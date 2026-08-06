நம்மாழ்வார் பெயரில் புதிய உயிர்ம வேளாண்மைப் பட்டயப் படிப்புக் கல்லூரி - வேளாண் பட்ஜெட்டில் வெளியான அசத்தல் அறிவிப்பு
நீலகிரி மாவட்டத்தில் தற்போது செயல்பட்டு வரும் தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம், ரூ.10 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய வேளாண் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மையமாகத் தரம் உயர்த்தப்படும் என வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 6, 2026 at 4:26 PM IST
சென்னை: தஞ்சை மாவட்டம் சாக்கோட்டையில் இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மாழ்வார் பெயரில் புதிய உயிர்ம வேளாண்மைப் பட்டயப் படிப்புக் கல்லூரி அமைக்கப்படும் என வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையில் அமைச்சர் வினோத் அறிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டின் 2026-27 நிதியாண்டிற்கான வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையை வேளாண்த்துறை அமைச்சர் வினோத் இன்று (ஆகஸ்ட் 6) சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்தார். இந்த நிதியாண்டில் வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நல்வாழ்விற்கு பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளும், புதிய திட்டங்களும் வெளியாகியுள்ளன.
குறிப்பாக வேளாண் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சியை மேம்படுத்தும் வகையில் முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.
நம்மாழ்வார் பெயரில் பட்டயப் படிப்புக் கல்லூரி
தமிழ்நாட்டை இயற்கை வேளாண்மையில் முன்னணி மாநிலமாக மாற்றும் நோக்குடன் தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகிலுள்ள சாக்கோட்டையில், இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி ”நம்மாழ்வார்” பெயரில் ஒரு புதிய “உயிர்ம வேளாண்மைப் பட்டயப்படிப்புக் கல்லூரி” அமைக்க ரூ. 15 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் முதற்கட்டமாக 2026-27 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 5 கோடி மாநில நிதி வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இக்கல்லூரிகளில் மாணவர்களுக்கு செயல்வழிக் கற்றல் கற்பிக்கப்படுவதுடன் வேலைவாய்ப்புகள் குறித்து உரிய வழிகாட்டுதல்களும் வழங்கப்படும் என நிதிநிலை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உதகையில் வேளாண் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மையம்
நீலகிரி மாவட்டத்தில் பயிரிடப்படும் தேயிலை, மலைத்தோட்டக் காய்கறிகள், நறுமணப்பயிர்கள், மலர்கள் ஆகியவற்றை தரமான முறையில் விளைவித்து, அவற்றை சரியான முறையில் சந்தைப்படுத்துவதில் இடர்பாடுகள் இருப்பதாக தமது பட்ஜெட் உரையில் அமைச்சர் வினோத் தெரிவித்தார்.
ஆகவே, நீலகிரி மாவட்ட விவசாயிகளை ஊக்குவிக்கவும், அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தவும் நஞ்சில்லா வேளாண் முறைகளைப் பரவலாக்கவும், விளைபொருட்களுக்கு உகந்த சந்தை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தரவும் அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
இதற்கான முதற்கட்ட நடவடிக்கையாக நீலகிரி மாவட்டத்தில் தற்போது செயல்பட்டு வரும் தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையம், ரூ.10 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய வேளாண் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மையமாகத் தரம் உயர்த்தப்படும் என அறிவித்துள்ளார். இதற்கான ரூ. 5 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தோட்டக்கலைப் பயிர்களுக்கான தொழில்நுட்ப மையங்கள்
தமிழ்நாட்டில் பயிரிடப்படும் ஏற்றுமதிக்கு உகந்த பயிர்களான மா, மஞ்சள், மிளகாய் முதலியவற்றில் நஞ்சற்ற சாகுபடி குறித்து விசாயிகளிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும், இதனை சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளை உலகளாவிய ஏற்றுமதி சந்தையுடன் நேரடியாக இணைப்பதற்காகவும், பயிர் வாரியாக ஏற்றுமதிக்கான நவீன தொழில்நுட்ப மையங்கள் நிறுவப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மையங்களின் வாயிலாக விவசாயிகளுக்குத் தேவையான உயர்தரப் பயிற்சிகள், முறையான ஆதரவுகள் வழிகாட்டுதல்கள், விரிவான தொழில்நுட்ப வசதி ஆகியவை வழங்கப்படும்.
இதன்படி, மா தொழில்நுட்ப மையம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பையூரிலும், மிளகாய் தொழில்நுட்ப மையம் இராமநாதபுரம் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியிலும், மஞ்சள் தொழில் நுட்ப மையம் ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகரிலும் புதிதாக நிறுவப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மையங்களை அமைப்பதற்கெனத் தலா ஒரு கோடியே 50 இலட்சம் ரூபாய் வீதம், மொத்தம் ரூ. 6 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
இத்திட்டத்தின் முதற்கட்டமாக, 1,000 விவசாயிகள் கண்டறியப்பட்டு, அவர்கள் சர்வதேச ஏற்றுமதி சந்தையுடன் நேரடியாக இணைக்கப்படுவார்கள்.
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மாணவ - மாணவியருக்கு விடுதி வசதி
கோயம்புத்தூர் வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் உள்ள மாணவர் விடுதிகளை விரிவாக்கம் செய்ய ரூ. 10 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதே போன்று, மாணவர்களின் களப்பயணங்களுக்கு உதவும் வகையில் 6 புதிய பேருந்துகள் வாங்க ரூ. 1 கோடியே 50 லட்சம் ஒதுக்கீடு செய்ய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
கோழிக்கழிவிலிருந்து உரம்
பெருவாரியான விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று நாமக்கல், சேலம், கரூர் மற்றும் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களில் சேரும் கோழிக் கழிவுகளை உலர்த்தி, பொடியாக்கி, உர உருண்டைகளாகத் தயாரிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இதனை பயன்படுத்தி மண் வளத்தை மேம்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த ஆராய்ச்சி மற்றும் செயல்விளக்கங்கள் சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள சந்தியூர் வேளாண்மை அறிவியல் நிலையம் வாயிலாக மேற்கொள்ளப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக ரூ. 1 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.