியுள்ள நிலப் பகுதிகளிலும் செடி வளர்ப்புப் பைகளுடன் கூடிய தொகுப்புகள், செங்குத்துத் தோட்டம் மற்றும் நீரியல் தோட்டம் ஆகிய அமைப்புகளில் காய்கறிகள், பழங்கள், மூலிகை செடிகள் போன்றவற்றை வளர்க்க ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.

இதற்கான அரசின் மூலம் மாடித்தோட்டம் அமைக்க இடுபொருள் தொகுப்புகள், காய்க்றி விதைத் தொகுப்புகள், பழச்செடி தொகுப்புகள், நீரியல் தோட்டம், செங்குத்துத் தோட்டம், நிழல்வலைக் குடில்கள் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தை இந்த நிதியாண்டில் செயல்படுத்த ரூ. 10 கோடி நிதி ஓதுக்கீடு செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வெற்றி வான்மகள் திட்டம்

விவசாயம், கட்டுமானம், சரக்குப் போக்குவரத்து, கண்காணிப்பு, பேரிடர் மேலாண்மை ஆகிய துறைகளில் ட்ரோன் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும், இதன் மூலம் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகியுள்ளன.

குறிப்பாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை 2026 ஆம் ஆண்டினை சர்வதேச பெண் விவசாயிகள் ஆண்டாக அறிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில், பெண்களை ட்ரோன் இயக்குபவர்களாக மாற்றுவதன் வாயிலாக வேளாண்மையில் உரம், பூச்சிக்கொல்லி தெளித்தல், பயிர்க் கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட பணிகள் எளிதாக்கப்படுவதுடன், பெண்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உருவாகும். மேலும், வேளாண் பணிகளில் ஆள்பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்ள வாய்ப்பாகவும் அமையும் என அமைச்சர் வினோத் பட்ஜெட் உரையில் தெரிவித்தார்.

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அதனடிப்படையில் தகுதியுள்ள 100 மகளிர் உள்பட 500 நபர்களுக்கு மாநில அரசு செலவில் ட்ரோன் இயக்குபவர் பயிற்சி மற்றும் இயக்குபவர் உரிமம் தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தின் தொலைநிலை விமானப் பயிற்சி நிறுவனத்தின் வாயிலாக வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான ரூ. 1 கோடியே 50 லட்சம் செலவாகும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. தொடர்ச்சியாக, இப்பயிற்சியை பெற்ற மகளிர் சொந்தமாக ட்ரோன்கள் வாங்க உதவும் வகையில், 50 மகளிருக்கு ட்ரோன்கள் 50 சதவீத மானியத்தில் வழங்கப்படும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ரூ. 2 கோடியே 50 லட்சம் நிதி ஒதுக்கப்படவுள்ளது.

TAGGED:

TN AGRICULTURE BUDGET 2026
WOMEN SCHEMES IN TN AGRI BUDGET
வெற்றி இல்லத்தரசி வீட்டுத் தோட்டம்
VETRI VAANMAGAL SCHEME FOR DRONE
TN AGRI BUDGET 2026 WOMEN SCHEMES

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