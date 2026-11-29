ஓம் படம் பார்க்க முதியோர் இல்ல முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளை தியேட்டருக்கு அழைத்துச் சென்ற தனுஷ் ரசிகர்கள்
வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக சினிமா பார்க்க வந்திருக்கிறோம்! முதியோர் இல்ல முதியவர்களின் மனதை நெகிழ வைத்த மகிழ்ச்சி தருணம்! வாய்ப்பளித்தவருக்கு நன்றி தெரிவித்த முதியவர்கள்!
Published : November 29, 2026 at 10:48 AM IST
திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் ஆதரவற்ற முதியோர்களின் வாழ்வில் மறக்க முடியாத மகிழ்ச்சியான தருணத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில், முதியோர் இல்லத்தில் உள்ள முதியவர்களையும், மாற்றுத்திறனாளிகளையும் திரையரங்கிற்கு அழைத்துச் சென்று திரைப்படம் பார்க்க வைத்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் தனுஷ், மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள ஓம் திரைப்படம் கடந்த நவம்பர் 20ம்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
இந்நிலையில் திருப்பத்தூர் நகரில் உள்ள சி.கே.சி திரையரங்கில் இப்படத்தை பார்ப்பதற்காக ஜோலார்பேட்டை பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் நேசம் முதியோர் இல்லத்தைச் சேர்ந்த முதியவர்களும், பாச்சல் பகுதியில் அமைந்துள்ள SRDPS தொண்டு நிறுவனத்தில் உள்ள முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளும் வருகை தந்தனர்.
வாழ்நாளில் பல்வேறு சூழ்நிலைகளால் திரையரங்கிற்கு சென்று திரைப்படம் பார்க்கும் வாய்ப்பு கிடைக்காமல் இருந்த இவர்களுக்கு, இந்த நிகழ்வு மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் மனநிறைவையும் அளித்தது. இதுகுறித்து நேசம் முதியோர் இல்ல கண்காணிப்பாளர் சாந்தி கூறுகையில்,
”எங்கள் முதியோர் இல்லத்தில் 50-க்கும் மேற்பட்ட ஆதரவற்ற முதியவர்களைப் பராமரித்து வருகிறோம். பல்வேறு அரசியல் பிரமுகர்கள் வந்து செல்வதைப் பார்த்திருக்கிறோம்.
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ஆனால், இதுவரை எங்கள் இல்லத்தில் உள்ள முதியவர்களை அழைத்துச் சென்று திரையரங்கில் திரைப்படம் பார்க்க வைக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்ததில்லை. இன்று முதன்முறையாக எங்கள் முதியவர்கள் திரையரங்கிற்கு வந்து திரைப்படம் பார்க்கும் மகிழ்ச்சியான தருணம் கிடைத்துள்ளது.
இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுத்த தனுஷ் நற்பணி மன்ற இயக்கத்தின் மாவட்டச் செயலாளர் வசந்த் அவர்களுக்கு எங்கள் முதியோர் இல்லத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்” என நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார்.